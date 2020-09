Sanal Gerçeklik (VR) nedir?

Sanal Gerçeklik (VR), ekranlı gözlükler ve sensörlerle donatılmış eldivenler gibi özel elektronik cihazlar kullanarak bilgisayarla yaratılan üç boyutlu bir deneyimdir.

Çevremizi duyularımız ve vücudumuzun algılama mekanizmaları ile anlıyoruz. Tat, dokunma, koku, görme ve işitme duyuları tarafından toplanan veriler yorum yapmak için beynimiz tarafından işleniyor. Sanal Gerçeklik (VR), yapay bilgi ile duyularımıza sunulabilen yanıltıcı bir ortam yaratmaya çalışır, bu da zihnimizi duyumsadığımız uyaranların (neredeyse) gerçeklik olduğuna inandırır. VR teknolojisi, işte beynimizin bu karmaşık kandırılma kapasitesinden faydalanarak çalışan muazzam bir teknoloji.

Sanal Gerçekliğin (VR) en basit örneği üç boyutlu (3D) bir filmdir. Özel 3D gözlükler takarak, oturduğumuz yerden filmin bir parçası olma deneyimini yaşayabiliriz. Işık ve ses efektleri vizyonumuzu ve işitme duyularımızı manipüle ederek, fiziksel gerçeklikte hiçbir şey olmamasına rağmen, her şeyin önümüzde olduğuna bizi inandırır.

Üstelik teknolojik gelişmeler, standart 3D gözlüklerin çok ötesinde! Stereo kulaklıklar, başa takılan stereo televizyon gözlüğü ve veri eldivenleri kullanılarak erişilen ve değiştirilen bilgisayar sistemlerinin yardımıyla sürükleyici ve inanılır deneyimler çoğalıyor.

Bir oyuncu, evinin salonundayken kendini tenis kortunda hissedip gelen topun hızına ve yönüne bağlı olarak hareket edebiliyor. Atışının doğruluğu ise, oyunu takip eden bilgisayar tarafından değerlendiriliyor ve etkileşim sürüyor. Evet, mevcut odak büyük ölçüde oyunlar olsa da VR'nin kullanıldığı tek alan bu değil.

Sanal Gerçeklik teknolojisi hangi alanlarda kullanılıyor?

Sanal gerçeklik (VR) teknolojisi eğitim ve simülasyon için de oldukça önemli. Örneğin, ehliyet almak isteyenler, direksiyon simidi, fren ve gaz pedalı gibi araba parçalarından oluşan bir VR kurulumu kullanarak ilk elden sürüş deneyimi yaşayabilirler. Kaza yapma olasılığı olmadan büyük bir sürücü deneyimi avantajı sunar, böylece öğrenciler yola çıkmadan önce sürüş konusunda belirli bir uzmanlık seviyesi geliştirebilirler.

Gelişmekte olan diğer kullanımlar, uzay yolculuğu için astronotları eğitmeye, minyatür nesnelerin karmaşıklıklarını keşfetmeye ve tıp öğrencilerinin bilgisayar tarafından oluşturulan konularda cerrahi uygulamalarına izin verir.

Sanal Gerçeklik teknolojisi, son zamanlarda turizm sektörünün de ilgisini çekmiş durumda. Bulunduğunuz yerden turistik mekanlara oradaymışsınız gibi göz gezdirebilme şansının yanı sıra, konaklayacağınız yeri önceden gözlerinizle görmüş kadar yakından inceleyebilme fırsatı sunan VR, yakın gelecekte daha birçok sektörün gözbebeği olacak gibi gözüküyor.

