Yılbaşı makyajı nasıl olmalı?

Yeni yıl makyajı, günlük makyajdan farklıdır. Saatler süren eğlenceye, dansa ve flaşlı fotoğraflara dayanıklı olmalıdır. Bu nedenle doğru makyaj bazı ile cildi hazırlamak, cilt tipine uygun en iyi fondöteni seçmek, makyajı sabitleyici ürünlerle kilitlemek oldukça önemlidir. İster ev partisinde olun, ister lüks bir davette ya da gece yarısı geri sayım etkinliğinde; makyajınız şık ve kalıcı olmalıdır. Işıltılı bir cilt, iddialı gözler ve dikkat çekici dudaklarla yeni yılı karşılamak stilinizi ve enerjinizi anında yükseltir. Yeni yıl makyajı için ilham arıyorsanız, tam 7 farklı, göz alıcı makyaj görünümünü sizin için derledik.
Makyaj önerisi 1: Klasik altın & simli göz makyajı
Altın tonları yılbaşı gecesinin vazgeçilmezidir. Bu görünümde odak noktası ışıltılı gözler ve kusursuz bir ten makyajıdır. Bu makyaj için atmanız gereken adımlar şöyle:
Makyaj önerisi 2: Simli smokey eye parti makyajı
Gece kulüpleri ve uzun partiler için ideal bir tercihtir. Bu makyaj için atmanız gereken adımlar şöyle:
Makyaj önerisi 3: Cesur kırmızı mat dudaklar
Klasik ve zamansız bir stil sevenler için mükemmel. Bu makyaj için atmanız gereken adımlar şöyle:
Makyaj önerisi 4: Dewy (Cam Cilt) ve parlak dudaklar
Yeni yıla girerken taze ve sağlıklı bir görünüm isteyenler için ideal. Bu makyaj için atmanız gereken adımlar şöyle:
Evde yılbaşı gecesi şıklığı
Makyaj önerisi 5: Metalik gümüş & holografik gözler
Cesur ve fotojenik bir görünüm isteyenler için birebir. Bu makyaj için atmanız gereken adımlar şöyle:
Makyaj önerisi 6: Tüm gece dayanan kalıcı makyaj
Eğlence sabaha kadar sürecekse bu görünüm şart! Bu makyaj için atmanız gereken adımlar şöyle:
Makyaj önerisi 7: Soft glam nude makyaj
Zarif ve doğal soft glam görünüm; abartısız ama şık bir stil isteyenler için. Bu makyaj için atmanız gereken adımlar şöyle:
Yeni yıl gecesi için doğru makyaj ürünlerini seçmek de oldukça önemlidir. Cilt tipinize uygun fondöten, güvenilir makyaj bazlar, çoklu far paletleri ve uzun süre kalıcı rujlar bu gece için olmazsa olmazlar arasındadır. Doğru seçimlerle makyajınız gece boyunca taze kalır.
