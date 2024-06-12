Sanal gerçeklik gözlüğü çocuklar için zararlı mı?

Günden güne daha çok kullanıcıya ulaşan sanal gerçeklik (VR), özellikle gençler ve çocuklar arasında oldukça popüler oldu. VR gözlükleri kullanmak isteyen çok sayıda çocuk da bulunuyor ancak birçok VR gözlük çeşitli yaş sınırlamalarına tabi… Şu anda VR gözlük üreticileri arasında çocukların bu cihazları kullanmasına izin verilmesi gereken uygun yaş konusunda bir anlaşma bulunmuyor. Ancak ortalama olarak kullanım yaşı 10 ile 13 yaşları arasında tavsiye ediliyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi Sinema Sanatları Okulu Davranış Sağlığı Merkezi direktörü Marientina Gotsis'in konuya ilişkin yaptığı açıklamaya göre ise VR teknolojisinin yeniliği nedeniyle bu konuda elimizde çok fazla bilimsel veri bulunmuyor ancak çocukların gerçeklik ile hayal arasındaki farkı ayırt edemeyebilecekleri ve bunun da gelişimsel sorunlara yol açabileceği için VR teknolojisini aşırı kullanılmasını pek de doğru bulmuyor. Özetle küçük çocukların VR teknolojisini kullanmasına izin verilirken dikkatli olunması gerekiyor.

Sanal gerçeklik gözlüğünün beyin üzerindeki etkisi

Kaliforniya Üniversitesi'nin fareler üzerinde yaptığı bir deneyde, beynin belirli bir alanındaki uzamsal öğrenmeyle ilişkili nöronların davranışlarının sanal ortamlarda değiştirildiğini ortaya çıkardı. Sanal gerçekliğe maruz kaldığında nöronların yarısından fazlası kapanıyor. Bu sonuçların insanlara uyarlanıp uyarlanamayacağı hâlâ şüpheli ancak bu çalışma VR teknolojisinin özellikle küçük çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkilerine ilişkin daha kapsamlı araştırmalara duyulan acil ihtiyacı vurguladı.

Çocuklar göz yorgunluğunu iletemeyebilir ve hatta onları takarken rahatsızlık duyduklarında cihazları çıkarmaya yönelik refleksleri bile olmayabilir. Daha da kötüsü, oyuna kendilerini fazla kaptırıp rahatsızlığı görmezden gelebilirler.

Sanal gerçeklik gözlüğünün görme üzerindeki etkisi

Ebeveynlerin VR kulaklıklarla ilgili en büyük endişelerinden biri, gözlüklerin görme veya görüş üzerindeki etkisidir. Amerikan Oftalmoloji Akademisi'ne göre VR göre ekranına (veya herhangi bir dijital cihaza) ara vermeden sürekli bakmak, göz yorgunluğuna veya yorgunluğa neden olabilir. Bunun nedeni, VR gözlüğü kullandığınızda normalde olduğundan daha az göz kırpma eğiliminde olmanızdır. Bu, gözün ön yüzeyinin kurumasına ve dolayısıyla yorgunluğa neden olabilir.

Sanal gerçeklik teknolojisinin eğitim ve sağlık hizmetlerini destekleme ve iyileştirme potansiyeli olsa da teknoloji uzmanları, VR üreticilerinin bu teknolojinin uzun vadeli sonuçlarını dikkatle incelemek için bilim insanları ve araştırmacılarla birlikte çalışması gerektiğini öne sürüyor. O zamana kadar çocukların VR'yi ebeveynlerinin gözetimi altında kullanmaları tavsiye ediliyor.

Referanslar:

Hussain Kanchwala. “Are VR (Virtual Reality) Headsets Unsafe For Kids?”. Şuradan alındı: https://www.scienceabc.com/innovation/vr-virtual-reality-headsets-unsafe-kids.html (26.02.2024).