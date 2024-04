Uyumadan önce zihninizi sakinleştirmenin 7 yolu

Geceleri yatağa girdiğinizde zihninizde konuşmalar mı başlıyor? Tüm endişeleriniz yüzeye çıkıyor ve umutsuzca ihtiyaç duyduğunuz uykuya dalmanıza izin vermek yerine sizi saatlerce uyanık tutuyor mu? Peki, bu döngüyü nasıl kırabilirsiniz? Her sabah yorgun uyanmayı nasıl durdurabilirsiniz?

Hepimiz fark yaratmak için bir şeyler yapabiliriz. İşte çoğu uzmanın uykudan önce zihnimizi sakinleştirmemize yardımcı olabileceği konusunda hemfikir olduğu basit şeylerin bir listesi. Bunları tutarlı bir şekilde uygulayın. Uyum sağlayıp daha iyi bir gece uykusunun keyfini çıkarmaya başladığınızda kendinize karşı sabırlı olun...

Önce bir ritüel oluşturun

Çoğumuz bunu çocuklarımız için yaparız ancak hepimizin bir yatma zamanı rutininden faydalanabileceğini unuturuz. Sakinleşmeye çalışın. İhtiyacınız olan en az 30 - 60 dakika, mümkün olursa bu süreyi uzatabilirsiniz. Zihninizin yavaşlamasını ve dinlenmeye hazırlanmasını destekleyen bir ritüel oluşturmak için bu önerileri deneyebilirsiniz.

Cihazları kapatın

Bunu yapmak için birçok neden var. En önemlisi televizyonunuz ve telefonunuz gibi ekranlardan yayılan mavi ışığın sirkadiyen ritmimizi bozduğu bilinmektedir. Bu da yatağa girdiğimizde uykuya dalmamızın daha uzun sürdüğü ve gerçekten ihtiyacımız olandan daha az derin uyku çektiğimiz anlamına gelir. Bu nedenle, uykunuza değer veriyorsanız, bunları olabildiğince erken kapatın. İdeal olan, yatmadan bir veya iki saat önce. Gece vakti kendinizi sık sık buzdolabının önünde buluyorsanız, uykudan önce yenilebilecek sağlıklı atıştırmalıklara göz atmalısınız.

Kafeinden kaçının

Kafein bize enerji artışı sağlıyormuş gibi gelebilir ama aslında tek yaptığı beynimizden gelen ve yorgun hissettiğimizi söyleyen mesajları gizlemektir. Bu da genellikle az uyku ile günümüzü geçirmemize yardımcı olur. Kafeinin yarılanma ömrü de vardır, bu nedenle vücudunuzda bir süre kalır; araştırmalar sağlıklı yetişkinlerde bile vücudunuzda etki göstermesinin 4 - 6 saat sürebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, öğleden sonra çay ya da kahveye uzandığınızda, bunun vücudunuzu akşama kadar etkilemeye devam edeceğini unutmayın. Eğer iyi uyumak istiyorsanız, biraz ara vermeyi deneyin.

Yazın

Kulağa basit geliyor ama bir şeyler yazmak çok yardımcı olabilir. Kalemi alıp, endişelerinizi yazmayı seçebilir veya yarının yapılacaklar listesi üzerinde çalışmak için bir dakikanızı ayırabilirsiniz. Bir günlüğe ya da bir kağıt parçasına yazmanız fark etmez. Hiçbir şey mükemmellik ile ilgili değildir, farkı yaratan tek şey eylemdir. Bunu yatmadan en az bir saat kadar önce yapın, böylece uykudan önce zihninizi iyice boşaltmış olursunuz.

Egzersiz yapın

Bunun için spor salonu üyeliğine ya da pahalı ekipmanlara gerek yok. Çünkü öğle yemeğinden sonra yürüyüş yapmak kadar basit bir şey uyku kalitenizde büyük fark yaratabilir. Dışarı çıkmak bize ekstra dozda güneş ışığı sağlayarak daha da yardımcı olur. Hatta akşam yemeğinden sonra çocuklar ile oynamak bile faydalıdır.

Minnettar olduğunuz şeyleri düşünün

Minnettarlık duygusunun yardımcı olmadığı bir şey var mı bilmiyoruz. Hayatınızda doğru giden şeylere ve kendiniz ile ilgili sevdiğiniz şeylere odaklanmanızı teşvik eder. Sadece bu bile zihninizi hayatınızın sadece olumsuz yönlerini düşünmekten alıkoymaya yardımcı olabilir. Zaman içinde endişelerinizi ve kaygılarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kitap okuyun

Her akşam mutlaka kitap okuyun. Bir kitabın içinde kaybolmak, zihnimizin gün boyunca yaşadığınız, hissettiğiniz durumlar karşısında rahatlamanızı ve yarın için endişelenmesini engellemeye yardımcı olabilir. Sadece korkularınızı ya da endişelerinizi tetiklemeyecek bir şeyler okuduğunuzdan emin olun.

Kaynak: Leanna Doolin. "7 Ways to Calm your Mind before Sleep". Şuradan alındı: https://purethoughts.co.uk/blogs/pursuit-of-pause/7-ways-to-calm-your-mind-before-sleep. (28.09.2022).