Su kefiri nedir?

Su kefiri, gerçek bir sağlık deposu. Peki su kefiri nedir ve su kefirinin faydaları nelerdir?

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Mucizevi içecek: Su kefiri

Meksika’dan gelen ve tüm dünyayı saran tanecikler gerçek bir sağlık deposu görevi görüyor. Adeta gazlı içeceklere rakip olan ancak onlar gibi zararlı olmayan su kefiri, sosyal medyada fırtınalar koparıyor. Sağlık sayfalarının yeni gözdesi su kefirini Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel anlattı.

 

Su kefiri nedir?

Fermante bir içecek olan kefir, çok eski zamanlarda Kafkas halkının uzun ömrünün sırrı olarak kabul edilir. Suyun mayalanmasından elde edilen kefir, içeriğindeki probiyotikler sayesinde hastalıklara karşı mucizevi etkilere sahiptir. Su kefiri de bildiğimiz kefir gibi ortaya çıkan ve içinde yer alan binlerce yararlı bakteri sayesinde bağırsak florasını düzenleyen çok önemli bir içecektir. Bakteri, maya ve polisakkaritlerin kümeleşerek oluşturduğu jel, kristal sağlık tanecikleridir.

 

Bitkisel kaynaklı olması sebebiyle süt kefirinden farklı olan su kefiri, geleneksel kefirin aksine Kafkas değil Meksika kökenlidir. Tatlı bir öz suyu bulunan opuntia cinsi kaktüsün çevresinden simbiyotik ilişki içerisinde olan bakteri ve maya kolonilerinden elde edilir. Su kefiri üretilmemektedir, ortaya çıkması için elde edilmesi ve çoğaltılması gerekir. Süt ürünleri tüketmeyenler için çok iyi bir seçenek olan su kefirinde yoğurttan çok daha fazla probiyotik vardır. Ayrıca laktoz intoleransı olan kişiler ve veganlar da su kefirini rahatlıkla tüketebilir.

 

KEFİRİN 8 GÜCÜ!

 

Su kefiri nasıl yapılır?

Faydalı bakterileri içinde barındıran su kefiri gerçek bir sağlık deposudur. Su kristallerini andıran kefir; su, meyve parçaları ve şeker konularak 24 - 48 saat fermente edilir. Sonuç olarak ise sağlıklı bir içecek ortaya çıkar. Şu an bolca içilen gazlı içeceklere rakip olan su kefiri, mayalandığında laktik asit, ethanol ve karbondioksitli gazlı içecek formu oluşur.

 

 

 

Su kefirinin faydaları nelerdir?

En önemli özelliği güçlü bir probiyotik kaynağı olmasıdır. Probiyotikler, kanserin önlenmesinden bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine bağırsak sağlığından hastalıklara karşı korunmaya kadar birçok alanda faydalıdır.

 

Su kefirinin bir diğer faydası ise kanserle mücadele etmesidir. Bağırsakların ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde katkı sağlar, aynı zamanda kabızlık çeken kişiler için çok faydalıdır. Fermente ürün olduğundan bağışıklık güçlendirir.

 

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