Karın şişkinliği neden olur?

Karın bölgesinde görülen şişkinlikler, çoğu zaman basit bir gaz sorununa işaret ediyor diye düşünülür ancak bazı durumlarda bu belirti, daha ciddi sorunların işareti olarak da ortaya çıkabilir.

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Karın şişkinliği bu 6 hastalığa işaret ediyor olabilir

Karın şişkinliği, en sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Sindirim sistemine bağlı gaz, kabızlık ya da ishal gibi sorunlar, adet döngüsüne bağlı ağrılar ve kramplar, gıda alerjileri gibi durumlar karnın gözle görülür bir şekilde şişmesine neden olarak rahatsızlık verebilir. Ancak kronik olarak karında şişkinlik meydana geliyor ve rahatsız ediyorsa, bu durum daha ciddi hastalıkların belirtisi olarak değerlendirilmeli ve vakit kaybetmeden bir uzmana danışılmalıdır.

 

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yollarında meydana gelen enfeksiyonlar, çoğunlukla sık idrar çıkma, idrar yaparken yanma ve batma hissi şeklinde ortaya çıkar, karın ve bel bölgesinde, hatta bazen sırta doğru vuran ağrılara da neden olabilir. Bu belirtilere bazen, karında şişkinlik hissi de eşlik eder. Ateş yükselmesi, mide bulantısı, ürperme ve kusma gibi belirtilerle birlikte ortaya çıktığında, karın şişkinliği durumunda bir üroloğa danışmak gerekebilir.

 

Karaciğer hastalıkları

Alkol kullanımı, Hepatit-C ya da kansere bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer hastalıkları da karında şişkinliğe neden olabilir. Eğer kronik yorgunluk, vücutta sık görülen morarmalar veya sarılık gibi belirtiler karın şişkinliğine eşlik ediyorsa, karaciğer hastalıklarından biriyle alakalı olup olmadığını anlamak için bir iç hastalıkları uzmanına danışmalısınız.

 

İnflamatuar bağırsak hastalığı

Crohn Hastalığı olarak da bilinen inflamatuar bağırsak hastalığı, bağırsakların genelini ve ince bağırsağı etkileyen; ishal, karın ağrısı ve ciddi şişkinliklere neden olabilen bir hastalıktır. Özellikle laktoz intoleransı bulunan kişilerde görülür. Bu hastalığa eşlik eden kronik gaz sorunu, şişkinliğin de asıl sebebidir. Eğer sürekli olarak gaz ve sindirim sorunları yaşıyorsanız, gerekli tahlilleri yaptırmalı ve bağırsaklarınızla ilgili her şeyin yolunda olup olmadığından emin olmalısınız.

 

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

 

Divertikül hastalığı

İç organlarda görülebilen minik keseciklere divertikül adı verilir. Bağırsakta görülen divertiküller, ‘divertiküloz’ adıyla bilinir. Bazı durumlarda bağırsakta görülen bu kesecikler iltihaplanabilir, bu durumda ise divertikülit olarak adlandırılır. Bağırsağın yapısını ve işleyişini etkileyen bu hastalık da karında şişlik belirtisinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

 

Kanser türleri

Karın bölgesinde yerleşen iç organlar (pankreas, bağırsak, rahim, yumurtalık gibi) kendine özgü kanserler geliştirebilirler ve bunların çoğu karında şişkinlik belirtisine neden olabilir. Aniden beliren şişkinlik şikâyeti eğer gün geçtikçe artıyorsa, en kısa sürede bir uzman hekime danışılmalıdır.

 

Psikolojik bozukluklar

Kronik stres varlığında kortizol hormonu vücutta gereğinden fazla salgılanır ve bu da sindirim hormonlarını etkiler. Stres ve kaygıya bağlı olarak görülen sindirim sorunları oldukça yaygındır ve herhangi bir fiziksel nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkan kronik şişkinlik hali, psikolojik sorunlara işaret ediyor olabilir.

 

GAZ VE ŞİŞKİNLİK NASIL GEÇER?

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