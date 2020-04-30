40 yaşındaki kadınlardan 20 tavsiye

Hayat 40'ından sonra başlar derler... Peki siz 40 yaşınıza geldiğinizde 30 yaşınızdaki halinize neler söylemek isterdiniz?

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40 yaşındaki kadınlardan 20 tavsiye

40 yaşınıza geldiğinizde, hayatınıza bakıp deneyimlerinizi anımsadıkça birçok anda farklı şekilde hareket etseymşim keşke diye geçireceksiniz içinizden... Bu tür pişmanlıklar yaşamak istemiyorsanız eğer, 40'lı yaşlardaki kadınlardan birkaç tavsiyeye kulak vermek istersiniz belki.

 

1- Kendinizi sevin ve kabul edin

Kendinizi hem iyi hem de kötü yönlerinizle kabullenebildiğinizde birçok yanlış karardan kaçınabilirsiniz. Kendinizi sevmeyi öğrendiğiniz anda, başkalarını da kabullenebileceksiniz.

 

2- Ruhunuzu zenginleştirin

Neyden keyif aldığınızı ya da neye tutkulu olduğunuz bilmiyorsanız eğer, yeni şeyler denemeye başlayın hemen. Özgürlük ve ilham hissi alabildiğiniz bir şey bulana dek farklı aktiviteler deneyin.

 

3- Destek bulun

Problemlerinizle tek başınıza baş etmeye çalışmayın. Hayatınızın her noktasında desteklerini alabileceğiniz arkadaşlarınızın ya da akrabalarınızın olması çok önemlidir.

 

4- Samimi olun

Güçlüklerle karşılaştığınız zaman sahte bir gülümseme takınıp hiçbir şey olmamış gibi davranmayın. Dürüstlük, en iyi politikadır. Sorunlarınızı insanlara açık etmek, daha içten olmanızı sağlar.

 

5- Başkaları için değil, kendiniz için yaşayın

Unutmayın, hiçbir zaman herkesi mutlu edemeyeceksiniz. Kendinize sadık kalın, SİZİ mutlu edecek kararlar almaya başlayın. Hayatınızın ne kadar kolaylaştığını gördüğünüzde şaşıracaksınız.

 

6- Çok fazla ödün vermeyi bırakın

Unutmayın ki ödün vermek, karşılıklı olduğu sürece iyi bir şeydir. Başkalarının ihtiyaçlarını ve arzularını sürekli öncelik haline getiriyorsanız, kendinize şu soruyu sorun: bu ilişki sürdürmeye değer mi?

 

 

7- Daha çok seyahat edin

Paranızı gereksiz şeylere harcamaktan vazgeçin ve seyahat edin. Seyahat, insana bir tür özgürlük hissi verir, hayatın ve hayat tarzlarının ne kadar çeşitli olduğunu anlamanızı sağlar.

 

8- Daha az endişelenin

Endişelenmenin hiçbir işe yaramadığını anladığınız anda, zihninizin olabilecek her şeyi kabullenebilmesini sağlarsınız. Endişelenmeyi bıraktığınızda, işlerin çok daha iyiye gittiğini göreceksiniz.

 

9- Karşılaştırmaktan vazgeçin

Dışarıda bir yerlerde, daima sizden daha iyi, daha akıllı, daha güzel insanlar olacak. Bunu bariz bir şey olarak kabul edin. Kendi hayatınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmaya başladığınızda, hemen hayatınızdaki güzel şeylee odaklanın.

 

10- Beklentileri unutun

İnsanların istediğiniz şekilde hareket etmelerini beklemeden hayal kurabileceğinizi fark ettiğinizde, hayatınızı dolu dolu yaşayabilmeye başlayacaksınız.

 

11- Çalışmak için yaşayın, hayatta kalmak için yaşamayın

Hayatınız boyunca sürdürebileceğiniz bir kariyer yolu bulduğunuzda, 'çalışmak için yaşamanın' ne demek anlayacaksınız - yani seçiminizi sevmek ve ona saygı duymanız sizi mutlu edecek...

