Save a dog bağışı nedir? Save a dog kampanyası

Çin'in Yulin bölgesinde her yıl 21 Haziran'da köpek yeme festivali yapılıyor. Hayvanseverler bu festivale karşı Save A Dog (Köpekleri Kurtar) kampanyası başlattı. Peki save a dog Bağışı nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Save a dog bağışı nedir? Save a dog kampanyası
Yaşam
12 Haziran 2021 Cumartesi

Çin'de her sene 21 Haziran düzenlenen köpek yeme festivaline karşı sosyal medyada kampanya başlatıldı. Binlerce köpeğin kötü muameleye maruz kaldığı ve ardından kesilip yenileceği iddiaları üzerine binlerce kişi festivalde satışa sunulan köpekleri satın alarak hayatlarını kurtarmak için harekete geçti.




Save a dog bağışı nasıl yapılır?

Human Society Global’ın başlatmış olduğu kampanyaya ilgili postu hikayeye ekleyerek destek olunabileceği gibi doğrudan nakit yardımı da yapılabiliyor. Fakat nakit yardımı şimdilik Türkiye’ye kapalı. Kampanyaya destek olmak isteyen kişiler ilgili postu “hikayeye ekle” bölümünden Instagram hesabından paylaşabilirler.


Köpek sahiplerinin yapması gereken 10 şey

İşte köpeklerin sahiplerinden beklentileri:

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İnsanların köpeklere köpeklerin de insanlara ihtiyacı var. Sıklıkla yaşanan problem ise bu sadık dostların temel ihtiyaçlarını karşılamayı başaramamaktır. Bundan yaklaşık 100.000 yıl önce aslında kurt olan bu hayvanlar 15.000 yıl önce evcilleştirildi.
O zamandan beri de insanlara avlanma ve korunma konularında yardım ediyorlar. Peki biz onlara ne kadar yardımcı oluyor, sağlıklı ve mutlu olmaları için ne yapıyoruz? İşte köpeklerin sahiplerinden beklentileri:
1. Yaşamak için güvenli ve konforlu bir ortam istiyorlar
Sibirya kurdu ya da alman çoban köpeği gibi cinsler soğuk iklimlerde bile bahçede, köpek kulübesinde yaşamaktan hoşlanabilir. Ama uzmanlar, köpekler yüzyıllarca dışarıda yaşamış olsalar da, günümüzde dışarıda daha çok risk altında olduklarının altını çiziyor. Tehlikeli bahçe aletleri, tarım ilaçları, zehirli yılanlar, kötü komşular ve trafiği düşünün... Ama en büyük tehdidi hava şartları oluşturur: Kışın dondurucu soğuğu ve yazın kavurucu sıcağı. Yani köpeğinizin ailenizin bir parçası olduğunu unutmayın ve ona evinizde özel bir alan oluşturun.
2. Park edilmiş bir arabada bırakılmak istemezler
Park edilmiş kilitli bir arabada tek başına bırakılmış b,ir köpek manzarası ile kaç kez karşılaştınız? Camları aralık bıraksanız bile, 30 dakikadan sonra iç ısı tehlikeli şekilde yükselecektir. Üstelik durumu kontrol altına alamadıkları için son derece çaresiz olurlar. Köpeğinizi asla arabada bırakmayın.
3. Egzersiz için dışarıya çıkarılmak isterler
Ortam değişikliğine ve egzersize ihtiyaçları vardır. Her köpeğin günlük yürüyüşlere ihtiyacı vardır, bunu karşıladığınıza emin olmalısınız. Egzersiz köpeklerin zinde olmasını sağlar, sindirim ve davranış bozukluklarını engeller. Yürüyüş rotalarını çeşitlendirmeli ve onun yeni kokular keşfetmesini sağlamalısınız.
4. Sosyalleşmek isterler
Diğer köpeklere ve insanlara maruz bırakmak, onları sosyalleştirmek için en iyi yoldur. Ama eğer hatalı davranışlar sergilerseniz köpeğiniz ya çok agresif y ada çok utangaç olabilir. Küçük yaştan itibaren diğer hayvanlarla iletişim kurması onun ileride yaşayacağı davranış bozukluklarını engeller. Çılgın ve gürültülü çocuklardan kaçınılmalı; uzun etekli kadınlar, sakallı adamlar, farklı zemin dokuları, karışık hava ve garip kokular gibi alışık olmadığı şartlara alıştırılmalıdır. Bunların hepsi köpek sosyalleşme programının bir parçasıdır.
5. Sınırlara ihtiyaçları vardır, aynı çocuklar gibi
Nasıl isterseniz adlandırın: Eğitim, yönetim ya da rehberlik ama her köpeğin buna ihtiyacı vardır. Köpeklerde iki yaşındaki bir çocuğun beyni olduğunu unutmamalıyız; bu nedenle sınırları, kuralları olmalıdır. Uzmanlar eğitimlerin 10 dakikadan fazla sürmemesi ve başarılı olduklarında ödüllendirilmeleri gerektiğini belirtiyor.
6. İyi beslenmek isterler
İnsanlar gibi, köpekler de yemeklerini sevmek isterler. Bazı köpek sahipleri hayvanları doğası gereği çiğ et ile beslemeleri gerektiğini düşünse de sindirim sistemleri çoktan değişime uğramıştır ve artık çiğ eti hazmedecek durumda değildir. Salmonella ya da E. coliden muzdarip olabilmeleri gibi gerçek bir tehlike vardır. Yağ, karbonhidrat ve protein dengeli bir diyet en iyisidir. Ayrıca, çoğu köpek sabah ve akşam olmak üzere iki öğün beslenmelidir.
7. Beyin eğitimine ihtiyaçları vardır
Köpeklerin sağlıklı olmak için sadece fiziksel eğitime değil, oyunlar, oyuncaklar ile verilecek beyin eğitimine de ihtiyacı vardır. Araştırmak, beyinlerini ve duyularını kullanarak keşfetmek isterler. Araba yıkamak, farklı manzaralar ve kokular deneyim etmesini sağlamak onun varlığını zenginleştirmek için iyi yollardır. Odaklanmasını, düşünmesini ve çözüm üretmesini sağlayacak her tür aktivite onun daha zeki ve mutlu bir hayvan olmasını sağlar.
8. Ödül kazanmaları gerekir
Bir köpek korktuğunda onu teselli ettiğiniz her zaman, bu bir ödül olarak algılanır ve aynı ilgiyi görmek adına tekrarlanabilir. Aynı şey hak etmediği zaman tehdit edildiğinde de geçerlidir. Ödüllendirileceği zaman oturmasını ve beklemesini sağlamak tavsiye edilir. Onun kolaya alışmasını engellemelisiniz.
9. Çok fazla konuşulmasını sevmezler
İnsanlar genellikle köpekleri ile çok fazla konuşurlar ve vücut dilinin sözcüklerden çok daha etkili olduğunu fark etmezler. Daha önce de belirttiğimiz gibi, köpekler 2 yaşında bir çocuğun beynine sahiptir. Anlamadığı şeyler söylemek yerine, doğru hareketlerde bulunmak gerekir.
10. Sarılmanızı istemezler
İnsanlar sevgisini göstermek için sarılmayı severler ama köpekler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Hatta nefret ederler. Sebep basit: Hareket alanını kısıtlamış olursunuz ve onlar da kendilerini kısıtlanmış ve dolayısı ile tehdit altında ve korkmuş hisseder. Bu konuda sadece çocuklara tolerans gösterebilirler.

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