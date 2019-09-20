Evde meyve ve sebze kurutma yöntemleri

Yaz bitti o zaman kış hazırlıkları başlasın... İşte evde meyveleri ve sebzeleri kolay yollarla kurutmanın püf noktalarını sizler için düzenledik.

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Evde meyve ve sebze kurutma yöntemleri

Tam bir vitamin deposu olan meyve ve sebzeleri kurutarak besin değerlerini artırabilirsiniz. Böylece mevsimi olmasa da istediğiniz her an istediğiniz meyve ve sebzeyi tüketebilirsiniz.

 

Ama her iş gibi meyve ve sebze kurutmanın da incelikleri var. Eğer bu incelikleri bilir ve aşağıda sıraladığımız noktalara dikkat ederseniz, lezzetli olduğu kadar besin değeri yüksek kurutulmuş meyve ve sebzeler yıl boyu elinizin altında olur.  

 

KONSERVE YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR? "Konserve yaparken nelere dikkat... TURŞU NASIL YAPILIR? Turşu kurmanın inceliklerini bil...

 

Meyve ve sebze kurutma işlemi nasıl yapılır?

  • Kurutma işleminde sebze ve meyvelerin şeker oranı yükselir ve dayanırlıkları artar.

 

  • Kurutmaya en uygun meyveler elma, armut, vişne, kayısı, üzüm, dut, incir; sebzeler ise biber, fasulye, patlıcan, bamyadır. Nane, kekik ve biberiye ise kurutulacak en uygun yeşilliklerdir.

 

  • Meyve ve sebzeleri açık havada, fırında ya da kurutma dolaplarında kurutabilirsiniz. Açık havada yapılan kurutma yöntemi güneşte ve gölgede olarak ikiye ayrılır.

 

  • Güneşte kurutmak için güneye bakan çatı, balkon ya da damları kullanmalısınız. Gölgede kurutmak istiyorsanız, sebze ve meyveler güneş görmeyen, hava akımı olan, mutfaktan uzak ve yağmur almayacak bir yer hazırlayın evinizde.

 

  • Kurutmak istediğiniz meyvelerin ve sebzeleri ilk önce kurutma işlemine hazırlamanız gerekir. İçinde yaprak, çöp, sap ve taş olmamasına dikkat etmelisiniz.

 

  • Kurutacağınız sebze ve meyveleri bütün ve dilimlenmiş olarak ayrı ayrı kurutmanız gerekir.

 

  • Eğer açık havada kurutma işlemi yapmak istiyorsanız, doğrudan yerle ya da toprakla temas ettirmeyin.

 

  • Açık havada kuruttuktan sonra meyve ve sebzeleri düşük ısılı fırında da ısıtın. Bu yöntem meyve ve sebzelerin daha dayanıklı olmalarını sağlar.

 

  • Eğer yaşadığınız yerin iklimi nemliyse küflenme sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda kurutma işlemini fırında gerçekleştirebilirsiniz. Fırında kurutma işlemi için yaklaşık 15 dakika yeterli olacaktır. Fırının ısısını ise 75 - 100 dereceye ayarlamanız yeterli.

 

  • Kurutma işleminin uzunluğu besin değerinin düşmesine neden olacağından, kurutma işlemini için en sıcak günü seçmeniz daha yararlı olacaktır.

 

  • Kuruttuğunuz yiyecekleri cam veya ağzını sıkıca kapatabileceğiniz kilitli torbaların içerisinde saklayarak muhafaza edebilirsiniz.

 

Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur?

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