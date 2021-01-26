Saçınızı doğru tarıyor musunuz?

Saç taramak kolay gibi görünse de aslında bunun da doğrusu ve yanlışı var. Saçınızı yanlış şekilde taramaktan yanlış zamana taramaya kadar saçınıza birçok olumsuz etkisi olabilir...

Saçınızı doğru tarıyor musunuz?
Güzellik
26 Ocak 2021 Salı

Farkında olmadan saçımızı tararken birçok hata yapıyoruz. Fakat saçı doğru taramanın gücünü bu haberi okuduktan sonra fark edeceksiniz!


Saçınızı yanlış yöne tarıyor olabilirsiniz

Tarağı yukarıdan aşağıya hareket ettirmek saçınızı foliküllerinden çekebilir, hasarına ve kırılmasına neden olabilir. Düğümlenen telleri çözmenin en iyi yolu, uçlardan birkaç cm uzakta başlamak ve köklere kadar dikkatlice ilerlemektir. En etkili teknik, saçınızı birkaç parçaya ayırmak ve her parçadaki karışıklıkları ayrı ayrı gidermek gibi gözüküyor.


Sadece saçınızın uçlarını tarıyor olabilirsiniz

Saçınızı uçlarından çözmeye başlamak daha iyi olsa da bu köklerini ihmal edeceğiniz anlamına gelmemeli. Saç deriniz, buklelerinizin güzelliği ve sağlığı için gerekli olan besin açısından zengin yağlar üretir. Bu yağların saç uçlarına kadar dağılması saçınızı parlak hale getirecek ve elektriklenmeyi önleyecek. Saçınızı taramak aynı zamanda kafa derinize nazik bir masaj yapmanızı sağlar bu da kan akışını artırır ve saçlarınızın sağlıklı uzamasını kolaylaştırır.


Tarak seçiminiz yanlış olabilir

Doğru tarağı kullanmak saçınızın kırılmasını önleyebilir ve "kötü saç günleri"ni önleyebilir. Dalgalı ve kıvırcık saçlarınız varsa, düğümleri kolayca çözeceği için "kürek tarak"lara şans verin. Saçınız ince ve hacimli değilse "yaban domuzu kılı" olarak geçen taraklar, saçlarınıza zarar vermeden veya köklerinizi çekmeden saç tellerinizden nazikçe kayacaktır.


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Çok sık tarıyor olabilirsiniz

Çok fazla ve sert davranarak taramak saçınızı zayıflatabilir ve kırılmaya neden olabilir. Bunun yerine taramanızın kalitesine odaklanmaya çalışın. Saç tarama tekniğiniz ne kadar iyi olursa olsun, saç tarağınızı düzenli olarak temizlediğinizden emin olun. Kirli bir tarak kullanmak, üzerinde kalan kremi ve ölü deri hücrelerini saçınıza yeniden yaymak anlamına gelir.


Saçınız ıslak da olsa kuru da olsa aynı tarağı kullanıyor olabilirsiniz

Islak saç kırılmaya eğilimlidir ve yanlış tipte tarak kullanmak saça kolayca zarar verebilir. Islak saçınızı taramak için kullanabileceğiniz en iyi taraklar geniş dişli taraklardır. Bu sayede saçlarınız kolay bir şekilde çözülebilir.


Buklelerinizi kuruyken tarıyor olabilirsiniz

Saç bakımı uzmanları, kıvırcık saçları kuruyken taramaktan ve önceden bir çözücü sprey kullanmaktan kaçınmanızı öneriyor. Ayrı bir bukle açıcı uygulayabilir ve çok fazla kuvvet uygulamadan bukleleri nazikçe ayırabilirsiniz. Saçın çok sert taranması daha fazla hasara ve kırılmaya neden olabilir.


Saçınızı yıkamadan önce taramıyor olabilirsiniz

Duşa girmeden önce saçınızı taramak, saçınızın dolaşmasını önleyebilir. Şampuanı ovuşturmak yerine saç derinize nazikçe masaj yapın ve ıslak saçınızı sıkıp buruşturmak yerine saçınızın suyunu bir havluyla nazikçe alın. Çünkü bu saçınızın dolaşmasına neden olabilir ve tekrar taramanız gerekebilir.


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