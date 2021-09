50 yaş üstü kadınlardan güzellik tavsiyeleri

Sivilce üzerine diş macunu sürmekten, fondöten dolu bir yüzle uyumaya ve sakin bir ifadenin bizi genç tutacağını düşünmeye kadar hepimiz uzun vadede önemli olmadığını düşünerek cildimize iyi ve kötü şeyler yaptık...

Yatmadan önce makyajınızı çıkarın

"Ben eğitimli bir estetisyenim. Benim tavsiyem her zaman asla makyajla yatmamak olmuştur, aksi takdirde gözenekleriniz tıkanır ve uyandığınızda yüzünüz kirli ve kabarık görünür. Bunu zor yoldan öğrendim!" — Darlene Tenes, 55

Doğrulandı: Günlük makyajı ve kirliliği temizlemek cildinizi yaşlandırabilen tahrişi azaltabilir. Geçen yıl bir çalışma, 25 yıl boyunca yetersiz bir şekilde maskara temizlemenin büyük tahrişe yol açabileceğini gösterdi.

Mutluluğunuzun sizi ışıldatmasına izin verin

“Herkes bana her zaman yaşıma göre genç göründüğümü söyler. Sürekli güldüğüm için olduğunu düşünüyorum. Ne kadar mutlu görünürsen o kadar genç görünürsün! Gülümsememek için çok yıllarımı harcadım.” — Ann Wolinsky, 64

Onaylandı: Kaz ayaklarından çekinmeye gerek yok! Kırışıklıkların genel mizacımızı gösterdiği bilinmektedir ve eğer kırışıklıklar gülümsemelerimiz nedeniyle ortaya çıkıyorsa, o zaman mutluluğumuzun kalıcı bir işareti var demektir.

Cilt bakım rutininiz pahalı olmak zorunda değil

"Cilt bakım ürünleri süslü veya pahalı olmak zorunda değil! Uçucu yağlar ve diğer doğal, bitki bazlı ürünleri kullanarak kendi yüz yıkama ve losyonlarımı yapıyorum. Örneğin, organik, rafine edilmemiş hindistancevizi yağı ve lavanta esansiyel yağını birleştirerek günlük nemlendiricimi yaptım." — Jill Lebofsky, 49

Onaylı: Bütçenizi aşan bir cilt bakımı rutini sizin için rutin değildir. Aynı şekilde, herkesin popüler içeriklere karşı farklı bir yaklaşımı ve toleransı vardır.

Hindistan cevizi yağı komedojenik olduğu için yani gözenekleri tıkayabilir ve akne, siyah nokta veya beyaz noktalara neden olabilir. Ancak lavanta esansiyel yağı ile karıştırıldığında iltihaplanma ve yaralarla da savaşmaya yardımcı olabilir. Rutininizi oluşturun ancak her zaman küçük bir yerde denemeyi unutmayın.

Koltuk altı detoksunu deneyin

"Yılda en az bir kez koltuk altı detoksu yapıyorum kokuyu durdurmak için. Bunun doğal deodorantların etkinliğini artırdığını düşünüyorum, böylece daha fazla toksik deodorant kullanmak zorunda kalmıyorum. Deodorantının daha etkili olmasını kim istemez ki?" — Lebofsky

Lebofsky'nin koltuk altı detoks tarifi

"Koltuk altı detoksu için 1 yemek kaşığı bentonit kili, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 5 damla limon veya çay ağacı yağı ve 1-2 çay kaşığı suyu doğru kıvamı elde etmek için karıştırıyorum. Daha sonra temiz koltuk altlarına sürüyorum ve 5 ila 20 dakika arasında bekletiyorum."

Yüzünüzü doğru yıkayın

"Yüzünüzü asla sabunla yıkamayın! Bu cildinizi kurutacaktır. Örneğin, duştan önce sadece daha hassas bir yüz köpüren temizleyici kullanıyorum ve ardından duş suyunun altında duruluyorum." — Patricia Cole, 76

Onaylandı: Sabunlar yüz için formüle edilmediğinde pH dengenizi bozabilir ve cildinizi kurutabilir. Yağlı temizleyicilerden sonik fırçalara kadar yüzünüzü yıkamanın başka birçok yolu var.

C vitamini serumu kullanın

"En bariz tavsiye güneşten mümkün olduğunca uzak durmak ancak güneş hasarının etkilerini en aza indiren bir ürün olduğunu düşünüyorum: C vitamini serumu. En sevdiğim ürün, her sabah birkaç damla uyguladığım Skinceuticals CE Ferulic serumu. Aslında 60 yaşındayım ve insanlara söylediğimde kimse bana inanmıyor!" — Silvia Tobler, 60

Onaylı: C Vitamini cildiniz için en iyi nemlendirici, parlatıcı ve sıkılaştırıcı antioksidan bileşenlerden biridir. Ürünü stabilize etmeye yardımcı olan E vitamini ve ferulik asit birleştiğinde cildiniz için oldukça sağlıklı olur.

