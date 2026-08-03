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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 4 Ağustos 2026 Salı
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Ağustos Salı

4 Ağustos 2026 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 03 Ağustos 2026, Pazartesi 09:08
Güncelleme: 03 Ağustos 2026, Pazartesi 09:08
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Bugün Şiron geri hareketine başlıyor ve bu süreç 6 Ocak'a kadar devam edecek. Bu dönem, zihinsel ve fiziksel sağlığımıza yönelik alışkanlıklarımızı gözden geçirmek ve içsel değerlendirmeler yapmak için oldukça güçlü bir zaman. Bugünkü durağan konum ilk etapta kafa karışıklığına ve yön bulmakta zorlanmaya neden olabilir; çünkü bu değişime uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ancak sabır ve anlayışla yaklaşıldığında, Şiron'un önce Boğa burcunda, daha sonra Koç burcunda gerçekleşecek bu geri hareketi, faydalı bir yeniden değerlendirme süreci sunuyor. Bu yıl Şiron geri hareketine Boğa burcunun ilk derecelerinde başlıyor, ardından son bir kez Koç burcuna geri dönecek. (Şiron gelecek nisan ayında yeniden Boğa burcuna girecek.) Bugün Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor ve önce Neptün, ardından Satürn ile hizalanırken; Plüton, Uranüs, Jüpiter ve Güneş ile de uyumlu açılar kuruyor. Hem ciddi şekilde işe koyulma hem de fırsatların artması açısından destekleyici bir zamandayız. Yeni bir başlangıç yapma isteğimiz güçlü. Geçmişten çok, bugün ve gelecekte bize gerçekten fayda sağlayacak şeylere odaklanıyoruz. Yeni şeyleri ilk keşfeden kişi olmak istesek de, zamanımızı ve fikirlerimizi başkalarıyla paylaşmaktan da önemli ölçüde fayda sağlayabiliriz.

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4 AĞUSTOS 2026 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün Ay tüm gün burcunuzda ilerliyor ve duygularınızı dışa vurmanız her zamankinden daha kolay olabilir. Bununla birlikte, ilgilenmeniz gereken ek sorumluluklar da gündeme gelebilir, ancak bunların üstesinden gelebilecek enerjiniz var. Şu anda kendi kendinizi harekete geçirebilen bir ruh halindesiniz ve özellikle yaratıcı ya da keyif aldığınız faaliyetler aracılığıyla kendinizi ifade etmek için güzel fırsatlar bulabilirsiniz. Bugün Şiron beş ay sürecek geri hareketine başlıyor. Bu dönem, özdeğer duygunuza ve bunun hayatınıza neleri çektiğine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanıza yardımcı olabilir. Bu yalnızca maddi kazançlarınızı değil, aynı zamanda hak ettiğiniz duygusal ve ruhsal karşılıkları da kapsayan önemli bir değerlendirme süreci olacak. Bugün ve bu hafta yaşanacak gelişmeler, içsel yolculuğunuzu, kendinizi sorgulamanızı ve daha derin bir öz değerlendirme yapmanızı tetikleyebilir. Ancak bu geçiş bugün gerçekleştiği için, kendinizi daha sağlam hissedene kadar bekleyip, gözlemlemeyi tercih etmeniz en doğru yaklaşım olacaktır.

 

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4 AĞUSTOS 2026 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugünkü Ay etkisiyle kendinize biraz daha fazla zaman ayırmaya ya da en azından günlük koşuşturma ve rutinden uzaklaşmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. En iyi sonucu almak için zihninizi gereksiz düşüncelerden arındırmaya çalışın. Bugünkü gökyüzü etkileri, tamamlanmamış işleri veya şu anda mücadele ettiğiniz bir konuyu size hatırlatabilir. Aile ve ev yaşamınız hareketli olabilir ya da kendinizi bu alanlarda oldukça üretken hissedebilirsiniz. Bugün Şiron burcunuzda geri hareketine başlıyor. Şiron'un Boğa burcuna geçişinden bu yana dışa yansıttığınız şifalandırıcı enerji artık içinize yöneliyor ve bu da kendi yaralarınızı iyileştirmeye odaklanmak için oldukça uygun bir dönemin başladığını gösteriyor. Bu hafta gerçekleşen bu yön değişikliği, bazı konularda kendinizi yanlış anlaşılmış ya da daha hassas hissetmenize neden olabilir. Ancak önünüzdeki geri hareket süreci, rahatlama ve içsel şifa bulmanız açısından oldukça destekleyici olacak. İlerleyen dönemde Şiron yeniden gizlilik ve iç dünyanızı temsil eden alanınıza dönecek. Şimdilik insanlar sizden olumlu enerjinizi, desteğinizi, şifa veren yaklaşımınızı ve tavsiyelerinizi bekliyor olabilir. Ancak artık kendi ihtiyaçlarınıza ve çözülmeyi bekleyen meselelerinize daha yakından yönelmenizin zamanı geliyor.

