Ege otlu ekmek üstü lezzeti

Urla'dan gelen karışık Ege otlarını değerlendirdiğim nefis ekmek üstü lezzeti... Ege otları yerine damak tadınıza göre elinizin altındaki pırasa, ıspanak veya pazıya azar miktarda taze soğan, dereotu ve maydanoz gibi yeşillikleri ekleyerek yapabilirsiniz.

Servis: 6 dilim

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 10 + 10 dakika

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gr karışık Ege otu

1/2 çay kaşığı muskat

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

100 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

50 gr lor peyniri

6 adet tam tahıllı tost ekmeği

6 adet bıldırcın yumurtası

Yapılışı:

*Yeşillikleri yıkayıp iyice kurulayarak doğrayın, zeytinyağı ile birlikte tavada açık ateşte 4 - 5 dakika soteleyip ocağı kapatın (renklerinin yeşil kalmasına dikkat edin). Baharatlar, tuz ve peynirleri ekleyip karıştırın. Tepsiye fırın kağıdı serip hazırda bekletin.

*Ekmekleri tost makinesinde kızartarak sotelenmiş yeşillikleri üzerlerine eşit oranda pay edin. En üstlerine birer yumurta kırın. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yumurtaların beyazları pişene kadar yaklaşık 10 dakika fırınlayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...