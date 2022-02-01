Sabire Aydemir kimdir? Google için 1 Şubat’ta Sabire Aydemir için doodle…

Sabire Aydemir, doodle ile anıldı. 1 Şubat günü Google’da arama yapmak isteyenler Sabire Aydemir için hazırlanan doodle ile karşılaştı. Peki Sabire Aydemir kimdir? Türkiye’nin ilk kadın veteriner hekimi Sabire Aydemir’i tanıyalım…

Sabire Aydemir kimdir? Google için 1 Şubat’ta Sabire Aydemir için doodle…
Yaşam
01 Şubat 2022 Salı

Google’ın 1 Şubat’ta adına doodle hazırladığı Sabire Aydemir’in hayatı merak ediliyor. 112. Yaş gününde doodle ile anılan Sabire Aydemir, Türkiye’nin ilk kadın veteriner hekimi. Biyografisini kısaca paylaşıyoruz...


Hayvan sevgisi tıp sevgisiyle birleşince…

Sabire Aydemir 1 Şubat 1910 yılında Kastamonu İnebolu kazasında doğdu. İlkokulu İnebolu'da okuyan Aydemir, ortaöğrenimini 1933 yılında İstanbul’da Erenköy Kız Lisesi'de tamamladı. Sabire Aydemir, tıp fakültesine giderek doktor olmak istiyordu. Üniversiteye gireceği sene veteriner fakültesine ilk olarak kız öğrencilerin alınacağını öğrenince veteriner hekimliği tercih etmişti.


Hayvanlara olan sevgisi ile veteriner hekimliğe uzanan Sabire Aydemir, 1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalıştı ve Bakteriyoloji Mütehassısı (uzmanı) unvanını kazandı.





Bakteriyoloji özel ilgi alanı ve uzmanlığı oldu

Türkiye’nin ilk kadın veteriner hekimi Sabire Aydemir, bakteriyolog Veteriner hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü; Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde çalıştı. Gönüllü olarak Anadolu'ya tayinini istedikten sonra Samsun Atakum'da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nde çalıştı. Aydemir, buradan Bakteriyoloji Mütehassısı Kuduz Laboratuvarı şefi olarak emekli oldu.


İngilizce ve Almanca bilen Sabire Hanım; bir kız ve bir erkek çocuk annesiydi. Veteriner Hekim Sabire Aydemir, Ankara'da 4 Temmuz 1991 yılında hayatını kaybetti.



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