 

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4 AĞUSTOS 2026 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugünkü Ay etkisiyle duygusal tatminin anahtarı, kalbinize gerçekten yakın olan istek ve hayallerinize odaklanmak olabilir. Üretken olma isteğiniz güçlü olsa da, bugün odağınız pratik hedeflerden çok sizi mutlu edecek amaçlara yönelebilir. Ortak hedeflerinizi, ilgi alanlarınızı ve hayata bakış açınızı başkalarıyla daha net görebilir ya da bunlara her zamankinden daha fazla değer verebilirsiniz. Bugün Şiron geri hareketine başlıyor ve 6 Ocak'a kadar sürecek bu dönem, geçmişinizi ve ruhsal, sosyal, duygusal ihtiyaçlarınızı daha iyi anlayarak şifa bulmanız için güçlü fırsatlar sunuyor. Bu yön değişikliği ilk etapta kafa karışıklığına, şüphelere veya güvensizlik hissine yol açabilir, ancak bu durum geçici olacaktır. Bu hafta gördüğünüz rüyalar ve anlamlı tesadüf gibi görünen olaylar, hangi içsel konular üzerinde çalışmanız gerektiğine dair önemli ipuçları verebilir. Dış dünyadaki planlarınız şu an çok net ilerlemiyor gibi görünse de, gerekli içsel düzenlemeleri yaptıktan sonra her şey daha anlaşılır hale gelecektir. Son zamanlarda yardımınıza ihtiyaç duyan pek çok insanı kendinize çekiyor olabilirsiniz. Bu nedenle duygusal olarak biraz kabuğunuza çekilme eğilimi hissedebilirsiniz. Ancak şimdi, başkalarından çok kendi ihtiyaçlarınıza özen göstermenin zamanı geliyor.

 

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4 AĞUSTOS 2026 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün kendinizi daha kararlı ve hedef odaklı hissedebilirsiniz. Ay'ın bugünkü konumu, sorumluluklarınızı ve ortaya koyduğunuz performansı öncelikleriniz arasına taşıyor. Bir durumu kontrol altına alma ya da enerjinizi pratik hedeflerinize yönlendirme ihtiyacınız güçlü olabilir. İş konularındaki sezgileriniz ve zamanınızı gerçekten neyin hak ettiğini ayırt etme beceriniz bugün oldukça kuvvetli. Bugün aynı zamanda Şiron geri hareketine başlıyor. Özellikle sosyal hayatınızla ilgili mevcut sorunlar zihninizde daha fazla yer kaplayabilir ve bunlar daha derin bir öz değerlendirme yapmanız için tetikleyici olabilir. Örneğin, son zamanlarda başkalarını memnun etmek için kendinizi fazlasıyla zorladıysanız, artık bunun farkına varabilir ve biraz geri çekilmek isteyebilirsiniz. Şimdi, neden kendinizi sürekli fazlasını yapmak zorunda hissettiğiniz için sorgulamanın zamanı. Öte yandan, arkadaş çevrenizden, bir iş arkadaşınızdan ya da özel bir dostunuzdan uzaklaştığınızı hissediyorsanız, bunun gerçek nedenini bulmak için daha derine inmeye istekli olabilirsiniz. Başkaları için daha fazlasını yapmak, ilişkileri tek başına onarmayacağı gibi sizi sorunun asıl kaynağından da uzaklaştırabilir. Şiron'un geri hareketi boyunca önümüzdeki aylarda bunu daha net görmeniz mümkün olacak.

