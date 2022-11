Spor salonunda ilk gün ne yapılır?

Spor salonundaki ilk gününüzün olumlu bir deneyim olması, devam etmenizi sağlayacak en büyük şey olabilir. Bu günü en kolay ve keyifli şekilde atlatmak isteyen herkes, bu kılavuzdan faydalanabilir!

Spora nasıl başlanır?

Daha sağlıklı bir yaşama adım atarken vereceğiniz ilk karar spor salonunuz olmalı. Ulaşım, saatler, yoğunluk ve sizin için önemli olan diğer tüm kriterleri gözden geçirdikten sonra en uygun spor salonuna kaydınızı yaptırdığınız varsayalım. Bir sonraki hamleniz ne olacak? Tabi ki de bir plan kurmak.

İlk gününüzde amaçsızca spor salonunda dolaşmak, sizi ne yapacağınızı bilemez ve endişeli bir ruh haline sokabilir. Koşu bandında biraz yürümekten, ağırlık kaldırmaya birçok farklı egzersizi yapmaya çalışırken verimsiz çalışabilir ve daha önce hiç görmediğiniz makineleri çözmekle vakit harcayarak sporu yorucu bir deneyim haline getirebilirsiniz. Unutmayın, belirli bir hedefiniz yokken salondan erken çıkmak çok daha kolaydır. Başlangıç için tüm vücudunuzu hafifçe spora hazırlamayı hedefleyen bir program yapmak en iyisi olsa da daha uzun vadeli hedefiniz için hangi sporcuların vücut tipini beğendiğinize göre bir yol seçebilirsiniz.

Düzenli olarak spor yapmak, en azından başlangıçta pek kolay olmayabilir. İkinci adım olarak sizi bu yolda eşlik edecek biri, oldukça iyi gelebilir. Spora beraber başlayabileceğiniz bir arkadaşınız, sevgiliniz varsa onlara verdiğiniz sözü tutmak için daha motive olabilirsiniz ancak yoksa, sosyal mecralarda sizinle aynı hedeflere sahip kişilerle iletişime geçmek de yararlı olabilir.

Spor çantasında ne olmalı?

İlk gününüzde egzersiz ekipmanlarıyla ağzına kadar dolu, ağır bir çantaya ihtiyacınız yok. Çoğu durumda havlunuz ve kıyafetleriniz yeterli olacaktır. Duş için gerekli hijyen ürünlerinizi ve temiz kıyafetlerinizi ayarladıktan sonra sizi motive edecek bir müzik içim kulaklık dışında bir şeye ihtiyacınız yok.

Başlangıçta protein takviyelerine, karmaşık halter kemerlerine veya eldivenlerine, direnç bantlarına gerek duymazsınız. Antrenmanınızda ilerlemeye ve uzmanlaşmaya başladığınızda, bunlardan bazılarını eklemeye başlayabilirsiniz, ancak başlarda işi basit tutmakta fayda var.

Spor salonuna ne zaman gidilmeli?

Kafanızda hangi saatlerde daha fazla kalori yakarım, ne zaman daha az kalabalık gibi birçok soru işareti olabilir. Vücudunuzun gün içerisinde farklı metabolik hızlara sahip olduğu doğru olsa da herhangi bir zamanda spor yapmak, her zaman için hiç yapmamaktan iyidir. Bu yüzden, ne zaman gidebiliyorsanız gitmeye ve detaylara fazla takılmamaya çalışın. İlk gününüz için, eğer mümkünse, nispeten boş bir zamanda gitmek alışmanıza ve keşfetmenize fayda sağlayabilir ancak hepsi bu!

İlk gün spor salonunda ne yapmalı?

Bir noktada (belki hemen, ama bu size kalmış), uygun bir egzersiz programına başlamak isteyeceksiniz. Bu noktada vücudunuzun sınırlarını zorlamamak ve vücudunuzu yavaşça güçlendiren ve hazırlayan egzersizler seçmek önemli. Bu programlar herkes için değişse de genelde esneme hareketlerini takip eden bir koşu bandı ısınmasından sonra birkaç set sırt, kol, bacak ve karın gibi farklı kas gruplarını çalıştıran makinelerde zaman geçirmek yararlı olabilir.

Spor salonunda neye dikkat edilmeli?

Her yerin olduğu gibi spor salonunun da bazı görgü kuralları vardır. İşte dikkat etmek isteyeceğiniz birkaç şey:

Makineleri silin. Bir şey üzerinde terlerseniz, bir havlu veya ıslak mendil alın ve işiniz bittiğinde hızlıca silin.

Eşyaları geri koyun. Kullandığınız ağırlıkları ve makine parçalarını kullandıktan sonra yerine bırakmayı unutmayın.

Paylaşın. Bir makineyi kullanırken biri sizden beraber çalışmanızı talep edebilir. Bu, siz set aralarında mola verirken onların aleti kullanması anlamına gelir ve herkes için zaman kazandırır.

Bunları yapmayın!

Spor salonundaki insanları kopyalamayın. Yeni başlayanlar için diğerleri işi biliyor gibi görünebilir ancak aslında pek de öyle değil. Herkesin vücudu farklıdır ve siz, sadece kendi vücudunuzu dinlemelisiniz.

Egzersizleri yanlış yapmayın. Formunuza dikkat edin, bir egzersizin size katkı sağlaması için en önemli nokta duruşunuz ve nefesinizdir. Gerekirse uzun bir süre bunun üzerine çalışın.

İlk gününüzde aşırıya kaçmayın. Harika bir antrenman yapmak için motive hissediyorsanız, bu harika ancak henüz formda değilken aşırıya kaçıp kendinizi sakatlamayın.

Başkalarını rakip görmeyin. Salonda uzun süredir spor yapan insanlarla karşılaşmanız muhtemeldir ancak tek rakibinizin kendiniz olduğunu unutmayın. Burada bulunma sebebiniz daha sağlıklı biri olmak, onlardan iyi olmak değil!

Referans:

Evan. “First Day at the Gym: What to Bring, Do, Wear & Avoid”. Şuradan alındı: https://trustyspotter.com/blog/first-day-at-gym/ (22.06.2020).