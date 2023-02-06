Şubat ayı aylık burç yorumları 2023

Esenlikler. Şubat ayında önemli ay fazları olacak. Gezegenlerin Retro’da olmayacak. Gezegenlerin retro olmaması hayatlarımızda ilerlemesi gereken konuların hız kazandığı anlamına geliyor. Ay için bahsedebileceğimiz yegane konular gezegenlerin burç geçişleri olacak. Merkür’ün Kova’ya, Güneş’in Balık’a Venüs’ün de Koç’a geçtiğini görüyoruz.

Güneş’in Balık’a geçişi sezgilerimizi, ilhamımızı, hayallerimizi, yaratıcılığımızı, romantizmi ve yardımseverliği artıracak. Merkür’ün Oğlak’tan Kova’ya geçişi de Güneş’in Balık burcuna geçmesinin marjinallik, aşkınlık etkisini daha da artıracak. Ayrıca zihinsel işlemlerimizi de hızlandıracak ve bizi daha entelektüel bir duruma getirecek. Yaratıcı projeler için oldukça elverişli bir dönem.

Venüs’ün de Balık’tan Koç burcuna geçmesi Venüs’ün çok da sevdiği bir geçiş olmayacak. Venüs aşıkların burcu Balık’ta çok daha rahat hareket eder ve bencil, savaşçı Koç burcuna geçtiğinde orada pek olmak istediği gibi diplomatik, sevgi dolu, kendinden çok başkasını düşünen bir durumda olmaz. Yani sosyal ilişkilerimizde ve aşk hayatında daha girişken, daha bencil, belki biraz daha tartışmalı olabilecek bir dönem bizi bekliyor.

Şubat ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Şubat – Güneş Chiron Altmışlığı:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

3 Şubat – Venüs Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize ilerleme yolunda olumlu bir etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı Venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

4 Şubat – Güneş Uranüs Karesi:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

5 Şubat – Venüs Mars Karesi:

Tartışmalı ve sert bir açıdır. Tansiyonu yükseltir. Tutkulu cinsellik içeren bir enerjidir fakat eril ve dişil enerjinin uyumsuzluğunu da gösterir.

6 Şubat – Merkür Neptün Altmışlığı:

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıza ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

8 Şubat – Venüs Uranüs Altmışlığı:

İkili ilişkiler ve sosyal ilişkilerimize heyecan ve değişiklik katacak bir etkileşim. İkili ilişkilerde biraz daha sabırsız ve değişiklik niyetlisi olabiliriz. Fakat bu sabırsızlığı gemileri yakan bir tarzda değil yaratıcı bir şekilde kullanacağız.

10 Şubat – Merkür Plüton Kavuşumu:

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

11 Şubat – Merkür Kova’da!

11 Şubat - Merkür Chiron Altmışlığı:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

15 Şubat – Venüs Neptün Kavuşumu:

İkili ilişkiler için çok dikkat edilmesi gereken bir açı formasyonu. Neptün’ün aldatıcı hayaller dünyası ikili ilişkilerde bizi fazla idealize ettiğimiz durumlara düşürebilir bu da aldanmamıza ve gerçeklerle karşılaştığımızda hayal kırıklığına uğramamıza sebep olabilir.

16 Şubat – Güneş Satürn Kavuşumu:

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

17 Şubat – Merkür Kuzey Ay Düğümü Karesi:

İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

18 Şubat – Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Hemen arkasından bu açıyla ise çalışmalarımız felsefi bir boyut kazanacak. İçi dolu olacak öğrendiklerimizin. İyimser düşüncelerimiz nispeten artacak.

19 Şubat – Güneş Balık’ta!

19 Şubat – Venüs Plüton Altmışlığı:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bugünlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

20 Şubat – Venüs Koç’ta!

20 Şubat – Mars Chiron Altmışlığı:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

22 Şubat – Merkür Uranüs Karesi:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

22 Şubat – Merkür Mars Üçgeni:

İletişim hareketli, sözcükler sivri, net ve hedefe yönelik. Bu gün ticari girişimler için de oldukça verimli kullanılabilir.

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