Elleriniz için güneş kremi

"Keşke ellerimi, güneşe maruz kalma ihtimalini ve araba sürerken oluşabilecek tüm hasarları düşünebilseydim! Ellerime güneş kremi sürmeye ya da eldivenle araba sürmeye daha özen gösterirdim." — Margina Dennis, 51

Doğrulandı: Ellerin üstünde, kulak memeleri, boyun, göğüs ve göz kapakları birçok insanın güneş kremi kullanmayı unuttuğu diğer bölgelerdir.

CBD ürünlerini deneyin

"Bu ürünler biraz daha pahalı olabilir ancak nemlendirirken, ince çizgileri azaltırken ve cilt tahrişlerini ve akne dahil iltihaplanmayı azaltırken terapötik faydaları da olabilir. Özellikle sevdiğim iki ürün Clean Coconut'un CBD losyonları ve No Borders Natural'ın nemlendiricisi. Denemeye değer." — Aliza Sherman, 53

Onaylandı: CBD, nemlendirici ve iltihap önleyici özellikleriyle güzellik alanında yükselen bir ürün. Kuru cilde sahip kişiler bunu özellikle yararlı bulabilir.

SPF'i bol tutun

"En büyük tavsiyem güneşten uzak durmak veya güneşteyken iyi bir güneş kremi kullanmak. 55 yaşındayım ve güneşe maruz kalmaktan dolayı güneş lekelerim var. Birçok arkadaşımda ve bende güneşten dolayı aşırı veya erken kırışıklarımız var. Bebek yağına bulanarak güneşte uzanırdık! Keşke tüm yıl boyunca ne kadar bronz olduğuma odaklanmak yerine güneş kremi kullansaydım.” — Maria Leonard Olsen, 55

Doğrulandı: UV ışınları, yaşlanmaya ve cilt hasarına bir numaralı katkıda bulunan şey. Kendinizi her gün güneş kremi ile korumak, kırışıklıklar, hiperpigmentasyon, lekeler, hasar ve yanma gibi ciltte sürpriz değişiklikleri önlemenin kolay bir yolu.

Saçınızı profesyonelce yaptırın

"Gençken saçlarım Sun-In açıcı ve limon suyuyla kaplı olarak güneşte yatardım ama bu sadece saçınızı kurutuyor ve kırılmaya neden oluyor! Keşke daha önce saçımı boyamak için profesyonel bir kuaföre gitmeye başlasaydım.” — Patty Bell, 58

Onaylı: İster gökkuşağı renginde saçlar kendin yapın, ister küçük beyazları saklamak istiyor olun, bir profesyonele danışmalısınız. Saçlarınız için saç bakımları, kimyasallarla işlem görmüş olsun veya olmasın, dokunuza, kalınlığınıza ve genel saç sağlığınıza bağlı olarak değişebilir. Doğru bakım içşn bir profesyonelle konuşmak, uzun vadede paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Sigara kullanmayın

"Sigara içmeyin. Asla! Bu cildiniz ve dişleriniz için çok kötü." — Bell

Onaylı: Sigaranın içindeki maddeler cildinizin kurumasına ve bu da erken yaşlanmaya neden olur. Ayrıca e dişlerinizin sararmasına neden olabilir, bu da sizi daha yaşlı gösterebilir.

Daha fazla yiyin ve çiğ yiyin

"Keşke diyetin gelecekteki sağlığım ve yaşlanmam üzerindeki etkisini bilseydim. Her zaman derim ki, '40'larımda öğrendiklerimi 20'lerimde bilseydim, bugün 10 yaşında gibi görünürdüm.' Keşke daha fazla çiğ yemek yeseydim. Diyetime daha fazla çiğ gıda eklemenin bana bir avantajı olarak daha fazla enerji verdiğini ve iltihabı azalttığını düşünüyorum. Ayrıca, sağlıklı olduğum kiloyu korumama yardımcı oluyor.” — Carol Alt, 58

Doğrulandı: Bilimin kalp sağlığına, kilonun korunmasına ve sindirime yardımcı olduğunu gösterdiği meyve ve sebzelere odaklanan çiğ bir diyet var. Henüz yapmadıysanız, daha fazla çiğ sebze ve bütün yiyecekler yemek asla zarar vermez ancak bir yönde çok ileri gitmeyin. Sadece çiğ vegan bir beslenme, beslenme açısından dengesiz olma riskinizi artırabilir.