 

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4 AĞUSTOS 2026 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugünkü Ay etkisiyle öğrenmek, araştırmak, bilgi paylaşmak ya da yeni fikirler üzerine düşünmek size büyük keyif verebilir. İçinde bulunduğunuz koşulları geliştirme konusunda oldukça hırslı ve istekli hissedebilirsiniz. Bugün ayrıca Şiron beş ay sürecek geri hareketine başlıyor. Bu yön değişikliği, yaşam yolunuz, iş performansınız, liderlik becerileriniz ya da kariyerinizle ilgili bazı şüpheleri ve güvensizlikleri gün yüzüne çıkarabilir. Geçici olarak yoğunlaşan bu hassasiyetler, onların kökenini keşfetme isteği uyandırabilir. Önümüzdeki aylarda bu yaşam alanlarında neden kendinizi gereğinden fazla zorladığınızı, neden erteleme eğilimi gösterdiğinizi ya da neden sürekli endişe duyduğunuzu daha iyi anlayabilirsiniz. Şiron geri hareketi sırasında yeniden yaşam felsefenizi, eğitim konularını ve ufkunuzu temsil eden alanınıza döneceği için, öğrenme, bilgi paylaşımı ve bakış açınızı geliştirmeye yönelik önemli içsel çalışmalar da yapabilirsiniz. Aslında bu dönem, farklı şifa yöntemleriyle ilgilenmek ve bunlardan fayda görmek için oldukça destekleyici. Aynı zamanda gerçek ihtiyaçlarınız ve ulaşmak istediğiniz hedeflerle çok daha güçlü bir bağ kurmanız da mümkün görünüyor.

 

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4 AĞUSTOS 2026 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugünkü Ay etkisi bir sorunun özüne inmeyi, araştırma yapmayı, incelemeyi ya da sizi tamamen içine çeken bir proje veya faaliyetle ilgilenmeyi destekliyor. Karşınıza çıkan bir engeli ya da sorumluluğu ele almak, önemli gelişme ve iyileşmeler sağlayabilir. Bugün, parçaları tek tek bir araya getirmek ve ayrıntılarla özenle ilgilenmek için oldukça uygun bir zaman. Bugün ayrıca Şiron yıllık geri hareketine başlıyor ve 6 Ocak'a kadar bu hareketini sürdürecek. Bu dönem, inançlarınızı ve hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek açısından oldukça güçlü etkiler taşıyor. Şiron şu anda güneş dokuzuncu evinizde ilerlerken, sürdürdüğünüz eğitimleri, ilgi alanlarınızı ya da uğraşlarınızı gerçekten sizi ve şu anki inançlarınızı, değerlerinizi temsil edip etmediği açısından sorgulayabilirsiniz. Geri hareket süreci boyunca bu sorgulama daha çok iç dünyanızda yaşanacak. Kendi içinizde şifalanması gereken alanları fark ederek bunlarla yüzleşme ve iyileşme fırsatı bulabilirsiniz.

 

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4 AĞUSTOS 2026 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugünkü Ay etkisiyle özellikle sizi mutlu eden, sosyal ve duygusal açıdan tatmin sağlayan hedeflere yönelmek için oldukça uygun bir gün. Yapılacak görüşmeler ve pazarlıklar adil ve karşılıklı fayda sağlayacak şekilde ilerleyebilir. Bugün mutluluğun anahtarı dengeyi korumak ve sabırlı davranmak gibi görünüyor. Hayatınızdaki önemli bir kişiyle olan etkileşimleriniz size değerli dersler verebilir. Bugün ayrıca Şiron beş ay sürecek geri hareketine başlıyor. Bu yıl geri hareketine ortak kaynaklar, yakınlık, destek, bağımlılık, güç paylaşımı ve finansal konuları temsil eden sekizinci evinizde başlıyor. Bu da, bu alanlarla ilgili alışkanlıklarınızı ve bakış açınızı yeniden değerlendireceğiniz bir döneme işaret ediyor. Şiron'un sekizinci evinizdeki yolculuğu, başkalarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmanıza yardımcı olsa da, zaman zaman onların duygusal yüklerini ve sorunlarını gereğinden fazla üstleniyormuş gibi hissedebilirsiniz. Şiron'un geri hareketi ise size bu konuda biraz nefes alma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda neden bu alanlarda kendinizi gereğinden fazla zorladığınızı ya da kendi sorunlarınızla yüzleşmek yerine bunlardan kaçınma eğilimi gösterdiğinizi anlamanız için de güçlü bir dönem başlatıyor. Bu hafta yaşanacak bir gelişme, sizi bu içsel yolculuğa yönlendirecek önemli bir tetikleyici olabilir.

