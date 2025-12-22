Yılbaşında kırmızı dışında kullanabileceğiniz oje renkleri

Yılbaşı zamanı, özellikle moda ve güzellik söz konusu olduğunda, tüm sınırları zorlayıp biraz eğlenmek için mükemmel bir bahane. İnciler, saç fiyonkları, kadife ve daha fazlası kombinlerimizi süslerken; güzellik rutinlerimiz de “clean girl” estetiğinden kırmızı dudaklara ve kuyruklu eyeliner’a geçiyor. Yılbaşını şık bir şekilde kutlamanıza yardımcı olacak kırmızı olmayan yılbaşına özel oje fikirlerini derledik! İşte o cesur renkler…

İnci detaylı tırnaklar

Açık pembe manikürde çok şık bir hava vardır. Bu görünümün göze biraz daha çarpması için küçük inci detayları ekleyebilirsiniz.

Metalik yeşil

Yılbaşına yakışan renklerden biri de yeşildir ama bu tonun üzerine biraz ışıltı ya da simli oje ekleyerek ekstra parlaklık katmanız gerekir.

Şeker efekti

Tırnaklarınıza biraz şeker efekti vermeye ne dersiniz? Bunun için ojeni ile kırmızı ve beyaz çizgililer kullanın. Tüm tırnaklarınızı olmasa da birkaçını bu şekilde yapabilirsiniz.

Metalik yıldızlar

Metalik yıldızları tırnak stickerı olarak kullanabilirsiniz. Sade, nötr renk bir ojenin üstüne kullanırsanız fazla renk çatışması olmadan yıldızları ön plana çıkarabilirsiniz.

Zarif kar taneleri Frenchinizin üzerine ekleyeceğiniz zarif kar taneleri ile hoş bir görünüm elde edebilirsiniz. Beyaz ve altın renkler kullanabilirsiniz. Bordo Derin erik tonu bayılmalık ve bana mevsimlik kış meyvelerini hatırlatıyor. Parlak, sade ve muhteşem. Gümüş Kadife Parlak bir gümüş, yılbaşı zamanına girerken harika bir nötr settir. Her şeyle uyum sağlar ve klasik beyaz tırnaklardan biraz daha heyecanlıdır. Metalik altın Altın, bir diğer klasik yılbaşı rengidir ve neredeyse her şeyle uyum sağlar. Şık ama aynı zamanda eğlenceli ve neşeli olacak kadar da dikkat çekici. Kırmızı uçlu French Frenchinizi beyaz ile çekmek yerine kırmızı ile çekebilir böylece yılbaşının tonlarını ve zerafetini üzerinizde taşıyabilirsiniz. Siyah sim Siyah tırnaklar, bu yılbaşı sezonunda hayatına girilmesi gereken alışılmadık bir manikür. Biraz sim ve küçük kar tanesi desenleri eklediğinizde yılbaşı tırnaklarına sahip olursunuz. İnce ışıltılar Yılbaşı manikürüne biraz renk ve ışıltı katmak istiyorsanız, nötr bir zemin üzerine sade ve zarif parıltılı ojeleri deneyin. Tırnaklarınıza eğlence ve heyecan katarlar ama asla göze batacak kadar değil!

BAKIM Yılbaşı makyajı nasıl olmalı?