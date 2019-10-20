Kestanenin azı karar çoğu zarar!

Kestanenin yararları nelerdir?

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti kestanenin faydalarını biliyor musunuz?

Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Kestane kan basıncı ve kolesterolü dengeler, bağışıklığı güçlendirir, kalbi korur, stresin zararlı etkilerini azaltır ve kas yorgunluğunu önler” açıklamasında bulundu.

Kestanenin diğer yemişlerden daha az kaloriye sahip olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Kestanenin 100 gramında 170 kalori bulunuyor. Yani 3 orta boy kestane 1 dilim ekmek ile eşdeğerdir” dedi. Kestanenin ara öğünlerde tercih edilebileceğini vurgulayan Özdemir, “Kestane B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin bir kaynaktır. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılayabilir” şeklinde konuştu.

Kolesterolü dengeleyip kalp hastalıkları riskini azaltıyor

Kestanenin içerdiği toplam yağ miktarının diğer kuru yemişlerden az olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir “Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden hastalıklar için koruyucudur. LDL kolesterolü düşürür, kalbi koruyan HDL kolesterolü artırır. Kestane, kolesterolü dengelemede ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur” dedi.

100 gram kestane günlük vitamin ihtiyacının yüzde 72’sini karşılıyor

Kestanenin C vitamini açısından oldukça zengin bir besin olduğunu belirten Ulaş Özdemir “100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 72’sini karşılayabilir. Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde serbest radikallerden vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca gribe karşı da koruyucudur” şeklinde konuştu.

Diyabet ve böbrek hastaları kestane tüketimine dikkat etmeli

Kestanenin sağlık deposu olmasının yanı sıra yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle kontrollü tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir “Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları hekimine danışmadan kestane tüketmemeli. Diyabet hastaları ve zayıflama diyeti yapanlar kestane tüketirken porsiyon konusunda çok dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.

Kestane stresin zararlı etkilerini önlüyor

Kestanenin içeriğinde bulunan potasyumun kas yorgunluğunu gidererek vücuda zindelik verdiğini belirten Ulaş Özdemir kestanenin stresin zararlı etkilerini azalttığını da vurgulayarak “Kestanede gluten bulunmadığından çölyak hastalarında, gluten intoleransı olanlarda ve alerjisi olanlarda tüketilmesi bir sağlık problemi teşkil etmez” dedi.

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Tok tutuyor

Kestanenin 100 gramı yaklaşık 160-180 kalori civarında ve yaklaşık 40 gram karbonhidrat içeriyor. Yüksek karbonhidrat içeriği ve barındırdığı yüksek lif ile tok tutucu özelliğe sahip. Fakat 3 kestane 1 dilim ekmek yerine geçtiği için porsiyon kontrolü yapılmadığında kilo almaya neden olabileceğini unutmayın. Bireysel özellikleriniz ve beslenme düzeninize göre değişmekle birlikte 3-6 adet kestaneyi ara öğün alternatifi olarak değerlendirebilirsiniz. Kestanenin yanında süt veya sütlü kahve içerek; tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Ancak kestanenin miktarını kaçırdıysanız gün içerisinde tükettiğiniz ekmek, pilav, makarna gibi yiyeceklerin miktarını uygun ölçüde azaltarak denge kurun.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliği olan vitamin A, antikor oluşumuna yardımcı olan vitamin C, antioksidan olarak görev yapan vitamin E ve bağışıklığı güçlendiren vitaminler. Kestane bu vitaminlerin hepsinden belirli miktarlarda içeriyor. Ara öğünlere yayılarak tüketilecek günde 3-6 tane küçük boy kestane, içerdiği C vitamini ile bağışıklığın güçlendirilmesine katkı sağlıyor; gribe karşı koruyor, hücrelerin yaşlanmasına karşı da savaşıyor.

Kalbi koruyor

Kestane içerdiği yüksek potasyum ile kan basıncını düzenliyor, hipertansiyonu önlüyor, kalp damar hastalıklarından koruyor. Bu özelliklerinden dolayı tuzlu kuru yemişlerden ziyade kestane daha sağlıklı bir alternatif olabilir. Sodyum ile birlikte çalışarak vücudun su dengesinin ayarlanmasında görevli olan kestanenin 100 gramında 486 mg potasyum bulunuyor. Bu yüksek içerik ile diyetle alınan potasyum ihtiyacını karşılamak için de iyi bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Çocuğunuza sağlıklı atıştırmalık sunuyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “Sağlıklı beslenme yaşamın her döneminde olduğu gibi, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu çocukluk çağında da çok önemli. Çocuğunuza sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırdığınızda, yaşamının ilerleyen dönemleri için de sağlıklarına iyi bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Çocuklarınızı boş kalorilerden, yüksek yağ ve şeker içerikli atıştırmalıklardan uzak tutmanız, anlayacakları bir dille bu konuda onları bilinçlendirmeniz çok önemli. Kestane ise zengin besin içeriği ile burada devreye giriyor ve çocuklar için sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği oluyor. Herhangi bir sağlık problemi veya alerjik durumu olmayan çocuklar günde 3-6 kestaneyi rahatlıkla tüketebilir'' diyor.

Kestane ile 3 kış lezzeti

Kestane topları

1 avuç çiğ badem

100 gr. haşlanmış kestane

1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı

1 tatlı kaşığı kakao

Malzemelerin tümünü gerekirse su da ekleyerek blenderize edin. Yuvarlayarak minik toplar yapın ve yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletin. Kestane topları hem misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir seçenek hem de sizin için iyi bir ara öğün alternatifi olacaktır.

Fırında kestane

Kestaneleri yıkayın; artı şeklinde çizin ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış fırında 180-200 derecede 20-25 dk pişirin. Kabuklarının kolay çıkması için kestaneleri yıkayıp çizdikten sonra yaklaşık bir saat ılık suda bekletip sonra fırına koyabilirsiniz.

Kış salatası

½ kilo brokoli

½ kilo kestane

Soğan

Közlenmiş kırmızıbiber

Kestanelerin üzerine çizik atın ve tavada orta ateşte az su ile pişirin. Brokolileri haşlayın. Brokoli, kestane, soğan ve kırmızıbiberi karıştırın. İsterseniz üzerine yoğurt ve sarımsaklı sos hazırlayabilirsiniz. Kestanenin karbonhidrattan zengin olduğunu unutmayın ve bu salata ile birlikte ekmek ve benzeri yiyecekler tüketmeyin.

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