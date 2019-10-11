Basit ve anlamlı bir hayat için 10 ipucu

Sade ama içi dolu ve anlamlı bir hayat için yapmanız gerekenler...

Hayatınızı sadeleştirmek, hayatınızdaki kargaşadan kurtulup dostluk, saygı, güven ve dürüstlüğe odaklanmak ve mutlu olmaktır. Sade ama içi dolu ve anlamlı bir hayat için...

Her anın tadını çıkarın

Anı yaşayın. Çoğu zaman geleceğe bakıp gelecekte olacakları düşündüğümüz için şu anda bulunduğumuz anı kaçırıyoruz. Her anın tadını kıymetini bilirseniz hayatınızdaki mutlulukların da tadını çıkarırsanız.

Dinlenin

Dinlenmeye vakit ayırın. Hayat bazen çok hızlı ve sert olabilir. Yorgunluk, stres, bitkinlik sizi fark ettiğinizden daha fazla ve hızlı yıpratabilir. En iyi ilaç dinlenmektir.

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Anlam

Bazıları huzuru ve hayatın anlamını din ya da ruhani işlerde bulurken diğerleri çalışmak ve ikili ilişkilerde bulur. Hayatta bir anlam bulmak ve bir amacınızın olduğu hissi size büyük mutluluk verecektir.

Hayata bağlanacak şeyi bulun

Sevdiğiniz bir şeyi yaptığınızda içinizdeki neşe, heyecan ve mutluluk ve onda kendini kaybetmeniz sizi hayata bağlar. Herkesi hayata bağlayan, onu yaparken kendinden geçtiği bir şey vardır. Bunu mutlaka arayın ve bulmaya çalışın.

Güçlü yanlarınızı kullanın

Güçlü yanlarınız ile ana değerlerinizi anlayıp onları günlük hayatınızda kullanmanız nelerden mutlu olduğunuzu ortaya çıkarmanıza yardım edecektir. Güçlü yanlarınızı fark edip onları kullanmanız hayatın her alanında size yardım edecektir.

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Geçmişi arkanızda bırakın

Hata ve pişmanlıklarınızı geçmişte bırakın. Onlar sizin değerlerinizi ifade etmezler. Geçmişte takılı kalırsanız, ileriye gitmekte zorlanırsınız. Bunları arkanızda bırakmayı öğrenmek bugünü yaşamanızı sağlayacaktır.

Hatalardan ders çıkarın

Hatalarımızdan ders çıkarmak ve pişmanlık duymak iki farklı kavramdır. Pişmanlık, içinde suçluluk ve utancı da barındıran hayal kırıklığı ile ilişkili bir duygudur. Yaşanmış bir olaya bakmak ve neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışmak ise bize çok şey öğretir.

Paylaşın

Paylaştığımızda sorumlulukların anlamı daha çok artar. Eşinize ya da en iyi arkadaşınıza neyi ne zaman başarmak istediğinizi anlatın. Paylaşmak aynı zamanda hayal ve hedeflerinizi tartışmak için güvenli bir ortam da sağlar.

Nazik olun

Arkanızdaki gelen kişiye asansörün kapısını tutun, komşunuzun alışveriş torbasını taşıyın ya da yaşlı birisine yardım edin. Nezaket ve iyilik, daha fazla iyilik yaratır. Ve zincirleme bir etkisi vardır.

Dinleyin

Karşınızdakini yargılayıp eleştirmeden dinleyin. Kendinizden söz etmekten kaçının ve ihtiyacı olanın yanında bütün varlığınızla olmaya çalışın.

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