Temiz bir cilt bakım rutini deneyin

"Ben meme kanserinden kurtulan bir kadınım. Hayatımda travmalar yaşadım ama hayatımı sağlıklı ve huzurlu yaşıyorum ve yaşıma göre ne kadar genç göründüğüm bana her zaman söyleniyor. Bunun nedeni, cildime parlaklık ve netlik kazandıran temiz bileşenlerle cilt bakımını kullanmam olduğunu düşünüyorum." — Meryl Marshall, 60

Onaylı: "Temiz güzellik", sektörde dolaşan bir moda kelime ama bu ne anlama geliyor? Temel olarak “toksik olmayan” ve genellikle "tamamen doğal" olmaya gelir. Birçok ürün için cildini tahriş etmeyeceğinin güvenli bir göstergesidir. Ancak bu şartlar FDA tarafından düzenlenmemiştir, bu nedenle alışveriş sepetinize bir ürün eklemeden önce araştırma yapmanız önemli.

Daha çok su için

"Her gün bir galon su içmeyi hedefliyorum. Cildimi dolgunlaştırıyor ve bana daha fazla enerji veriyor." — Tracee Gluhaich, 53

Doğrulandı: Yeterli su içmek, vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasını sağlamanın en iyi yollarından biridir. Kabızlığı gidermeye ve vücudunuzdaki atıkları daha hızlı atmaya yardımcı olabilir ve susuz bir cilt görünümüne karşı gelebilir.

Akupunkturu deneyin

"Akupunktur genel olarak cildime büyük ölçüde destek oldu. Cildimin dokusunun ve kalitesinin arttığını fark ettim ve minik çizgiler gözle görülür şekilde azalmaya başladı. Bunu açıklamanın en iyi yolu: Cildimin 10 yıl gençleştiğini hissediyorum. Daha dolgun, daha net ve daha taze hissediyorum. Yüz akupunkturunu kesinlikle tavsiye ederim. Keşke cildim yaşını göstermeye başlar başlamaz onu keşfetmiş olsaydım." — Lisa A, 50

Onaylandı: Yüz akupunkturunun cildi aydınlattığı, kolajeni uyardığı, çene gerginliğini azalttığı ve genel görünümü yumuşattığı belirtiliyor. Bu faydaları tam olarak sonuçlandırmak için yeterli araştırma olmasa da bilim umut verici görüyor.

Yüzünüzden aşağısını unutmayın

"Bana göre, bir kadının vücudunun yaşlandıkça en güzel kısımlarından biri, göğüsün tepesinden çeneye kadar 'portre' bölgesidir.

Rönesans dönemindeki resimleri bir düşünün, bu bölgeyi her zaman görebilirsiniz ama kadınlar yaşlandıkça bu bölgeyi kapatıyorlar! Cilt bakım rutininizi boynunuzun altına da taşıyın." — Andrea Pflaumer, 71

Doğrulandı: Cilt sağlığı yüzde bitmiyor! Yukarıda bahsedildiği gibi, boyun ve göğüs bölgesi, insanların güneş kremi kullanmayı sıklıkla unuttuğu iki yer.

İsterseniz ameliyatsız tedavileri deneyin

"Ben olduğumuz yaşta olabileceğimizin en iyisi olmaya yürekten inanıyorum. Beş ameliyattan ve birden fazla kemoterapi ve radyasyon seansından geçen bir meme kanseri mağduru olarak, herhangi bir yaşta içeride hissettiğiniz kadar dışarıda da iyi hissedebilmeniz için sert önlemler almak zorunda olmadığıma inanıyorum. Kanser ilaçları cildimin kurulaşmasına neden olduğu için tedaviden sonra ciltle ilgili zorluklar da dahil olmak üzere her türlü sorunla karşılaştım. Genç kadınlara en büyük tavsiyem, noninvaziv, cerrahi olmayan teknolojiler hakkında düşünmeye başlamaları…

Muhtemelen normalde bunu düşünmeye başlamanızdan daha önceki yaşlardasınız. Neyse ki kadınların harika teknolojik seçeneklere erişebildiği bir çağda yaşadığımız için çok şanslıyız!” — Meryl Kern, 62

Doğrulandı: Lazerler veya enjeksiyonlar için hazır olmasanız da invaziv olmayan tedavilerin tam olarak ne olduğunu bilmek ideal cildinize ulaşma konusunda kendinize yardım etmek için kritik bir adım.

Örneğin, 20'li yaşlarda botoxa karşı olmak kolay ancak 30'lu ve 40'lı yaşlarda cildiniz değişebilir. Botoksla ilgili gerçekleri bilmek bakış açınızı değiştirebilir ve sonuç olarak daha az zorlu bir yolculuk sağlayabilir. Gerçekleri öğrendikten sonra hala Botoks, lazer veya kimyasal peeling istemediğinizi fark ederseniz, yapılacak başka bir şey olmadığının farkına varmak, kendinize de bir rahatlama ve güven dünyası sağlayabilir.

Referans: Gabrielle Kassel. "17 Beauty Tips Women 50+ Have for Their 20-Year-Old Self". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/advice-from-older-women. (7 Ağustos 2019).