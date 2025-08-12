HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa İyi Yaşam Ruh Daha canlı hissetmek için yapılması gerekenler nelerdir?
Ruh

Daha canlı hissetmenin yolları

Kendinizi yeni gün için yeterli derecede motive hissetmiyor musunuz? Yapmanız gereken bazı şeyler var! İşte size iyi gelecek 7 tavsiye...

Giriş: 12 Ağustos 2025, Salı 10:00
Güncelleme: 12 Ağustos 2025, Salı 10:41
1

Aşık olmak, işinizde başarıya ulaşmak, spor yaparak vücudunuzu güzelleştirmek istiyor olabilirsiniz, bunların hepsi aslında aynı şeyi ifade eder: Yaşadığınızı hissetmek istiyorsunuz! Yaşadığını hissetmek herkes için farklı bir yol gerektirir, kendi bireyselliğinizi bulabilmek için keşif yapmanız gerekir. Yine de genel olarak insanlardan bahsettiğimizde, daha canlı hissetmelerini sağladığı bilinen kimi yollar var: 

2

Negatif öz-sohbetlerden  vazgeçin

Birçoğumuz için olumsuz öz-sohbet yıllardır sansürsüz ve otomatik pilota bağlamış şekilde var. Aslında çoğu insanın bir yaşam koçuna danışmasının en büyük sebeplerinden birisi de bu. Kariyer, romantik ilişkiler ya da vücudu ile barışık olma durumunda, fark etmez, kendi kendimize konuşmanın hayatımızın her alanında bizi etkilediği bir gerçektir.  Kendinize söylediğiniz olumsuz, caydırıcı şeyleri teşhis edin ve buna derhal bir son verin. Bunun yerine pozitif ve sevgi dolu öz-sohbetlere yönelebilirsiniz. Bu biraz zaman alabilir, hatta başlarda kendi kendinize yalan söylüyormuş gibi bile hissedebilirsiniz ama bunun sebebi daha önce kendinizle bu şekilde hiç konuşmamış olmanız.

3

Yataktan çıkmadan önce iyice gerinin

Yatağınızdan kahvaltı masası sofrasına, oradan arabanıza ve sonunda ofisinize geçerek kendinizi sürekli sıkıştırmak ve kısıtlamak yerine güne tüm vücudunuzu esneterek, hücrelerinizi uyandırarak ve kan dolaşımınızı arttırarak başlamalısınız. Hücrelerinizi ayık tutmak ve vücudunuzla bağlantınızı koparmamak için gün içinde de aktif olarak esnemeyi sürdürün.

4

İnsanlara karşılıksız övgüler sunun

Bir iş arkadaşınız, normal arkadaşınız hatta bir yabancının masumca yanaklarının kızarmasına  ya da gülümsemesine sebep olmaktan daha canlandırıcı ne olabilir? Birisine özel olduğunu hissettirmek ve çabalarını fark ettiğinizi göstermek çok eğlencelidir. Görünüm ya  da yetenekleri ile ilgili olması fark etmez, insanlara komplimanlarda bulunun. 

5

Gökyüzüne dikkat edin (ve tüm doğaya)

Bulutlar asla aynı değil; yoğunlukları, renkleri, yerleri sürekli değişir ve bu geri kalan tüm doğa için de geçerlidir. Bu da bize şunu hatırlatır ki hiçbir şey statik ya da sıkışmış kalmış değildir. Bizler de sürekli değişiyoruz ve gerçekten istersek hayatımızda hoşnut olmadığımız şeyleri de değiştirebiliriz. Doğayı gözlemek, gündelik küçük hayatlarımız dışında aslında çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hissetmemizi sağlar.

6

Zevkle ve tüm duygularınızla birlikte yemek yiyin

Yemek yemek zihin, beden ve ruhu da besler; bu nedenle yemeklerinizi kısa sürelere sıkıştırarak değil keyif alarak yemelisiniz. Süratle yenen bir yemekten tat almak imkansızdır. Bunun yerine, yemeklerinizi güzelleştirin ve lezzetlerine önem verin, yavaş çiğneyin, damağınızda ezin… Yemek zamanınızın dinlenme ve yenilenme zamanınız olduğunu da unutmayın.

7

Gülün

Gülmeden hayat geçer mi? Acı verici ve sıkıntılı olacağı kesin! Kahkaha atmanın kendini iyi hissettirme sebeplerinden en önemlisi kendiliğinden gelişen ve plansız bir tepki olmasıdır. Gerçekten, içimizden gelerek kahkaha attığımız zaman, rahat ve savunmasız oluruz ki bu sürekli savunma halinde olan bizler için bir lütuf. Ve yaşadığınızı hissetmek için çok eğlenceli bir yol!

8

Spontane olun

Günümüzde herkes çok meşgul, hatta akşamları ve hafta sonları bile… İnsanın kendine zaman ayırmaması, arzuları ile temasa geçmemesi ruh ve beden sağlığı için oldukça sakıncalıdır. Kendinize hiçbir plan yapmadığınız zamanlar ayarlayın ve geldiğinde ne yapmak istediğinize o an karar verin ve yapın.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar
Misafir 04 Aralık 2023, Pazartesi

Cok.hos