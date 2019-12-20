Yeni yıla şık bir başlangıç için...

Yılbaşında ne giyilir?

Yılbaşında ne giyeceğinize karar veremediyseniz işinize yarayacak önerilerimiz var. İşte yılbaşına özel kombin ve giyim önerileri...

Yılbaşında giyeceğiniz kıyafeti seçerken aslında öncelikle dikkat etmeniz gereken şeyleri bilmenizde fayda var. İşte yılbaşında kıyafet kombinlerken dikkat etmeniz gerekenler:

Transparanı abartmayın

Yılbaşı gecesi biraz ten göstermek isteyenler için sezonun trendi transparan kumaşlar, zarif aynı zamanda seksi bir siluet yaratmanıza yardımcı oluyor. Transparan kumaşı vücudunuzun en güvendiğiniz yerinde tercih edin ve asla aşırıya kaçmayın.

Karakterinize uymayan seçim yapmayın

Yılbaşı gecesi dantelle romantik mi yoksa deriyle asi bir görüntüye mi olmak istiyorsunuz? Karar verin ve hazırlıklara ona göre başlayın.

İddialı görünmenin dengesini kaçırmayın

“Yılbaşı” deyince aklımıza renkler geliyor. O gece iddialı görünmek istiyorsanız, canlı renkleri tercih edin. Bir yılbaşı klasiği ve seksiliğin simgesi kırmızıyı seçebilirsiniz mesela ya da sezonun trendlerinden yeşil, mavi ve mor rengini de tercih edebilirsiniz. Kendinize yakışan gözalıcı renklerden birini tercih edin.

Bu üç ana unsura dikkat ettiyseniz işiniz artık daha kolay! İşte yılbaşı kıyafet seçiminde size yardımcı olacak diğer önerilerimiz...

Küçük siyah elbise

“Klasikten şaşmam” diyenler için önerimiz tabii ki küçük siyah elbiseler. Ama şiddetle siyah elbisenizi aksesuarlarla hareketlendirmenizi öneririz.

Mini maksi midi

Yılbaşı gecesi elbise giymeye karar verdiyseniz hangi boy giymek istediğinizi bilmenizde fayda var. Geçtiğimiz sezondan bu yana yükselişte olan midi ve uzun kloş etekler de mini eteklere iyi birer alternatif. En iyi seçimi yapmak istiyorsanız hangisinde kendinizi daha iyi hissettiğinizi düşünün!

Vazgeçilmez straples ve tek omuz

Yılbaşı gecesi omuzlarını göstermek isteyenler bu kesimlere yönelebilir. Straples elbiselerinizin üzerine alacağınız smokin ceketler, maskulen görünmek isteyenler için ideal. Deri ceketler ise straples elbisenize punk bir hava katar.

Maskuleni deneyin!

Yılbaşı gecesi için elbiseleri bir kenara bırakıp yakışıklı bir takım elbise seçin. Maskulen feminen kontrastının en şık temsilcisi takım elbiseler ya da smokinler feminen aksesuvarlarla yeni yılda size uğur getirecek. Siyah klasik bir takım elbise tercih ettiyseniz siyah ayakkabıyı unutun, kıyafetinizi farklı renk ve desenli, yüksek ökçeli olanlarla tamamlayın. Elinize de en şık clutch çantanızı alın.

Geceyi kurtarmanın yolu

Hem şık hemde rahat olmak isteyenler için şık bir restoranda değil de daha salaş ortamlar ve evde yılbaşını geçirmeyi planlayanlar için jeanler kurtarıcı. Jean yerine klasik pantolonları da tercih edebilirsiniz. Pantolon veya jean’lerle şık trikolarınızı ya da zarif bluzlarınızı tamamlayabilirsiniz. Böylece hem elegan hem de rahat bir görünüm elde etmiş olursunuz. Bu geceyi kurtarmanın bir yolu da iddialı ayakkabılar olabilir unutmayın.

Tüylerle uçuşun

Yılbaşında kıyafetinizle uçuşa geçmeyi planlıyorsanız, partilemek için size tek önerimiz, tüylerle tasarlanan elbiseler. Her attığınız adımla elbisenize hareket katacak olan tüyler, yeni yılda ayaklarınızı yerden kesecek. Uçmadan önceki son tavsiyemiz, tüylü elbisenizi sade aksesuvarlar ile tamamlamanız, böylece görünümünüzü dengeleyebilirsiniz.

