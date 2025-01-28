HTHAYAT
Ana Sayfa İyi Yaşam Ruh Size harika olduğunuzu hatırlatacak 9 şey
Ruh

Size harika olduğunuzu hatırlatacak 9 şey

Bu etkinlikler sayesinde her zamankinden daha mutlu hissedeceksiniz.

Size harika olduğunuzu hatırlatacak 9 şey
Giriş: 28 Ocak 2025, Salı 10:00
Güncelleme: 28 Ocak 2025, Salı 10:00
1

1- Şimdiye kadar elde ettiğiniz bütün başarılarınızı bir deftere yazın

Kendinize ne kadar uzak olduğunuzu hatırlayın. Elde ettiğiniz bütün başarıları listelemek kendinizi oldukça iyi hissedeceksinizi sağlayacaktır. 

2

2- İyi arkadaşlarınızla vakit geçirin

Arkadaşlarınızı arayın ve onlara ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Zor zamanlarınızda arkadaşlarınız sizi yerden kaldıracak ve işte o zaman onlara sahip olduğunuz için çok şanslı hissedeceksiniz. Arkadaşlığın faydalarını bilim onaylıyor.

3

3- Yapışkan kağıtlara olumlu notlar yazın

Yapışkan notlar yazdığınz olumlu kelimeleri aynanın, dolabın ve evinizdeki diğer eşyaların üzerine yapıştırın. Böylece bu kağıtlar sayesinde olumlu düşünmeyi hatırlayacaksınız. 

4

4- En sevdiğiniz kıyafeti giyin

Dışarıda iyi hissetmek, iç güveninizin artırmanıza yardımcı olacaktır. Bütçenizi aşmadan gardırobunuzu yenilemenin yolları

5

5- Yürüyün veya koşun

Bedeninize bakmak ve biraz taze hava almak kendinizi daha iyi hissetmenize neden olur. Harekete geçerek kendinize biraz zaman ayırdığınıza sevineceksiniz.

6

6- Meditasyon

Meditasyon, zihninizi temizleyecek ve endişelerinizin gitmesini sağlayacaktır. Kendiniz hakkında sahip olduğunuz kötü düşüncelerin bile... Daha huzurlu hissedeceksiniz. Daha önce hiç meditasyon yapmadıysanız buradan başlayabilirsiniz.

7

7- Kendinize bir randevu ayarlayın

Ciddiyiz! Kendinize, bağımsız olmanın ve eğlendiğiniz şeyleri yapmanın ne kadar eğlenceli olduğunu gösterin.

8

8- Gönüllü olun

Başkalarına yardımcı olmak sadece iyi hissetmenizi sağlamaz aynı zamanda yaşadığınız hayat için ne kadar şanslı olduğunuzu da hatırlatır. Boş zamanınızda sokak hayvanları, evsiz insanlar için, kar amacı gütmeyen organizasyonlarda çalışın.

9

9- Kişisel bakım uygulayın

Kendinize öncelik vermek için zaman ayırın. Yapmak istediğiniz şeyleri yapın ve sağlıklı kalmaya özen gösterin. Zihninizi ve vücudunuzu besleyin. Bu sayede kendinizi her zamankinden daha iyi hissedeceksiniz. Örneğin, Kore cilt bakım rutini revaçta. Denemek isterseniz buraya tıklayın.