 

 

12- Para biriktirin

Hayat, daima değişim halinde; her zaman keskin dönüşler ve değişimler olacak. Kötü günler için birikim yapmak, paranızla yapabileceğiniz en akıllıca şeydir.

 

13- Daha çok verin

Başkaları için bir şeyler yaptığınızda, kendi sorunlarınızı bir süreliğine unutursunuz. Bunu herhangi bir karşılık beklemeden kalpten yaparak kendi hayatınızın da iyiye gittiğini göreceksiniz.

 

14- Kendinizi ve diğer insanları bağışlayın

Geçmişinizi arkada bırakabilmek, kolay değildir; zaman alır. Ancak nihayetinde elde edilen özgürlük, paha biçilemezdir.

 

15- Negatif insanlar üzerinde vakit kaybetmeyi bırakın

Kendinizi belirli insanlardan koruyabilmek adına sınırlar koymak, bu kişilerin negatif etkilerini azaltacak ve hayatınızı iyileştirecektir. Doğru arkadaşlar seçin ve zamanınızı onlarla birlikte geçirin.

 

16- Hayır diyebilmeyi öğrenin

'Hayır', doğrulama gerektirmeyen bütün bir cümledir. Birisi için bir şeyi yapmayı neden reddettiğinizi açıklamak zorunda değilsiniz. Yanıtınıza güveniyorsanız eğer, diğer insanlar da kararınızı kolaylıkla kabullenirler.

 

17- Partnerinize 'evet' demeden önce iyi düşünün

Duygulara kapılmak kolaydır; ancak ilişkinizin uzun süreli olacağını düşünmüyorsanız, kendinize partnerinizin sizin için doğru kişi olup olmadığını sorun. Bir ilişkiyi bitirmek, ciddileşmeden önce çok daha kolaydır.

 

18- Hayattaki küçük şeylerden keyif alın

Teknolojik gelişmeler, iş ve hayat alışkanlıklarını değiştirdikçe, bağlantıyı kesmek ve hayatın tadını çıkarmak güçleşiyor. Aslında oldukça basit. Erkenden kalkıp gün doğumunu izleyin. Biraz durun ve çiçekleri koklayın. Denize ya da dağlara gidin, doğanın tadını çıkarın.

 

 

19- İnsanların hakkınızda düşündüklerini umursamaktan vazgeçin

Diğer insanların hakkınızdaki fikirlerinin aslında önemli olmadığını anladığınızda, doğru motivasyonu seçebildiğinizi fark edeceksiniz. Kendiniz olun ve insanları memnun etmeye çalışmaktan vazgeçin.

 

20- Değişimleri kabullenin

Hayatta güvenebileceğiniz tek şey, değişimdir. Ani değişimlerin kaçınılmaz olduğunu anlayabilmek, mücadeleyi kabul etmeyi kolaylaştırır; hayatın önünüze atacağı şeylere hazır olmanın da yoludur bu.

 

30’LU YAŞLARDA MUTLU KALMANIN 6 YOLU! 30’lu yaşlar dönüm noktası, masu... ÖLMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER İşte size hayatın ne kadar harik...

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Yorumlar
4
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    31 Ekim 2017 Salı 16:28

    kesinlikle doğru söylemnişler !!! kendin için yaşa, seni mutsuz eden şeyleri hayatından uzak tut, duygularını kaçınmadan yaşa, dört dörtlük olmaya çalışma yuppii :)))

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  • Misafir
     
    02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:28

    zırvalanmış resmen. kadınlara yalan söylemeyi bırakın. bu dediklerinizi yaparak mutlu olmadılar batıda, mutlu gibi görünüp akşamları yastıklara ağlıyorlar.

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  • Misafir
     
    27 Nisan 2016 Çarşamba 08:15

    çok güzel bi de uygulanabilmesi mümkün olsa...

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  • Misafir
     
    26 Nisan 2016 Salı 14:52

    bende aynı fikirdeyim

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