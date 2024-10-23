Saganaki (Susamlı Peynir Kızartması)

Müjgan Yurtseven, Yunan mutfağından çok beğenilen saganaki (Susamlı Peynir Kızartması) tarifini yazdı! İşte saganaki (Susamlı Peynir Kızartması) yapılışı...

Saganaki (Susamlı Peynir Kızartması)
Yaşam
Giriş: 23 Ekim 2024 10:24 Güncelleme: 25 Ekim 2024 00:05
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Yunan mutfağından; küçük tavada (sahanda) pişirilen yemeklerin genel adı olan saganaki Yunanistan'da hemen her restoranda meze olarak farklı malzemelerle sunuluyor. Peynirli versiyonunda kızartmaya uygun olan saganaki peyniri veya feta gibi sert peynirler kullanılıyor. Bu tarifte geçen haftalarda Selanik'ten getirdiğim saganaki peynirini kullandım, bizde de büyük marketlerde bulabilirsiniz. Saganaki peyniri yerine hellim veya İzmir tulum gibi yöresel sert peynirlerle de gayet lezzetli olan dışı çıtır susam kaplamalı, ballı & kekikli saganakiyi meze veya yemek öncesi atıştırmalığı olarak kısa sürede hazırlayabilirsiniz...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika


Malzemeler:

  • 200 gr saganaki peyniri (2 dilim)

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta

  • Yarım su bardağı susam

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

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  • 3 - 4 dal taze kekik

  • 2 yemek kaşığı bal




Yapılışı:

*Un, yumurta ve susamı ayrı tabaklara alın, yumurtayı iyice çırpın.


*Peynirleri sırayla una, yumurtaya ve bol bol susama bulayın.


*Zeytinyağını küçük bir tavaya akıtın, orta ateşte yağ ısınınca susama bulanmış peyniri tavaya alın, susam kızarana kadar pişirin, spatula ile çevirip diğer tarafını da kızartın (susam çok çabuk kızardığından yakmamaya dikkat edin). Diğer peynire de aynı işlemi yapın.


*Kızarmış peynirleri servis tabağına geçirip üzerlerine bal akıtın ve taze kekik serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







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