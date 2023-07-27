Sinead O'Connor hayatı

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. Sinead O'Connor kimdir?

Sinead O'Connor hayatı
Yaşam
Giriş: 27 Temmuz 2023 11:00
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İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, dün hayatını kaybetti. Şarkıcının ailesinden yapılan açıklamada, “Sevgili Sinead’ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesi ve arkadaşları mahvoldu” ifadesi kullanıldı.


Sinead O'Connor kimdir?

Sinéad Marie Bernadette O'Connor, 8 Aralık 1966 yılında Dublin doğdu. İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Adını, İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alan O'Connor, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı.


İrlandalı şarkıcı, 1990'da Prince's Nothing Compares 2 U'nun yürek burkan kapağıyla dünya çapında yıldız olmuştu. O’Connor, 2018 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter’da paylaştığı mesajında hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam’ı seçtiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı Müslüman olduktan sonra Shuhada’ Davitt adını almıştı. Dört çocuk annesi Sinead O'Connor, 17 yaşındaki oğlu Shane'in intihar nöbeti sırasında hastaneden kaçtıktan sonra Ocak 2022'de intihar etmesinden bir yıl sonra yaşamını yitirdi.


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