 

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4 AĞUSTOS 2026 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugünkü Ay etkisiyle ayrıntılara odaklanmak için son derece uygun bir ruh halinde olabilirsiniz. Günlük düzeninizi ve sorumluluklarınızı kontrol altına alma konusunda güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, tekdüzelik sizi tatmin etmeyebilir. Bu nedenle rutininize yenilik katmak ya da işi eğlenceyle birleştirerek kendinizi motive etmek size iyi gelebilir. Bugün ayrıca Şiron geri hareketine başlıyor. Bugün ya da bu hafta yaşayacağınız bazı farkındalıklar, ilişkilerinizle ilgili şifalanması veya daha derinlemesine incelenmesi gereken konulara işaret edebilir. Eğer son zamanlarda başkaları için gereğinden fazla fedakârlık yaptıysanız ya da sürekli kendinizden ödün verdiyseniz, bu dengesizliği artık daha net fark edebilirsiniz. Şiron'un 6 Ocak'a kadar beş aydan uzun sürecek geri hareketi boyunca, kendiniz için daha fazlasını yapmanızı engelleyen korkuların veya geçmişten gelen yaraların özüne inme fırsatı bulabilirsiniz. Bu farkındalık sizi gerçek anlamda iyileşme yoluna taşıyabilir. Şiron'un yön değişimine uyum sağladıktan sonra bu geri hareket dönemi, ilişkilerde gerçekten neye ihtiyaç duyduğunuzu anlamanız açısından oldukça güçlü etkiler taşıyor. Geri hareketin ilerleyen dönemlerinde Şiron son kez iş, sağlık ve günlük yaşam alanınıza dönecek. Bu süreçte bu yaşam alanlarındaki sorunları çözmeye ve eksikleri gidermeye daha fazla odaklanabilirsiniz.

 

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4 AĞUSTOS 2026 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugünkü Ay etkisiyle üretken işlerle vakit geçirmek size hem huzur hem de tatmin verebilir. Stratejiler geliştirmek, planlar yapmak ve sorunlara pratik çözümler üretmek bugün size özellikle keyif verecek. Bugün ayrıca Şiron geri hareketine başlıyor ve 6 Ocak'a kadar beş aydan uzun bir süre geri harekette kalacak. Bu süreç boyunca iş ve sağlık alanlarınız ile yaratıcılık alanınız arasında etkisini sürdürecek. Eğer son zamanlarda iş ya da sağlık konularında kendinizi gereğinden fazla zorluyor, sürekli daha fazlasını yapmaya çalışıyorsanız, şimdi bunun farkına varabilir ve neden böyle hissettiğinizi sorgulamaya başlayabilirsiniz. Günlük düzeninizin ya da ona yaklaşım biçiminizin neden sizde sürekli daha fazlasını yapmanız veya daha verimli olmanız gerektiği hissini uyandırdığını değerlendirmek faydalı olabilir. Son zamanlarda başkalarına yardım etmek ve onların yükünü hafifletmekle fazlasıyla meşgul olmuş olabilirsiniz. Ancak şimdi yaşanacak gelişmeler ve farkındalıklar, şifa verme ve destek olma enerjinizi biraz da kendi ihtiyaçlarınıza yönlendirmeniz gerektiğini açıkça gösterebilir.

 

