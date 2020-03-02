Sanırım sevgilimin arkadaşına aşık oluyorum…

Ama bir arkadaşı var…

Sevgilimle güzel giden bir ilişkimiz var aslında ama ilgi alanlarımız pek de uyuşmuyor. Onun izlemeyi sevdiği şeyleri ben sevemiyorum, ortak konuşacak çok konumuz olmuyor. Konuşsak da sohbetlerimiz beni tatmin edemiyor bir türlü. Ama bir arkadaşı var… Bazen onunla buluşuyoruz hep beraber ve inanılmaz keyifli zaman geçiriyorum. Sohbeti çok tatlı ve tatmin edici, çok şey biliyor ve anlattığı şeyler ilgimi çekiyor.

Ne zaman sevgilimle dışarı çıkacak olsak hemen o arkadaşını da çağırması için elimden geleni yapıyorum. Üçümüz buluştuğumuzdaysa sürekli arkadaşıyla konuşuyorum ve sevgilimi sohbete çok dahil etmiyorum. O da kenarda durup bizi dinliyor bazen bu duruma sinirlendiğini hissediyorum. Bir gün anlayacak diye de çok korkuyorum ama onunla görüşmemin ve sohbet edebilmemin tek yolu şu an bu… Konuyu sevgilime açıp onunla artık keyifli zamanlar geçiremediğimi söylersem çok üzüleceğinden de korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum kısacası…

Rumuz: ada

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