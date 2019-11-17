Mutluluk seviyenizi artıracak 8 basit yöntem

Bilimsel olarak kanıtlanmış, kolayca uygulanabilecek ve stresi azaltarak yaşam kalitesini yükseltecek 8 basit “hayatta kalma yöntemi"...

Bilimsel araştırmalar mutluluk ile hareket arasındaki ilişkiyi her geçen gün daha da doğruluyor. Araştırmacılar mutsuz ve stres yüklü insanların birkaç basit hareketle bile bakış açılarını değiştirebileceğini öne sürüyor. Herbalife Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton, “Mutluluk seviyenizi arttırmak istiyorsanız hareket edin, hiç olmazsa 2 dakikalık tempolu yürüyüş yapın” diyor. İşte Clayton’ın önerileri...

1- Karnınızdan nefes alın

İşe nefes alma şeklinizi değiştirerek başlayın. Bilinçli nefes alma tekniklerini kullanarak burnunuzdan aldığınız nefesin karnınızda genişlemesini hissedin ve sonra ağzınızdan nefes verin. İşyerinde veya yoğun programınızın ortasında bilinçli nefes alma tekniğini 5-10 kez tekrarlamak, zihninizi yatıştıracak son derece etkili bir moladır.

2- Vücudunuzu esnetin

Kahve molası yerine esneme molası vermeye ne dersiniz? İş yerinizde otururken ve telefonla konuşurken basit boyun hareketleri ve kol esnetme egzersizleri yapabilirsiniz. Gün içerisinde basit hareketler zihninizi tazeler ve kas gerginliğini azaltır.

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3- Nerede olursanız olun, mutlaka düzenli olun

Ruh halinizi desteklemek için önce stres seviyenizi azaltmanız gerekir. Eşyalarınızı kaybetmek veya nereye koyduğunuzu hatırlayamamak strese yol açar. Evde, işte veya arabada, kısacası her yerde düzenli olmaya biraz zaman ayırın. Günde sadece birkaç dakikanızı ayırarak etrafınızı düzenlemek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

4- Koordinasyon egzersizleri yapın

Üst bedeni ve alt bedeni aynı anda çalıştırmak sizi zinde hale getirir. Omuz geliştirme egzersizlerini bacak egzersizleriyle birleştirdiğinizde egzersiz rutininizi hızlandırabilir ve beyninizi harekete geçirebilirsiniz. Bir sonraki seferde koordinasyonunuzu güçlendirecek birkaç basit hareket daha üretebilirsiniz.

5- Daha sık gülümseyin

Gülümsediğinizde vücudunuz endorfin salgılar. Daha da önemlisi sahte bir gülümseme bile aynı etkiyi yaratır! Her gün bilinçli olarak insanlara gülümseyin. Ruh halinizin bir anda düzeldiğini ve yüz kaslarınızın çalıştığını hissedeceksiniz. Üstelik insanlar da size gülümseyeceği için onların ruh halinin düzelmesine de katkıda bulunmuş olursunuz.

6- Tempolu yürüyüş yapın

İki dakikalık bir yürüyüşün sağlığınıza ya da ruh halinize bir etkisinin olmayacağını düşünebilirsiniz. Oysa tempolu bir yürüyüş birkaç dakikalığına bile yapılsa kalp-damar sağlığınıza iyi gelebilir. Sadece birkaç dakikanız varsa, hızlı ve tempolu bir yürüyüşü tercih edin. Farklı bir yöntem deneyerek (ve eğer mümkünse dışarıda yürüyerek), stres seviyenizi azaltabilirsiniz. Gün içinde en az 30 dakika yürümek ideal egzersiziniz olabilir.

7- Cildinize zaman ayırın

Kaliteli cilt bakım ürünleri, dış görünüşünüzü ve dolayısıyla da ruh halinizi olumlu etkiler. Evde peeling yaptığınız yüzünüze kaliteli bir nemlendirici kremle masaj yapmak yalnızca iki dakikanızı alacaktır. Dış görünüşünüze özen göstermek için ekstra zaman ayırmak özgüveninizi arttırır ve doğru ürünlerle yüz masajı yapmak bunun için en kolay yöntemlerinden biridir.

8- Hızlı bir “egzersiz kokteyli” deneyin

Hepimizin bildiği egzersizleri art arda kısa sürelerle yaparak bir kokteyle dönüştürün: Dört basit egzersizin her birini yalnızca 30 saniye yapmanız zindeliğiniz için yeterli olacaktır. Egzersiz süresi her ne olursa olsun, vücudunuz endorfin salgılayarak enerji seviyenizin artmasını sağlayacaktır.

İşte basit bir egzersiz kokteyli: