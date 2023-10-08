Sebzeli Çin pilavı

Sebzeli, yumurtalı ve basmati pirinçli leziz pilavı tek başına öğün olarak veya et & tavuk yemeklerinin yanı için kısa sürede hazırlayabilirsiniz...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 + 10 dakika

Malzemeler

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 bardak basmati pirinç + 4 bardak su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 havuç, minik küpler halinde doğranmış

1 bardak bezelye

3 - 4 diş sarımsak, ezilmiş

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

2 yumurta, çırpılmış

1 tatlı kaşığı sriracha sos (acı biber sosu)

1 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

5 - 6 sap taze soğan, incecik doğranmış

Yapılışı

* Pirinç ve suyu derin bir tencereye alın, orta ateşte kaynamaya başlayınca pirinçler yeme kıvamına gelene kadar 15 - 20 dakika haşlayın ve süzgeçe alarak sularından süzdürün.

* Zeytinyağını vok tavaya akıtıp havuç ve bezelyeyi ekleyin, açık ateşte sebzeler hafifçe yumuşayana kadar 3 - 4 dakika soteleyin, sarımsak ve zencefili ilave ederek sarımsak aromasını bırakana kadar 1 - 2 dakika daha soteleyip bir tabağa geçirin. Tavanın dibinde kalan yağda yumurtaları pişirip spatula yardımıyla parçalara ayırın. Yumurtaların üzerine sotelenmiş sebzeler, sriracha sos, soya sosu, haşlanmış pirinç, karabiber ve tuzu ekleyerek kısık ateşte 3 - 4 dakika daha soteleyip ocağı kapatın. Doğranmış taze soğanları ekleyip karıştırarak sıcak olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...