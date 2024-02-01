Şubat ayı aylık burç yorumları 2024

Esenlikler. Bu ay gökyüzü açısından çok hareketli. Bu sene şubat sonuna 1 artık gün ekliyoruz ve şubat 29 çekiyor. Bu ay’ın başrolunde de Mars var. Başrolde Mars varsa tartışma, girişim, cesaret, kaza/sakarlık gibi konular, dünya genelinde savaş ile ilgili hareketlenmeler, ani hareketler gibi durumlara maruz kalacağız demektir. Pozitif anlamda fiziksel enerji, cesaret artışı ve girişim, negatif anlamda ise tartışma, savaş diyebilirim kısaca.

Ayrıca önemli burç geçişleri de yine gündemde. Bu ay retro veya ileri harekete geçen bir gezegen yok.

Öncelikle burç geçişlerine değinmek gerekirse Merkür, Mars ve Venüs Kova burcuna geçecekler. Bu ay çok yüksek derecede Kova etkisine maruz kalacağız. Daha az duygusal, biraz daha uzak, bireysel ama gruplar içinde, arkadaşlarına ve sosyal ortamına ait olan, bilimsel, entelektüel bilgiye önem veren etkiler içerisindeyiz.

Merkür Kova ile entelektüelliğimiz artacak, daha mantıklı düşündüğümüz bir dönem, Venüs Kova sosyal gruplara olan ilgimizi artıracak, ikili ilişkilerimizde biraz daha uzak ve arkadaş tavırlı bir duruma getirecek. Mars Kova ise içlerinde en uzun sürelisi olacak. Daha hümanist, sadece kendimiz için değil içinde bulunduğumuz ekip için, geleceği düşünerek aldığımız girişimler, yaptığımız cesur hareketler veya kendimizi koruma adına yaptığımız hareketler olacak.

Ay sonunda ise Güneş ve Merkür Balık burcuna geçecek. Merkür çok daha duygusal, mantığın geri planda kaldığı bir duruma geçecek, yaratıcılığımız artacak. Güneş de hemen hemen buna yakın etkiler getirecek, yani ay sonuna doğru daha sol beyin, çok daha mantıklı bir durumdayken, Balık sezonunun başlamasıyla birlikte daha duygusal ve sorgulamadan çok inancın ağır bastığı bir döneme gireceğiz.

Haftanın etkileşimli gezegenlerinde Venüs ile başlayalım. Venüs bu ay oldukça tartışmacı ve krizli. En önemli Venüs açıları Plüton ve Mars ile kavuşacağı zamanlar olacak. Sevgililer gününün hemen arkasından bir Venüs Plüton kavuşumu gelecek ki çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sorgulayıcı, kıskanç, kırılma yaratabilecek durumlara girebileceğimiz, manipulatif bir dönem diyebilirim. Ama tutkuyu çok ateşleyecek. Aynı şekilde Venüs Mars kavuşumu da tutkuyu çok ateşliyor. Sosyal anlamda ve ikili ilişkilerde girişimi ve cesareti artırıyor.

Mars’ın önemli açıları ise Neptün ile uyumlu açısı, Jüpiter ile zorlayıcı, Plüton ile de kavuşum açısı olacak. Neptün ile uyumlu açısında hedeflerimize giden yolda sezgilerimizin ve diğer insanların da desteğini alabileceğiz. Jüpiter karesinde agresyonu ve tartışmayı artırıcı, fazla özgüvenli ve iyimser bir etki diyebiliriz. Mars Plüton kavuşumu ise belki de Ay’ın en önemli açısı ve tam da sevgililer gününde. Bu günde çok dikkatli olmak gerekli, kırıcı, koparıcı tartışmalar yaşanabilir, fazla sorgulamalar, ortaya çıkan nahoş bilgiler olabilir. Dünya genelinde de tabiki savaş konularını tetikleyebilecek bir açı.

Şubat ayının önemli gökyüzü açıları

2 Şubat: Merkür Neptün Altmışlığı

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıza ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

5 Şubat: Merkür Kova’da!

5 Şubat: Venüs Chiron Karesi

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

5 Şubat: Güneş Chiron Altmışlığı

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

5 Şubat: Merkür Plüton Kavuşumu

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

7 Şubat: Venüs Kuzey Ay Düğümü Karesi

İkili ilişkilerle ilgili kadersel bir takım yol ayrımlarının yaşanabileceği birkaç gün de geçirebiliriz. Beklentilerimiz ve ilişkilerimizin paralel gitmediğini hissettiğimiz bir dönem.

8 Şubat: Venüs Uranüs Üçgeni

Konu yine ikili ilişkiler, tüm zorlanmalara ve engellere rağmen değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz.

8 Şubat: Mars Neptün Altmışlığı

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

8 Şubat: Güneş Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı

Hedeflerimize ulaşma yolunda irademizi ve motivasyonumuzu güçlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Kendimizi ifade etme şeklimiz hedeflerimize hizmet ediyor ve güçlü pozisyondaki kişileren destek alabileceğimiz bir zaman.

8 Şubat: Güneş Uranüs Karesi

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

10 Şubat: Merkür Jüpiter Karesi

Derinlemesine araştırma ve öğrendiklerimizi felsefi bir tabana oturtma zamanları, aşırılıklara ve inançsal çatışmalara girmediğimiz sürece.

13 Şubat: Mars Kova’da!

14 Şubat: Mars Plüton Kavuşumu

Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli.

15 Şubat: Merkür Chiron Altmışlığı

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

16 Şubat: Merkür Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı

Hedeflerimize giderken aklımızı da doğru kullandığımız, yeni fikirleri hayatımıza olumlu bir şekilde adapte ettiğimiz ve networkumuzu etkin kullandığımız bir zaman dilimi.

16 Şubat: Venüs Kova’da!

17 Şubat: Merkür Uranüs Karesi

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

17 Şubat: Venüs Plüton Kavuşumu

İlişkilerde yüzeye çıkan sorunlar, bilinçaltında kalmış konuların açığa çıkması, krizli ve dönüşümlü zamanlar. Kıskançlık ve fazla sahiplenicilik konularına dikkat etmek gerekiyor.

19 Şubat: Güneş Balık’ta!

22 Şubat: Venüs Mars Kavuşumu

Bu günler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz. Romantizm ve Tutku için değerlendirilmesi harika bir zaman.

23 Şubat: Merkür Balık’ta!

25 Şubat: Venüs Jüpiter Karesi

İkili ilişkilerde zorlanma ve değişim temasının dağıldığı, ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman.

27 Şubat: Mars Jüpiter Karesi

Abartılı davranışlar, fanatizm, kendimizi gereksiz yere olduğumuzdan büyük göstermek ve kibre kapılabiliriz. Aksiyonlarımızda fazla iyimserlik sözkonusu olabilir. Kontrolü ele aldığımız taktirde rüzgarı arkamıza alacağımız günlerdeyiz.

28 Şubat: Güneş Merkür Kavuşumu

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

28 Şubat: Merkür Satürn Kavuşumu

Dilimiz, iletişimimiz biraz tutuk olabilir, düşüncelerimiz depresif, kafa yormak zorunda hissettiğimiz, zihinsel sorumluluklarımızın arttığı günlerdeyiz.

29 Şubat: Güneş Satürn Kavuşumu

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

29 Şubat: Merkür Jüpiter Altmışlığı

Bu altmışlık iletişim, önemli anlaşmalar, konuşmalar, yazışmalar gibi konularda, özellikle ticaret konularında oldukça şanslı bir dönem’e işaret ediyor.

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