Tuz çeşitleri ve kullanım alanları

Tuz çeşitleri yelpazesi aslında oldukça geniş ve her birinin farklı bir kullanım alanı var...

Tuz çeşitleri ve kullanım alanları
Sağlık
05 Eylül 2020 Cumartesi

Tüm tuz çeşitleri doğal olarak oluşur - kayalarda ve su kütlelerinde - ama hepsi aynı değildir, geniş bir tuz çeşitleri yelpazesi vardır. Sıradan sofra tuzu çıkarılır, öğütülür, rafine edilir ve iyot ve diğer bileşenlerle "güçlendirilir''. Sofra tuzunun tadı serttir çünkü iyot baskın tat veren bir mineraldir. Yelpazenin diğer ucunda ise hem okyanuslardan hem de kilden çıkarılan, aroma ve renk nüansları ile birçok çeşit özel tuz var.

Bu iki tuz çeşidi arasında da bir avuç günlük tuz çeşidi var; ya kayadaki birikintilerden iri bir şekilde öğütülmüş ya da okyanus suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilmiş tuzlar. Her iki yöntemde de sonuç, katkısız bir tuzdur. Bunlar hem mutfakta hem de masada kullanılabilir tuzlardır.

Peki bu kadar çeşit arasında hangi tuzu nasıl kullanacağız?


Koşer tuzu

Bu tuz genellikle büyük kutularda, yassı veya kaba öğütülmüş olarak bulunur. Sofra tuzu kadar beyazdır, ancak tadı temiz ve hafif mineraldir, ağızda kalan bir tadı yoktur.

Kullanım alanları: Bu tuz, pişirme, pişirme suyunu tuzlama ve son dakika baharatları için kullanılabilir.



Jenerik deniz tuzu

Bu tüz çeşidi, tuzlu suyun borularda ve küvetlerde ısıtılması veya açık havada buharlaştırılmasıyla yapılır. Bazı uzmanlar suyu ısıtmanın bazı tuzdaki lezzetleri yok ettiğini iddia eder.

Kullanım alanları: Bu tuz çeşidi, diğer tuz çeşitlerinden daha pahalı olma eğiliminde olduklarından, makarna suyuna ve benzerlerine eklemek yerine pişirme ve son baharat için kullanılabilir.



Fleur de sel

Fransa kıyılarından gelen bu değerli deniz tuzu ince, grimsi beyaz ve hafif nemlidir.

Kullanım alanları: yemeği pişirdikten sonra, son baharat olarak kullanılır. Ayrıca taze salata yeşilliklerini süslemek için tek başına veya limon sıkarak da kullanabilirsiniz.



Maldon deniz tuzu

İngiltere'de özel bir işlemle üretilen bu tuz, yassı ve pul pul şeklindedir. Diğer tuzlardan farkı ise dilinizde ve sıcak yiyeceklerde erir ve geride yavaş yavaş oluşan hoş bir tat bırakır.

Kullanım alanları: Son derece sıcak kızartılmış yiyecekler, kavrulmuş patatesler ve çırpılmış yumurtalarda en iyi performansını elde edebilirsiniz.



Sofra tuzu

İyot, tuza birkaç on yıl önce eklendi ve günümüzde sık sık diğer topaklanmayı önleyici bileşenlerle birlikte karışımda yer alıyor. İnce taneler, büyük taneli tuzdan daha hızlı çözünür, bu da bir avantaj olabilir.

Kullanım alanları: Her yerde kullanılabilir ancak oldukça tuzludur, bu nedenle ölçülü kullanılmalıdır.



Kaya tuzu

Kaya tuzu, diğer tuzlara göre daha az saftır. Genellikle kavurma ve dondurma yapımında kullanılır.



Merkalısına...

Kendinizi tuz meselesine kaptırmak istiyorsanız, deneyebileceğiniz için bir dizi renk ve tat var: Sicilya'dan fildişi Ravidà, Hawaii'den parlak kırmızı Alae tuzu, Hindistan'dan siyah tuzlar ve Fransa'dan Kelt gri deniz tuzu deneyebilirsiniz. Bazılarını bulmak zor olabilir, ancak her biri, toprağının ve denizinin farklı lezzetlerini taşımakla ünlüdür.



Referanslar: Mark Bittman ''What Kind of Salt Should You Use?'' (28 Temmuz 2020) Şuradan alındı: https://heated.medium.com/are-you-using-the-right-salt-7066933577d2

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