Çocuğunuz sizi yatakta yakalarsa ne yapmalısınız?

Ebeveynlik, 7/24 süren bir sorumluluk gerektirir, ancak herkesin cinsel yakınlık için zaman yaratması da önemlidir. Örneğin; çocuklarınızın derin uykuda olduğundan emin olduğunuz bir gece vakti kendinize, partnerinize vakit ayırabilirsiniz... ve şanssız bir anda, çocuğunuz korkmuş gözlerle yanınıza gelip, kabus gördüğünü anlatırken siz tam da en mahrem anınızda yakalanabilirsiniz.

Öncelikle kendinize biraz hoşgörü gösterin — bu, sandığınızdan çok daha sık yaşanan bir durum. Peki, çocuğunuz sizi bu şekilde yakalarsa ne söylemelisiniz? Bu talihsiz durumda nelerden kaçınmalısınız?

Çocuğunuz sizi cinsel ilişki sırasında yakalarsa ne söylemelisiniz?

Dr. Wise, öncelikle hiçbir şey söylemeden önce derin bir nefes almanızı tavsiye ediyor. Böylece yaşadığınız panik ve utanç çocuğunuza yansımaz ve durumu daha da kötüleştirmezsiniz. Uzmanlar, çocuğunuz konuşabilecek yaştaysa ona böyle bir soru yöneltmenin, birkaç saniyeliğine nefes alıp kendinizi toparlamanız için fırsat sağlayacağını belirtiyor.

En önemli şey panik yapmamaktır… Ebeveynlik sürecinde bir noktada bunun yaşanması oldukça muhtemeldir. Aslında, ayrı odalarda uyumak ve yaşamak modern bir gelişmedir. Elbette bu durumu ele almanız gerekecek, ancak önce bir durun, derin bir nefes alın ve bu gerçeği aklınızda bulundurun. Yani, utanç duygusunun tepkilerinizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz; derin bir nefes alarak vereceğiniz tepkilerin panik ya da öfke kaynaklı olmamasını sağlayabilirsiniz.

Kendinizi toparladıktan sonra, çocuğunuzu nazikçe odadan çıkarmanız gerekecek. Eğer çocuğunuz küçük ise, onu yönlendirerek odadan çıkarın. Ancak biraz daha büyük bir çocuksa ve ne olduğunu az çok anlayabilecek yaşta ise, ona şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: "Her şey yolunda tatlım, sadece biraz mahremiyete ihtiyacımız var. Dışarıda beni bekler misin? Birazdan gelip seninle konuşacağım."

Yine de bu, çocuğun yaşına, ne gördüğüne ve verdiği tepkiye bağlıdır. Örneğin;2 yaşındaki bir çocuk odanıza girer ve hiçbir şeyin farkında değil gibi görünürse, bu durumda herhangi bir açıklama yapmanıza gerek olmayabilir. Ancak daha büyük bir çocuk kafasını karıştıran bir ifadeyle size bakıyorsa, Dr. Wise, kısa bir açıklama yapmanın iyi olacağını söylüyor.

Bu konuda evrensel bir senaryo yoktur; çünkü doğru yaklaşım çocuğun yaşı ve olayın bağlamına göre değişir. Sakin kalır ve çocuğun ihtiyaçlarına duyarlı olursanız, doğru kelimeler doğal olarak gelecektir. Eğer çocuğunuzun belli bir düzeyde anladığını düşünüyorsanız: "Anne ile babayı özel bir zaman geçirirken gördün. Birbirini seven yetişkinler bazen böyle fiziksel yakınlık kurarlar… ama bu sadece yetişkinler içindir" cümlelerini kuarabilirsiniz.

Çok fazla detay vermenize gerek yok. Ancak, çocukta bir endişe varsa, kimsenin zarar görmediğini mutlaka belirtmelisiniz. Sonrasında ise konuyu çok büyütmeden günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz ve bir dahaki sefere kapıyı kilitlemeyi unutmamaya çalışabilirsiniz. Bu olay ayrıca mahremiyet kavramı hakkında konuşmak ve bazı sınırlar koymak için iyi bir fırsattır. Kapıyı çalmadan bir odaya girilmemesi gerektiğini anlatın ve onların odasına girerken sizin de kapılarını çalacağınızı söyleyin. Çünkü bazen herkesin mahremiyete ihtiyacı olur.

Çocuğunuz sizi cinsel ilişki sırasında yakalarsa ne söylememelisiniz?

Ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz; peki ya neler yapmamalısınız? Cevap basit: Öfkelenmeyin.

Uzmanlar, çocuğun bu olayda herhangi bir hata yapmadığını ve onu suçlar ya da utanmasına sebep olursanız sağlıksız bir utanç duygusuna yol açabileceğinizi vurguluyor. Beklenmedik bir anda yakalanmanın paniğiyle duygusal tepkiler vermek doğaldır, bu yüzden o derin nefes çok önemlidir. Bu nefes sayesinde, "Ne işin var burada?!" veya "Çık dışarı!" gibi zarar verici tepkilerden kaçınabilirsiniz.

Aynı şekilde, odanızdan çıkıp çocuğunuza aşırı derecede özürler dilemeniz de gereksizdir. Bu durumu büyük bir travma haline getirmenize gerek yok. Çocuğa suçluluk hissettirmekten kaçınmalı ama olayı abartarak da büyütmemelisiniz.

Çözüm?

Sadece onların yanlış bir şey yapmadığını sakin bir şekilde söyleyin ve ardından 'Ah, kapıyı kilitlemeyi unuttuk galiba,' gibi basit bir açıklama yapın. Ayrıca eğer yatak odası kapınızda kilit yoksa, küçük bir kanca-kilit mekanizması takmak oldukça kolaydır. Ancak küçük çocuklarınız varsa, kapınızda yeni bir kilit olduğunu önceden onlara açıklamak iyi olabilir; böylece gece odanıza gelip kapıyı açamadıklarında endişelenmezler.

Cinsellik hayatın bir parçası. Çocukların yanlışlıkla buna tanık olması da öyle. Eğer bu durum başınıza gelirse, derin bir nefes alın, duygularınızı yönetin ve olayı sakin, kısa ve yaşa uygun bir şekilde ele alın. Gerekirse çocuğunuzun sorularına açık bir şekilde yanıt verin… ve sonraki zamanlar için kapı kilidini unutmayın!

Kaynak: Emma Singer. "What to Say If Your Kid Walks In On You During Sex (And What *Not* to Say), According to an Expert". Şuradan alındı: https://www.purewow.com/family/what-to-say-when-kid-walks-in-during-sex. (25.04.2025).