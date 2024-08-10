Özgüveni artırmanın 13 yolu

Kendine güvenen insanlar hayatta her zaman daha öndedir diyebiliriz. Bu yüzden yapabileceklerinizi asla küçümsememenizi ve kendinize inanmanızı öneriyoruz. İşte bu yolda atabileceğiniz adımlar...

Yürüme şeklinizi değiştirin

İlk adım fiziksel olarak doğru duruş. Kamburunuzu çıkartıp hımbıl görünmek size yardımcı olmayacaktır. Dik ve kendinize güvenen bir şekilde yürümek özgüveninizin yüksek olduğunu gösterir. Bu şekilde yürümeye başladığınız zaman etrafınızdaki insanlar da bunu fark edecek ve size bakış açıları değişecektir. Duruşunuzu düzeltecek egzersizler yaparak daha dik bir duruşa sahip olabilirsiniz.

Gülümseyin

Gülümsemek sizi nasıl daha güvenli gösterebilir? Karşınızdakine arkadaş canlısı, mutlu ve kendinizden emin olduğunuzu ifade ederek. Çok gergin bir sunum öncesi veya başka bir ortamda stres altındayken etrafınızdakilere gülümsemek ortamın havasını da yumuşatacaktır.

Göz teması kurun

Göz teması önemli noktalardan biridir. Bir insanın göz temasından kaçınması onun kendine güvenmediğinin göstergesidir. Bu yüzden insanlarla göz teması kurmak, karşınızdaki kişinin güvenini kazanmanıza yardımcı olur ve aynı zamanda dürüst bir insan olduğunuzu kanıtlar.

Kendinizden emin konuşun

Tereddütlü konuşmayın. Cümleye girdikten sonra, bu düşüncenizden emin olmadığınızı mı farkettiniz? Belli etmemeye çalışın. Eğer kendinizden emin konuşmazsanız araya başkalarının girip lafınıza karışmalarına sebep olabilirsiniz.

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İltifatları kabul edin

Herkes iltifatlara farklı şekilde tepki verir. Bazı insanlar iltifat aldıklarında utanır ve hatta bazıları ise dikkati kusurlarına çeker. İltifatlara bu şekilde karşılık verilmesi özgüven eksikliğinin göstergesidir ve yanlıştır. Ayrıca karşınızdaki kişi bu şekilde tepki verdiğinizde onun fikirlerine değer vermediğinizi düşünebilir. İltifat aldığınızda yapabileceğiniz en doğru şey ise nazikçe gülümseyip teşekkür etmektir.

Kıyafet

Özgüveninizi tamamlayıp yükseltecek unsurlardan biridir. Kıyafetlere bir servet ödeyin demiyoruz. Ama etrafınızda tanıdığınız çeşitli mesleklerden insanları bir düşünün. Hangileri size daha özgüveni yüksek görünüyor? Biraz zaman harcayıp üzerindekileri kendilerine ve birbirine yakıştıranlar mı? Yoksa üstüne olan ilk şeyi geçirip kendini sokağa fırlatmış gibi duranlar mı? Aksesuarlar da önemli tamamlayıcı unsurlardır. Bunu unutmayın.

Mükemmel olmaya çalışmayın

Çok yoğun bir programınız olduğunu düşünün. Katılmanız gereken toplantılar, cevaplamanız gereken mailler... Kendinize ayıracağınız bir dakikanız bile yok. Fakat programınıza harfiyen uymanıza rağmen sonuçlardan memnun olamıyorsunuz. Bunun sebebi ise kendinize ulaşamayacağınız hedefler koymanızdır. Buda sizi endişeli içinde bırakır; başarıya sürüklemez. Unutmayın ki başarılı insanlar da hata yapar ve aldıkları bazı kararlardan pişmanlık duyabilir. Fakat bunlardan da kendilerine ders çıkarır ve yeni şeyler öğrenirler.

Negatif düşüncelerden uzak durun

Kafanızın içindeki düşünceleri kontrol etmek zor olsa da kendinizi disipline etmek için çok etkili bir yoldur. Bunun için bir hafta boyunca özgüvensizliğinizle ilişkilendirdiğiniz düşünceleri bir yere not etmeyi deneyin. Bunu yaparken kendinize şu soruyu sorun: "Kendime güvenmemem için gerçek bir sebebim var mı?" Düşüncelerinizi analiz ettikten sonra fark edeceksiniz ki bu sebeplerin hiçbiri gerçekçi değil. Negatif düşüncelerinizi gözden geçirirken aynı zamanda pozitif özelliklerinizi ve başarılarınızı da bir kağıda yazmanızı öneriririz. Negatif bir düşünce aklınızda geldiğinde pozitif olanları okumak iyi gelecektir.

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Başarılarınızı yazdığınız bir günlüğünüz olsun

Başarılarınızdan oluşan bir günlük tutun ve her gün yaptığınız yeni şeyleri yazın. Sadece büyük şeyleri yazmamaya özen gösterin. Hedefinize ilerleyen yolda küçük de olsa attığınız adımları yazmaya özen gösterin.

En yüksek potansiyelinizi düşünün

"Kendime güvenen halim bu durumda ne yapardı?" sorusunu özgüven gerektiren işler yaparken kendinize sormanızı öneriririz. Size çıkıp sokakta gördüğünüz en yakışıklı kişiyle flörtleşin demiyoruz tabii! Küçük adımlarla başlayın; bir yabancıya gülümseyin, bir türlü başvurmadığınız o işe başvurun. Sonuçlarını da çok kafanıza takmamaya çalışın. Risk almaktan çekinmemek özgüvenli olmanız için önemli bir adımdır.

Yabancılarla konuşun

Kimseyi tanımadığınız bir etkinliğe gidin ve kendine güvenen bir insan tavrı takının. Bir anda bulunduğunuz ortamın yıldızı olmayı beklemeyin fakat zamanla kendinize daha çok güvendiğinizi fark edeceksiniz. Bunun dışında günlük hayatınızda yabancılarla küçük konuşmalar yapmayı deneyin. Marketteki kasiyerlere veya oturduğunuz kafedeki garsonlara karşı arkadaş canlısı olmayı deneyin. Fakat unutmayın ki herkes bu durumdan hoşlanmayabilir. Bu yüzden konuşurken kendinizi çok rahatsız hissederseniz konuşmayı sonlandırmaktan çekinmeyin.

Yardım etmeyi teklif edin

Başka insanlara yardım etmeyi teklif etmek hem sizin kendinizsi daha önemli ve işe yarar hissetmenizi sağlar. Hem de yardım ettiniz insanlar mutlu hissetmiş olur. Böylelikle kendize güveninizi de daha kolay kazanırsınız.

Zamanınızı sosyal medyada harcamayın

Tanıdığınız insanların fotoğraflarına bakıp onları kendinizle kıyaslamayı bırakın. Bu alışkanlık kendinize güveninizi ciddi anlamda zedeleyebilir. Unutmayın ki sosyal medya insanların yarış halinde olduğu bir yerdir ve çok az insan gerçek yüzünü gösterir.

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