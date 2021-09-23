Stres gelecekteki bebeğinizin cinsiyetini etkiler mi?

Yumurtlamadan 1 gün önce denerseniz hamile kalma şansınız %31, yumurtlama sırasında denerseniz %33'tür. Ancak araştırmacılar hamileliği etkileyebilecek bir şey daha buldular.

Stres gelecekteki bebeğinizin cinsiyetini etkiler mi?
Anne - Baba
23 Eylül 2021 Perşembe

Stres, gelecekteki bebeğinizin cinsiyetini de etkileyen bir etken olabilir

Araştırmacılar, doğumda “doğal” oran 100 kıza 105 erkek çocuk düşüyor, ancak yüksek hormon seviyeleri, kan şekeri, vücut ağırlığı değişiklikleri, hatta iltihap belirtileri gibi durumların yanı sıra stres yaşayan kadınların sadece üçte birinin erkek çocuğu olduğunu fark ettiler.


Günlük yaşamın baskıları, bir bebeğin anne karnındaki cinsiyetini etkileyebilir. Bazı araştırmalarda uzmanlar, herhangi bir stres yaşayan kadınların erkek çocuk sahibi olma olasılığının daha düşük olduğunu gözlemledi. Bunun cinsiyeti %100 etkileyen bir neden olduğunu düşünmüyorlar, ancak hamileliğinizi planlarken sayabileceğiniz olası nedenlerden biri olduğunu söylüyorlar.


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Psikolojik stres daha etkilidir

Fiziksel ve duygusal stres, erkek çocuk sahibi olma şansınızı azaltabilir çünkü erkekler olumsuz doğum öncesi ortamlara karşı daha savunmasızdır. Erkek fetüslerin hayatta kalma olasılığının daha düşük olduğunu söyleyen daha da fazla araştırma var, bu nedenle doğamız temelde bize sağlıklı bir bebek sahibi olma şansı veriyor.


Dikkatli bir gözlemden sonra, erkek çocuk doğurmanın sağlıklı kadınlarda %56, psikolojik olarak stresli kadınlarda %40 ve fiziksel olarak stresli annelerde sadece %31 oranında gerçekleştiği kaydedildi. Doğum öncesi bilmeniz gerekenler yazısını okumak için tıklayınız...


Hamilelik planlarken sosyal destek önemlidir

Araştırmacılar, birkaç çalışmadan sonra, bir anne ne kadar çok sosyal destek alırsa, erkek bebek sahibi olma şansının o kadar yüksek olduğu sonucuna vardı.


Bir kadını daha az stresli hissettiren sosyal desteğin 3 farklı yönü bulundu.

  • Konuşacak insanların olması
  • Birlikte vakit geçirecek insanların olması
  • Yardım için güvenecek insanların olması

Araştırmalar fiziksel olarak stresli olmanın da gelecekteki bebeğin cinsiyetini etkileyebilecek bir şey olduğu bildirildi, ancak sosyal destek annenin sağlığı üzerinde çok büyük bir biyolojik etki yaratıyor ve bu da etkili etkilere sahip olabilir.


Kendinizi güvende ve sakin hissetmek önemlidir ve özellikle hamilelik sırasında kendinizi ekstra stresten korumak için gevşeme alıştırması yapmak iyidir.



Kaynak: https://brightside.me/wonder-curiosities/how-stress-can-affect-the-gender-of-your-future-baby-802228/


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