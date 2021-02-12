Sevgililer Günü'ne özel online etkinlikler

Bu sene Sevgililer Günü'nde sevdiğinizle beraber evde keyfini çıkarabileceğiniz birçok online etkinlik var.

Sevgililer Günü'ne özel online etkinlikler
Yaşam
12 Şubat 2021 Cuma

14 Şubat Sevgililer Günü bu sene Pazar gününe denk geliyor. COVID-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günde evde kutlama yapmak zorunda olmak sizi sakın üzmesin! Evde de birlikte yapabileceğiniz birçok şey var. Bunlardan biri de online olarak internet üzerinden katılabileceğiniz etkinlikler. Eğer isterseniz birazdan bahsedeceğiniz etkinliklerle evdeki Sevgililer Günü kutlamanıza renk katabilir, hatta hediye olarak bu etkinliklerden birine bilet alabilirsiniz!

İşte Sevgililer Günü'ne özel online etkinlikler:

Çok Gezentiler ile Zoomya Turu - Sevgililer Günü Özel Etkinlik

Çok Gezenti programından tanıdığımız Burak ve Seda Akkul'un önderliğinde gerçekleşecek olan Sevgililer Günü özel etkinliği olan Çok Gezentiler ile Zoomya Turu, Zoom üzerinden yapılacak. 14 Şubat ve 21 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek bu atölyede, evinizdeki konforunuz bozulmadan Zoom üzerinden farklı yerlere seyahat edecek, Burak ve Seda Akkul çiftinin keyifli sohbetine katılacaksınız. Etkinliğe katılım ücreti ise 249 TL.

Frida Müzesi Sanal Gezisi ile Diego Aşkı

Meksikalı ressam ve ünlü feminist ikon Frida Kahlo'nun sevgilisi Diego ile olan karmaşık aşk hikayesinin Atilla Tuna tarafından anlatılacağı etkinlikte aynı zamanda Frida Müzesi'ne de sanal bir gezi yapılacak. Etkinlik 14 Şubat akşamı saat 20:30'da Zoom üzerinden gerçekleşecek. Bilet fiyatı 105 TL.

Karsu - Sevgililer Günü Konseri

Hollanda'da doğup büyüyen ve ismini tüm dünyaya duyuran yetenekli Türk şarkıcı Karsu, Sevgililer Günü'nde evinize konuk oluyor. Birbirinden güzel şarkılarıyla ve muhteşem sesiyle Karsu'nun online konserine siz de katılmak isterseniz Biletix üzerinden biletlerinizi alabilirsiniz. 14 Şubat akşamı saat 20:30'da Seyretix üzerinden gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 35 TL.

Pinhani - Sevgililer Günü Konseri

Bir nesilin şarkılarını ezbere bildiği Pinhani grubu da Sevgililer Günü'nde online konser verecek sanatçılar arasında yer alıyor. 14 Şubat saat 22:30'da Jojo üzerinden gerçekleşecek olan konserin tek kişilik bilet ücreti 34 TL. Eğer 6 kişilik Odalı İzleme bileti almak isterseniz de ücret 113 TL.

Yıldız Tilbe - Sevgililer Günü Konseri

Genç yaşlı demeden herkesin severek dinlediği Yıldız Tilbe de bu Sevgililer Günü'nde hayranlarıyla online konserde buluşacak. Biletlerini Passo'dan alabileceğiniz konser, 14 Şubat akşamı saat 20:00'de başlayacak. Bilet fiyatı ise 39,50 TL.

Haber: Dilara Koru

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