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4 AĞUSTOS 2026 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugünkü Ay etkisiyle eviniz, aileniz, size destek olan insanlar ve kişisel meseleleriniz ön planda olabilir. Yaşadığınız ortamı düzenledikçe zihinsel olarak da daha fazla netlik kazanabilirsiniz. Bugün biraz yavaşlamak ve temponuzu düşürmek iyi bir fikir olsa da, üretken kalma isteğiniz devam edebilir. Güven ve konfor duygunuzu artıracak fırsatları değerlendirmek için uygun bir zamandasınız. Aynı zamanda enerjinizi dengeli kullanmanız ve kendinizi fazla zorlamamanız, Ay döngüsünün bu döneminde oldukça önemli bir strateji olacaktır. Bugün ayrıca Şiron yıllık geri hareketine başlıyor. 6 Ocak'a kadar sürecek bu beş aydan uzun süreçte, kendinizi ifade etme, romantik yaşamınız ve yaratıcı uğraşlarınızla ilgili ihtiyaçlarınızı ve bu alanlardaki güvensizliklerinizi daha derinlemesine keşfetme fırsatı bulabilirsiniz. Eğer bu konularda kendinizi sürekli telafi etmeye ya da gereğinden fazla çaba göstermeye çalışıyorsanız, bunun temelinde yatan korkuları şimdi daha net görebilirsiniz. Geri hareketin ilerleyen dönemlerinde Şiron son kez ev ve aile alanınıza dönecek ve bu konularda yeniden değerlendirmeler yapmanız gündeme gelebilir. Bugün ve bu hafta yaşanacak gelişmeler, kişisel iyileşme sürecinizi başlatan önemli tetikleyiciler olabilir. Biraz geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz; çünkü şimdi başkalarına düşünmeden hizmet etmekten çok, kendi ihtiyaçlarınıza yönelip içinize dönme zamanı.

 

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4 AĞUSTOS 2026 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugünkü Ay etkisi uzun zamandır ertelediğiniz bir konuda harekete geçme isteğinizi uyandırabilir. Kararlı, net ve sonuç odaklı yaklaşımınız sayesinde işlerinizi yoluna koymak ya da hayatınızdaki bazı karmaşık meseleleri düzenlemek size oldukça doğal gelebilir. Yapıcı projelere enerjinizi yönlendirmek için son derece verimli bir zamandasınız. Bugün ayrıca Şiron geri hareketine başlıyor ve bu süreç 6 Ocak'a kadar devam edecek. Her yıl yaşanan bu döngü, kendinizi daha yakından tanımanız ve içsel şifa çalışmalarınız için oldukça değerli bir dönem sunuyor. Eğer son zamanlarda sevdiklerinizi mutlu etmek ya da hayatınızı daha güvenli hale getirmek için kendinizi fazlasıyla yorduysanız, bunun sizi ne kadar tükettiğini ve hatta içinizde bir kırgınlık oluşturduğunu artık daha net fark etmeye başlayabilirsiniz. Şimdi, harcadığınız bu enerjinin önemli bir bölümünü kendi ihtiyaçlarınıza, kendinizi beslemeye ve kendinize özen göstermeye yönlendirmeniz gerekebilir. Önümüzdeki birkaç ay boyunca güvensizliklerinizin kökenine inmek, bunları anlamak ve şifalandırmak için güçlü fırsatlar yakalayabilirsiniz.

 

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4 AĞUSTOS 2026 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugünkü Ay etkisiyle maddi konularınıza ve sahip olduklarınıza daha fazla önem verebilirsiniz. Elinizdekileri değerlendirmek ve gerçekten nelere ihtiyaç duyduğunuzu görmek açısından güçlü bir konumdasınız. Anlık tatminlere yönelmektense geleceği düşünerek hareket etmeyi tercih edebilirsiniz. Sorunların üstesinden gelecek enerjiniz yüksek olsa da, temponuzu dengeli ayarlamanız size avantaj sağlayacak. Bugün ayrıca Şiron geri hareketine başlıyor. Bu yön değişikliği, kendinizi ifade etme, öğrenme ya da insanlarla bağlantı kurma konularındaki bazı güvensizliklerinizi geçici olarak daha belirgin hale getirebilir. Ancak önümüzdeki hafta ve aylarda bu geri harekete uyum sağladıkça, bu korkuların temelinde yatan nedenleri daha iyi anlama fırsatı bulacaksınız. 6 Ocak'a kadar sürecek bu dönem, sorun yaşadığınız alanları onarmanın, içsel şifa çalışmalarına yönelmenin ve kendinizi geliştirecek farkındalıklar kazanmanın önünü açabilir. Geri hareketin ilerleyen dönemlerinde Şiron yeniden özdeğer ve kazançlar alanınıza dönecek. Bu süreçte özgüveninizi güçlendirmek ve maddi konularla ilgili yaklaşımınızı yeniden değerlendirmek için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz.

 

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