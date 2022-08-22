Renkli maskaralara bir şans verin!

İster tüm dikkatleri üzerinize çekmeyi isterseniz makyajsız makyaj görünümüne ulaşmayı hedefleyin, tüm makyajların ortak bir vazgeçilmezi var: Maskara! Yine de bu mucizevi üründen yeteri kadar yararlanamıyor olabilirsiniz. Muhtemelen şimdiye dek kullandığınız bütün maskaralar siyahtı ve artık bunu değiştirmenin vakti geldi. İşte renkli maskara denemeniz için birkaç sebep sebep!

Renkli maskara nedir?

Renkli maskara denilince aklına çılgın renklerin ve festival makyajlarının gelmesine gerek yok. Renkli maskara tabiri siyah ve baz olarak kullanılan beyaz dışındaki tüm renkleri kapsasa da çoğu ürün kahverengi, mor ve mavi olarak üretilir. Cilt tonunuz, saç ve göz renginize göre sizi en iyi gösterecek rengi seçerek bu renkli dünyaya giriş yapabilirsiniz. Bu konuda yarıma ihtiyacınız varsa işte size birkaç ipucu!

Kahverengi maskarayı kimler kullanmalı?

Saçı ve kaşı doğal olarak bu renklerde olan kişiler, kahverengi kirpiklerle oldukça doğal, ton sür ton, ve duru bir güzelliğe sahip olabilir. Bu, makyajınızın etkisiz olacağı anlamına kesinlikle gelmez. Tam tersine renk bütünlüğüyle oldukça çarpıcı olabilirsiniz.

Aslında kahverengi maskara herkes içindir. Kahverengi gözlerle tam bir uyum elde ederken mavi veya yeşil gibi diğer tonlarda doğanın tüm renklerinin güzelliğiniz için birleştiğine tanık olabilirsiniz. Kahverengi maskarayı kısaca siyah maskara kullanan herkes kullanabilir. Özellikle kızıl veya sarışın kişilerde daha doğal bir sonuç alınabilir.

Saçlarınız ve kaşlarınızda boya kullanarak daha açık bir renk elde edenlerdenseniz, siyah yerine kahverengi maskara kullanarak doğal sarışın izlenimini arttırabilirsiniz. Bunun dışında sadece alt kirpiklerinize kahverengi maskara uygulayarak tamamen doğuştan gelen bir zarafet algısı yaratabilirsiniz.

Mavi maskarayı kimler kullanmalı?

Kahverengi gözlü kişiler, mavi maskara kullanarak neler yapabileceklerini gördüklerinde şaşırabilir. Gözlerinizi çevreleyen mavi, göz renginizin daha da ortaya çıkmasına ve bir kontrast yaratarak daha canlı görünmesine sebep olur.

Mor maskarayı kimler kullanmalı?

Eğer deniz mavisi gözleriniz varsa bunu mor bir maskarayla desteklemek ve ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz. Gözlerinizin beyaz kısmıyla zıtlaşan bu renk onu daha kusursuz ve daha geniş gösterecek, böylece daha büyük gözlere sahip olacaksınız.

Yeşil maskarayı kimler kullanmalı?

Orman tonlarına sahip gözleriniz varsa, bu elayı en güzel şekilde ortaya çıkarmak için yeşil maskaradan faydalanabilirsiniz. Özellikle farınızda tercih edeceğiniz altın renkleriyle desteklediğinizde, kimse gözlerini sizden alamayacak!

Kaynak: Ana Joyking. "Why wear coloured mascara?". Şuradan alındı: https://www.eyeko.co.uk/blog/mascara/why-wear-coloured-mascara/.