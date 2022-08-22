Renkli maskaralara bir şans verin!

Makyajın vazgeçilemez bir adımı olan maskarayı siyah tekelinden kurtarmaya ve renkli maskaralara bir şans vermeye var mısınız?

Renkli maskaralara bir şans verin!
Güzellik
22 Ağustos 2022 12:04
ABONE OL

İster tüm dikkatleri üzerinize çekmeyi isterseniz makyajsız makyaj görünümüne ulaşmayı hedefleyin, tüm makyajların ortak bir vazgeçilmezi var: Maskara! Yine de bu mucizevi üründen yeteri kadar yararlanamıyor olabilirsiniz. Muhtemelen şimdiye dek kullandığınız bütün maskaralar siyahtı ve artık bunu değiştirmenin vakti geldi. İşte renkli maskara denemeniz için birkaç sebep sebep!


Renkli maskara nedir?

Renkli maskara denilince aklına çılgın renklerin ve festival makyajlarının gelmesine gerek yok. Renkli maskara tabiri siyah ve baz olarak kullanılan beyaz dışındaki tüm renkleri kapsasa da çoğu ürün kahverengi, mor ve mavi olarak üretilir. Cilt tonunuz, saç ve göz renginize göre sizi en iyi gösterecek rengi seçerek bu renkli dünyaya giriş yapabilirsiniz. Bu konuda yarıma ihtiyacınız varsa işte size birkaç ipucu!


Kirpik tipine göre maskara fırçanı seç
Kirpik tipine göre maskara fırçanı seç Doğru maskara fırçası hangisi?
Evde maskara yapımı Eğer siz de fiyatların hızla yük...

Kahverengi maskarayı kimler kullanmalı?

Saçı ve kaşı doğal olarak bu renklerde olan kişiler, kahverengi kirpiklerle oldukça doğal, ton sür ton, ve duru bir güzelliğe sahip olabilir. Bu, makyajınızın etkisiz olacağı anlamına kesinlikle gelmez. Tam tersine renk bütünlüğüyle oldukça çarpıcı olabilirsiniz.


Aslında kahverengi maskara herkes içindir. Kahverengi gözlerle tam bir uyum elde ederken mavi veya yeşil gibi diğer tonlarda doğanın tüm renklerinin güzelliğiniz için birleştiğine tanık olabilirsiniz. Kahverengi maskarayı kısaca siyah maskara kullanan herkes kullanabilir. Özellikle kızıl veya sarışın kişilerde daha doğal bir sonuç alınabilir.


Saçlarınız ve kaşlarınızda boya kullanarak daha açık bir renk elde edenlerdenseniz, siyah yerine kahverengi maskara kullanarak doğal sarışın izlenimini arttırabilirsiniz. Bunun dışında sadece alt kirpiklerinize kahverengi maskara uygulayarak tamamen doğuştan gelen bir zarafet algısı yaratabilirsiniz.


Mavi maskarayı kimler kullanmalı?

Kahverengi gözlü kişiler, mavi maskara kullanarak neler yapabileceklerini gördüklerinde şaşırabilir. Gözlerinizi çevreleyen mavi, göz renginizin daha da ortaya çıkmasına ve bir kontrast yaratarak daha canlı görünmesine sebep olur.


Mor maskarayı kimler kullanmalı?

Eğer deniz mavisi gözleriniz varsa bunu mor bir maskarayla desteklemek ve ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz. Gözlerinizin beyaz kısmıyla zıtlaşan bu renk onu daha kusursuz ve daha geniş gösterecek, böylece daha büyük gözlere sahip olacaksınız.


Yeşil maskarayı kimler kullanmalı?

Orman tonlarına sahip gözleriniz varsa, bu elayı en güzel şekilde ortaya çıkarmak için yeşil maskaradan faydalanabilirsiniz. Özellikle farınızda tercih edeceğiniz altın renkleriyle desteklediğinizde, kimse gözlerini sizden alamayacak!



Kaynak: Ana Joyking. "Why wear coloured mascara?". Şuradan alındı: https://www.eyeko.co.uk/blog/mascara/why-wear-coloured-mascara/.


Mükemmel bir doğal makyaj için 9 öneri
Mükemmel bir doğal makyaj için 9 öneri Yumuşak ve pastel tonlar kullana...
Makyaj hangi sırayla yapılmalı? Makyaj malzemelerini hangi sıray...





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.