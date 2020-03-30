Sezaryen doğum emzirmeyi nasıl etkiler?

Sezaryen ve emzirme ilişkisi

Sezaryen sonrası iyileşme sürecinin normal doğuma kıyasla biraz daha uzun sürmesi, emzirmeyi de etkiler. Süreci daha kolay geçirebilmeniz için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor...

Sezaryenden sonra emzirmek bazen zor olabilir ama nadir durumlar dışında, imkansız değildir.

Emzirmeyi mümkün kılan hormonlar hamilelikte çalışmaya başlarlar ve meme dokuları, süt kanalları da doğum sonrasında emzirmeye hazır olacak şekilde gelişirler. Ancak sezaryen ameliyatı sırasında vücuda alınan anestezi ilaçları ve ameliyat ağrıları, emzirmeyi zorlaştırabilir.

Anestezi ve ilaçlar emzirmeyi etkiler

Epidural-spinal anestezi altında sezaryen ameliyatı gerçekleştiğinde, anneler genellikle bebeğin

doğumundan hemen sonra emzirmeye hazır olurlar. Anne bebek dostu sezaryen prosedürleri

uygulanabilir, doğumdan sonraki ilk dakikalarda ameliyathanede ten tene temas sağlanabilir, hatta ilk emzirme burada denenebilir. İlk emzirmeyi geciktirmemek ve anestezinin olumsuz etkilerini azaltmak için genel anestezi yerine epidural-spinal anestezi önerilmektedir. Yine de ister genel anestezi ister epidural anestezi alarak doğum yapmış olun, süt üretimini tetiklemek mümkündür. Bebeğinizi mümkün olduğunca göğsünüzde tutun ve ten tene temas yapın. İlk günlerde gelen süt miktarının zaten oldukça az – ancak bebeğinize yetecek kadar olacağını aklınızdan çıkarmayın. Elle memelere masaj yapmak, bebek emmiyorsa pompa kullanarak süt üretimini tetiklemek de yardımcı olacaktır.

Ağrı ve hassasiyet emzirmeyi etkiler

Sezaryen kesisi, cilt altındaki katmanlara açılır ve dikişlerle kapatılır; doğumdan sonra karın

bölgesinde hassasiyet hissetmek çok normaldir. Vajinal doğum sonrasında hissedilen hassasiyet yalnızca rahmin yeniden küçülüp toparlanırken yaşanan küçük rahim kasılmalarından kaynaklanır. Ancak sezaryen sonrası ağrı ve hassasiyetler, rahim toparlanırken aynı zamanda kesilen ve tekrar kapatılan dokuların da iyileşmeye çalışıyor olmasındandır. İyi tarafı, emzirmek bir ağrı kesici işlevi de görebilir. Emzirirken salgılanan oksitosin hormonu sütün memeden dışarı fışkırmasını sağlarken aynı zamanda rahim kasılmalarını da düzenleyerek rahmin toparlanmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda bebeğinizle ten tene temas ederken endorfin de algılarsınız ve bu da bir miktar ağrı kesici etkisi yapabilir.

Sezaryen ameliyatı bebeği de etkiler

Sezaryen ameliyatı öncesinde ve esnasında alınan anestezik ve ağrı kesici ilaçlar, kan yoluyla bebeğin sistemine geçerek bebeği de etkilemektedir. Doğumdan sonra doktorunuzun önerisi ile alacağınız ağrı kesiciler ise emzirmeyi etkilemeyen ya da az etkileyen türde ilaçlar olacaktır. Sezaryen nedeniyle bebeğin sistemine geçen ilaçlar çoğunlukla zararlı değildir ancak bebeğin daha çok uyumasına, emme refleksinin yavaşlamasına neden olabilir. Sezaryenden sonra bol su içmek, uygun ilaçları alarak ağrıyı azaltmak, gevşemek ve bebekle sıkça ten tene temas etmek, emzirmeyi olumlu yönde etkileyecektir.

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