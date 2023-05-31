Saunanın cildiniz için faydaları neler?

Saunalar, Finlandiyalıların dağ yamaçlarına kulübeler kazarak veya kütük kabinler inşa ederek yaptıkları yüzyıllar öncesine dayanan rahatlama ve gençleşme yöntemleri. Terleme ve doğal olarak gözeneklerinizi açmasıyla akneye karşı savaşmaktan cildinizi gençleştirmeye kadar birçok etkisi bulunan saunanın faydalarına göz atalım.

Gözeneklerinizi açarak akneyle savaşır

Vücudunuzun soğuma yollarından biri de gözeneklerinizi açıp terlemektir. Bu nedenle saunada olmak gözeneklerinizin "çalışmasına" yardımcı olur ve bu sayede onları temizler. Tıkalı gözeneklerin tümü sivilce oluşumuna yol açar. Sebum, cildinizi nemli tutmak için hayati önem taşırken aynı zamanda cildinizin hücrelerine önemli besin maddeleri de yüklemeye yardımcı olur. Bu besinler yüzünüze genç ve canlı bir görünüm kazandırmaya yardımcı olurlar. Fakat fazla sebum; ölü deri hücreleri, bakteriler ve kirle birleşince akneye yol açar. Saunaya gitmek ve gözeneklerinizden ter atmak, bu durumu önlemeye yardımcı olur.

Toksinlerin atılmasına yol açar

Terleme yoluyla, cildinizden toksinleri atarsınız ve bu süreç cildiniz ve aslında tüm vücudunuz için son derece onarıcı ve canlandırıcı bir etkiye sahip. Vücutta biriken bu zehirli maddelerin vücuttan atılmaması durumu ise kan dolaşımından kaslara kadar birçok bölgede etki doğuruyor.

Kan dolaşımını artırır

Saunalarda zaman geçirmek, cildiniz için daha iyi bir kan dolaşımı elde ettiğiniz anlamına gelir. Bu durum ise cildinizin gözle görülür olarak daha sağlıklı ve daha iyi görünmesini sağlayar. Artan dolaşım sayesinde cildinizin daha pembe ve parlak göründüğünü siz de fark edebilirsiniz. Saunada terlediğinizde, bu, cildinizin yüzeyine ek oksijen ve besinlerin çekilmesi anlamına gelir. Bu işlem aynı zamanda yüzünüzün ve vücudunuzun doğal olarak ve herhangi bir toksik veya tıkayıcı etkiye sahip kimyasal maddeler barındırmadan nemlenmesine yardımcı olur.

Kolajen artırımına yardımcı olur

Yaş aldıkça cilt problemleri sivilceleri tedavi etmekten yaşlanma belirtilerini tedavi etmeye evriliyor. Yaşlanmanın en büyük belirtilerinden biri ise ciltte dolgunluk kaybı. Bu dolgunluk, kendi vücudumuz tarafından doğal olarak üretilen kolajenden gelir. Ancak yaşlandıkça vücudumuz bu üretimi yavaşlatır. Kolajen çok faydalıdır çünkü cildimiz de dahil olmak üzere organlarımıza ve dokularımıza esneklik ve güç sağlar. Saunaya gittiğinizde ve terlediğinizde, sauna vücuttaki kolajen üretimini artırır.