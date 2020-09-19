Sanal Gerçeklik (VR) nedir?

İlk zamanlar sadece bir dijital oyun teknolojisi gibi gözükse de, Sanal Gerçeklik uygulamaları gün geçtikçe hayatımızın daha büyük bir parçası haline gelecek gibi gözüküyor.

Sanal Gerçeklik (VR) nedir?
Yaşam
19 Eylül 2020 Cumartesi

Sanal Gerçeklik (VR), ekranlı gözlükler ve sensörlerle donatılmış eldivenler gibi özel elektronik cihazlar kullanarak bilgisayarla yaratılan üç boyutlu bir deneyimdir.

Çevremizi duyularımız ve vücudumuzun algılama mekanizmaları ile anlıyoruz. Tat, dokunma, koku, görme ve işitme duyuları tarafından toplanan veriler yorum yapmak için beynimiz tarafından işleniyor. Sanal Gerçeklik (VR), yapay bilgi ile duyularımıza sunulabilen yanıltıcı bir ortam yaratmaya çalışır, bu da zihnimizi duyumsadığımız uyaranların (neredeyse) gerçeklik olduğuna inandırır. VR teknolojisi, işte beynimizin bu karmaşık kandırılma kapasitesinden faydalanarak çalışan muazzam bir teknoloji.


Özel günler için dijital hediyeler
Özel günler için dijital hediyeler

Sanal Gerçekliğin (VR) en basit örneği üç boyutlu (3D) bir filmdir. Özel 3D gözlükler takarak, oturduğumuz yerden filmin bir parçası olma deneyimini yaşayabiliriz. Işık ve ses efektleri vizyonumuzu ve işitme duyularımızı manipüle ederek, fiziksel gerçeklikte hiçbir şey olmamasına rağmen, her şeyin önümüzde olduğuna bizi inandırır.

Üstelik teknolojik gelişmeler, standart 3D gözlüklerin çok ötesinde! Stereo kulaklıklar, başa takılan stereo televizyon gözlüğü ve veri eldivenleri kullanılarak erişilen ve değiştirilen bilgisayar sistemlerinin yardımıyla sürükleyici ve inanılır deneyimler çoğalıyor.

Bir oyuncu, evinin salonundayken kendini tenis kortunda hissedip gelen topun hızına ve yönüne bağlı olarak hareket edebiliyor. Atışının doğruluğu ise, oyunu takip eden bilgisayar tarafından değerlendiriliyor ve etkileşim sürüyor. Evet, mevcut odak büyük ölçüde oyunlar olsa da VR'nin kullanıldığı tek alan bu değil.


En iyi 10 siberpunk filmi
En iyi 10 siberpunk filmi

Sanal Gerçeklik teknolojisi hangi alanlarda kullanılıyor?

Sanal gerçeklik (VR) teknolojisi eğitim ve simülasyon için de oldukça önemli. Örneğin, ehliyet almak isteyenler, direksiyon simidi, fren ve gaz pedalı gibi araba parçalarından oluşan bir VR kurulumu kullanarak ilk elden sürüş deneyimi yaşayabilirler. Kaza yapma olasılığı olmadan büyük bir sürücü deneyimi avantajı sunar, böylece öğrenciler yola çıkmadan önce sürüş konusunda belirli bir uzmanlık seviyesi geliştirebilirler.

Gelişmekte olan diğer kullanımlar, uzay yolculuğu için astronotları eğitmeye, minyatür nesnelerin karmaşıklıklarını keşfetmeye ve tıp öğrencilerinin bilgisayar tarafından oluşturulan konularda cerrahi uygulamalarına izin verir.

Sanal Gerçeklik teknolojisi, son zamanlarda turizm sektörünün de ilgisini çekmiş durumda. Bulunduğunuz yerden turistik mekanlara oradaymışsınız gibi göz gezdirebilme şansının yanı sıra, konaklayacağınız yeri önceden gözlerinizle görmüş kadar yakından inceleyebilme fırsatı sunan VR, yakın gelecekte daha birçok sektörün gözbebeği olacak gibi gözüküyor.


Robot öğretmenlere az kaldı
Robot öğretmenlere az kaldı

Referanslar: Joe Bardi, ''What is Virtual Reality? [VR Definition and Examples]'' (26 Mart 2019) Şuradan alındı: https://www.marxentlabs.com/what-is-virtual-reality/#:~:text=is%20Virtual%20Reality?-,Virtual%20Reality%20(VR)%20is%20the%20use%20of%20computer%20technology%20to,to%20interact%20with%203D%20worlds

Henry E. Lowood, ''Virtual reality'' (3 Eylül 2020) Şuradan alındı: https://www.britannica.com/technology/virtual-reality

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.