Reformer pilates ve mat pilatesin farkları neler?

Reformer pilatesteki çerçeve, tekerlekler üzerinde hareket eder ve bir ucuna, platform hareket ettikçe direnç sağlayan bir dizi yay bağlanır. Ayrıca bir ayak barı ve bacaklar ve kollar tarafından kullanılabilen uzun askılar ve egzersiz yaparken uygulayıcının düşmesini önlemek için omuz blokları vardır.

Reformer pilates aleti; güç, esneklik ve denge sağlamak için çok çeşitli şekillerde kullanılabilir. Çoğu hareket platformu yay direncine karşı itmeyi, çekmeyi, geri hareketi kontrol etmeyi veya yerinde tutmayı içeriyor. Tüm bu işlevleriyle popülerlik kazanan reformer pilatesin faydalarını ve mat pilatesten farklarını sizler için derledik:

Mat pilates ve reformer pilatesin farkı nedir?

Her ikisi de core bölgesi direncinizi artırmak ve kaslarınızı güçlendirmek için oldukça faydalı teknikler. Her iki yöntem de sizi hareketleri vücudunuzun güç merkezinden başlatmanız için eğitiyor ve aslında buna göre günlük aktivitelerinizde hızla fayda almanızı sağlıyor siz fark etmeden. Mat üzerinde yapabileceğiniz aynı egzersiz serilerini reformer üzerinde gerçekleştirebilseniz de, egzersizlerin işleyişi oldukça farklı. Mat üstünde egzersizler için vücut ağırlığı kullanılırken; reformer, makinenin bir parçasını oluşturan yayları kullanarak egzersizlerinizee direnç katar. Bu sayede normal pilatesten daha fazla emek sarf etmenize sebep olur ve daha hızlı sonuç almanızı sağlar.

Reformer pilatesin faydaları

Tüm kas gruplarına ulaşır

Hareketleri gerçekleştirmek için bir reformer kullanmak size dengeli, tam bir vücut antremanı sağlar. Bir reformer üzerindeki yayların inceliği; tüm vücudu yalnızca büyük çapta hareket ettiren hareketlere odaklanmak için değil, aynı zamanda daha küçük hareketleri de yakalayabilmek için güçlendirir. Pilateste core bölgesindeki kaslar güç elde etmek için çok önemlidir. Güçlü karın kasları, sırtlar, kalçalar ve baldırlar bunun bir sonucudur. Diğer ekipman ve pilates mat egzersizleri de bunu yapar ancak reformer farklılaştırılmış egzersiz ortamları yaratır.

Esneklik sağlar

İlk başlarda açılmakta ne kadar zorlansanız da zamanla vücudunuzun esnemeye daha elverişli bir hale geldiğini görebilirsiniz. Reformerın tüm vücudu kaplayacak bir yapıda olmasının faydası da tam burada ortaya çıkıyor. Güç kullanırken esnekliği artırmak reformer pilatesinbir diğer faydası.

Direnç sağlar

Yayların vücut ağırlığınızın direncine tepki göstermesi özellikle bacak ve kollarla yapacağınız itme ve çekme faaliyetlerinizde büyük katkısı var. Bu sayede yapılan egzersizler, güçlü kaslar oluşturmaya yardımcı olmak için yeterli direnç ve hareket çeşitliliği sağlar.

Dengeyi artırır

Siz her ne kadar ilk başkarda fark etmeseniz de reformerın faydalarını günlük hayatta dahi fark edebilirsiniz. Yapacağınız egzersizlerin birçoğu odaklanma ve denge kurmak üzerine olduğu için aletin sizi zorladığı egzersizlerde denge düzeyinizin arttığını unutmayın. Yayların farklı direnç seviyelerine ayarlanması da bunun bir göstergesi.

Ruh sağlığını iyileştirir

İlk çıktığı günden bu yana, reformer pilatesin kas gücünü artırma, esnekliği ve duruşu iyileştirme üzerindeki faydalarına odaklanan birçok çalışma bulunmaktadır. Hareket halindeyken farkındalığınızı artırmak ve anda kalmak, nefesinizi doğru kullanmak ve bir yandan da ona odaklanmaktan geçer. Hatta bu durum siz isterseniz stres yönetimini geliştirmenizi de sağlar. Egzersizlerinizin bir sonucu olarak reformer pilates kortizol gibi stres hormonlarını azaltabilir ve vücudunuzun kendini iyi hissettiren hormonları olan endorfinleri salgılatarak daha iyi hissettirebilir.

Merkez bölgesini ve duruşu iyileştirir

Reformer makinesinde gerçekleştirilen egzersizlerin çoğu, aynı anda periferik postüral kasları çalıştırırken merkezi hedefler. Çünkü ideal duruş için daha güçlü bir core merkezi gereklidir. Son olarak zamanla duruşunuzun dikleştiğini de fark edebilirsiniz.