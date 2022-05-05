Saç sirkesi nedir?

Son zamanların en çok konuşulan bakım ürünü: Saç sirkesi... Peki saç sirkesi nedir? Saç sirkesi nasıl kullanılır? Saç sirkesi hakkında her şey bu yazıda...

Saç sirkesi nedir?
Güzellik
05 Mayıs 2022 Perşembe

Saç sirkesi nedir?

Saç sirkesi ürünleri, saçların canlılığı ve parlaklığını geri kazandırmak üzere tasarlanan saç bakım ürünüdür. Bu ürünü kullandıktan sonra saçlarınızda asla sirke kokusu kalmıyor. Hatta farklı pek çok kokularda bulabilirsiniz. Aslında saç sirkelerinin çıkış noktası kullandığımız doğal fermente sirkeler oluşturuyor. Üzüm ve elma sirkesinin de saça iyi geldiği biliniyor.


Saç sirkesi ne işe yarar?

Cansız ve mat görünümlü saçların, eski sağlığına geri kavuşmasına ayrıca saç derisini yağ ve kirden arındırmaya yardım olur. Ayrıca, saçların pH dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Saç dökülmesi nedenleri nelerdir? yazısını okumak için tıklayınız...


Saç sirkesinin faydaları nelerdir?

  • Saç derisindeki ölü hücrelerin temizlenmesini sağlar. Bu sayede kuruluk sebebiyle oluşan kepekler önlenmiş olur.

  • Saçlarda görülen mat ve donuk görünümün kaybolmasına ve saçların hem nem hem de parlaklık kazanmasına yardımcı olur.

  • Potasyum bakımından zengin olan sirke, saçların sağlıkla uzamasına yardımcı olur.

  • Sirke, saç foliküllerinin ihtiyacını karşıladığı için dökülmeleri azaltır.

  • Saç derisini yağdan ve kirden arındırır. Ayrıca bu sebeplerden oluşan kaşıntıyı da yok eder.

  • Saç kırıklarını onarmaya yardımcı olur.

  • Saçlarınızın yumuşamasını sağlar.

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Saç sirkesi nasıl kullanılır?

Saç sirkesi ürünlerini her banyoda kullanabilirsiniz. Genel kullanım önerisi ise en son durulama suyu aşamasında saç sirkesini kullanmak. Saçınızı şampuanladıktan sonra saç sirkesi ve saç toniğini eşit olarak uygulayın. Saçınıza masaj yapıp, 1 - 2 dakika bekletin. Ardında saçınızı durulayın.



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