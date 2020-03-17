Tuzun 12 yaratıcı kullanım alanı

Tuzu yalnızca yemekleri tatlandırmak için değil, temizlik malzemesi olarak da kullanabilirsiniz.

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Tuzun 12 yaratıcı kullanım alanı

Bir miktar tuzla kesme tahtanızı temizleyebileceğinizi ya da onu leke çıkarıcı olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte tuzun 12 yaratıcı kullanım alanı...

 

1. Ahşap kesme tahtalarını parlatır:

Kesme tahtası üzerine bir miktar tuz serpin ve yarım bir limon kullanarak ovun. Sonra da duru su ile yıkayarak kurumaya bırakın. Kesme tahtanız hem bakterilerden temizlenecek hem de parlayacaktır.



 

2. Boğaz ağrılarını yatıştırır:

Yarım bardak suyun içine 1 çay kaşığı tuz koyun ve eritin. Bu su ile gargara yaptığınızda boğaz ağrınız geçici de olsa hafifleyecektir.

 

3. Yeni giysiler ve havluların rengini ayarlar:

Yıkamaya ekleyeceğiniz bir yemek kaşığı tuz, kumaşın rengini mühürlemek için yeterlidir.



 

4. Arı sokmaları ağrısını hafifletir:

Hafif su katacağınız tuzu macun kıvamına getirin ve arı sokması üzerine hemen uygulayın. 30 dakika bekletitikten sonra ağrınızın dindiğini göreceksiniz.



 

5. Sütün ömrünü uzatır:

Karton sütün içine katacağınız bir tutam tuz, ömrünü birkaç gün daha uzatır.

 

 

6. Hasır mobilyaları temizler:

Herhangi bir donukluktan kurtulmak için tuzlu suya batırılmış sert bir fırça ile açık hava mobilyalarınızı fırçalayabilirsiniz. Sonrasında mobilyanızı güneşte kurumaya bırakabilirsiniz.



 

7. Ahşaptan su lekelerini temizler:

Islak tuzla macun yapın ve lekeyi hafifçe kaybolana kadar ovalayın. Daha sonra ahşabı zeytinyağı veya mobilya cilası ile parlatabilirsiniz.

 

 

8. Mumların damlamasını önler:

2 bardak suya 2 yemek kaşığı tuz katarak çözülmesini sağlayın.  Mumlarınızı geceden bu suya bastırın ve ertesi gün kurumaya bırakın.



 

9. Yağlı tavaları temizler:

Yağı emmesi için tavaya bol miktarda tuz serpin. Yanık bölümleri temizlemek için tuzla ovalayın ve sonrasında bulaşık deterjanı ile yıkayıp, kurulayın.

 

 

10. Pencerelerin donmasını engeller:

Tuzlu suya batırdığınız bir sünger ile camları iyice ovun. Bu, buz oluşumunu engeller.

 

 

11. Yağ lekelerini çıkarır:

Alkole bir miktar tuz katın ve taze yağ lekelerini bu karışım ile ovun.

 

12. Elmaların kararmasını önler:

Her 1 litre suya yarım çay kaşığı tuz ekleyin ve elma dilimlerini bu suda 5 dakika bekletin.

 

Tuzun özellikleri nelerdir?
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Duş perdelerindeki lekeleri önleyin İlk satın aldığınızda duş perdesini tuzlu suyla yıkayın; asla küflenme ve lekelenme olmayacaktır.

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