Yılbaşı gecesi, ister kalabalık bir parti ister evde sakin bir kutlama olsun, yeni bir başlangıcın simgesi. Evde geçirilecek bir yılbaşı gecesi için “rahat olayım ama şıklığı da elden bırakmayayım” diyenlerin sayısı ise hiç az değil. Peki, ev konforunu bozmadan yılbaşı ruhunu yansıtan kombinler nasıl oluşturulur? İşte evde yılbaşı gecesi için stil sahibi ve kullanışlı giyim önerileri.

Rahat şıklık: Ev kombinlerinin anahtarı

Evde yılbaşı kombini denince ilk kural rahatlık. Ancak bu, pijamayla geceyi geçirmek zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Yumuşak dokular, esnek kesimler ve doğru aksesuarlarla evde de özenli bir görünüm yakalamak mümkün.

Kadife ve satenle gelen yılbaşı havası

Yılbaşı gecesinin en sevilen kumaşları hiç kuşkusuz kadife ve saten.

Kadife eşofman takımları hem trend hem de oldukça şık.

Saten bir bluz, basic bir pantolonla kombinlendiğinde anında “özel gece” etkisi yaratır.

Kadife elbise yevde davet verenler için zahmetsiz bir şıklık sunar.

Not: Bordo, zümrüt yeşili, siyah ve lacivert gibi koyu tonlar yılbaşı atmosferine çok yakışır.

Evde elbise giymek isteyenlere “Yılbaşı elbisesiz olmaz” diyenlerdenseniz, ev için daha sade ama zarif modelleri tercih edebilirsiniz. Triko elbiseler hem sıcak tutar hem de şık görünür. Diz boyu, vücudu sarmayan ama formu belli olan kesimler idealdir. Simli ya da payetli detaylar küçük dokunuşlarla yılbaşı hissini artırır. Şık alt-üst kombinleri Elbise yerine iki parçalı kombinlerden hoşlananlar için seçenekler oldukça fazla: Yüksek bel kumaş pantolon + şık bir bluz Triko etek + ince kazak Deri görünümlü tayt + oversize gömlek veya kazak Bu kombinler hem fotoğraflarda şık durur hem de gece boyunca konfor sağlar. Ayakkabı ve ev terliği seçimi Evde olsanız bile ayakkabı detayı kombini tamamlar. Şık ev terlikleri (saten, tüylü veya taşlı modeller) Babet ya da düşük topuklu ayakkabılar Tamamen rahat olmak isteyenler için çorap-ev botu kombinleri Aksesuarlarla yılbaşı dokunuşu Ev kombini aksesuarla tamamlanır. Işıltılı küpeler İnce zincir kolyeler Taşlı saç tokaları veya bantlar Abartıya kaçmadan yapılan küçük aksesuar dokunuşları, kombininizi bir anda yılbaşı gecesine taşır.

Makyaj ve saç detayını unutmayın Evde olsanız bile yılbaşı gecesi için biraz özen şart: Kırmızı ya da bordo ruj Işıltılı farlar Doğal dalgalı saçlar veya şık bir topuz Bu detaylar, en sade kombini bile özel kılar. Evde yılbaşı gecesi geçirmek, şıklıktan ödün vermek anlamına gelmiyor. Doğru kumaşlar, rahat kesimler ve küçük ışıltılı detaylarla hem konforlu hem de yılbaşı ruhuna uygun bir stil yakalayabilirsiniz. Unutmayın, en iyi kombin kendinizi iyi hissettiğiniz kombindir. GİYİM Yılbaşı gecesi için stil önerileri