Parıldamanın tam zamanı

Renklerle sınırlı kalmak istemeyenler için tam yılbaşı gecesine yaraşır parıltılı kumaşları öneriyoruz. Pullu payetli, parlak geçişler ve kadifeler, ipek şifon elbiselerle zarafetinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Sadece elbiseler de değil, parlak renkli taytları şık parıltılı bluzlarla tamamlayabilir farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Kıyafetiniz parıltılıysa aksesuvarlarınızmutlaka abartısız olmalı. Ancak klasik renklerdeki kıyafetinizi parıltılı aksesuvarla renklendirmek istiyorsanız, size önerimiz; parıltılı ceketler vemetalik renkli ayakkabılar ve çantalar...

Aksesuar önemli

Aksesuarların gücünü asla hafife almayın. Yılbaşı gecesi dümdüz klasik elbisenizi göz alıcı aksesuvarlarla bir adım öne taşıyabilirsiniz. Kocaman taşlı küpeler ve kolyelerle, kıyafetinize farklı bir hava katabilirsiniz. Omuzları açık, göğüs dekolteli kıyafet tercih ettiyseniz, göz alıcı kocaman kolyelerle dikkatleri dekoltenize çekebilirsiniz.

Yılbaşında nerede ne giyilir? İşte yılbaşı gecesi için kısa kısa giyim önerileri

Eğer bir ev partisine gitmeyi planlıyorsanız hem abartıdan hem de aşırı sadelikten kaçının

Kendinizi güzel hissetmeniz çok önemli. Kalem bir elbise üzerine deri ceket ya da diz kapağının üstünde biten desenli etek giyilebilir. Onun üstünde siyah bir bluz olur. Ayakkbıda yüksek topuktan kaçınmanız için kısa topuklu botlar kurtarıcınız olabilir. Tek kaçınmanız gereken şey uzun ışıltılı elbiseler...

Oteldeki bir yılbaşı yemeğine davetliyseniz...

Uzun, ışıltısız dümdüz siyah ve tonlarında bir elbise giymeyi tercih edebilirsiniz. Haki yeşili de şık bir görüntüde olmanızı sağlar. Elbisenin üzerinde siyah işlemeli boncuklar yer alabilir fakat dekoltesinin tek bir yerden olması sizi daha şık bir hale getirecektir. Eğer kendinizi hem şık hem spor halde görmek isterseniz uzun elbisenizi üzerine ışıltısız dümdüz bir blazer çeketle kombinleyebilir, hoş bir görüntü yaratabilirsiniz. Küçük düz bir çanta ve ince topuklu ayakkabılar ile geceye hazırsınız!

Kulüpte bir partiye katılacaksanız...

Her şeyden önce rahat olmanız çok önemli! Tüm geceyi dans ederek geçireceğinizi düşünürsek kıyafetiniz sizi asla kısıtlamamalı! Dar bir pantolon, siyah bir büstiyer, payetli bir ceket ve topuklu botlarınızla klüp havasını yakalayabilirsiniz. Elbise giymek istiyorum diyenler, senenin modası ya dar, düz ve mini bir elbise seçin ya da bele oturan alt kısmı çanlaşan modellerden birini tercih edin. Üzerinizi deri düz bir ceketle kombinleyerek hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Işıltılı bir görünüm yakalamak isteyenler için ise kısa payetli elbiseler doğru bir seçenek olabilir. Tabii ayakkabınızın ve çantanızın sade olması şartıyla!

Yılbaşını evde karşılayacaksanız...

Yılbaşını evimde, yakın arkadaşımla geçirmek istiyorum derseniz, içi sımsıcacık olan peluş terliklerinizi ve kapüşonlu sweatshirtünüzü hazırlayın. Rahat geniş bir pijama giyin ve o gecenin tadını keyifle çıkartın! Eğer yılbaşı konseptine uygun olayım derseniz kıyafetlerinizi yeşil kırmızı tonlarında tercih edebilirsiniz.

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