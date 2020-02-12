Dik duruş egzersizleri

Dik durmak bel, sırt ve boyun ağrılarını önler, sizi olduğunuzdan birkaç santim daha uzun ve biraz da ince gösterir. Bu üç egzersizi her gün düzenli olarak tekrarlarsanız duruşunuz dikleşecektir.

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Dik duruş egzersizleri

Başınızın üzerine kitap koyup karşıya bakarak yürümek duruşunuzu düzeltir ancak bu bir dik duruş egzersizi değildir. Dik durma egzersizleri sadece ayakta yapılmaz. Bu egzersizler bel, sırt ve boyun ağrılarını önlemekle kalmaz, aynı zamanda sizi birkaç santim daha uzun ve ince gösterir, özgüveni artmış birine dönüştürür.

 

 

1. Yere yüz üstü uzanın. Alnınızı yere koyun. İki kolunuzu öne doğru birbirine paralel olacak ve yere değecek biçimde uzatın. Belinizde fazla baskı hissederseniz, bacaklarınızı V şeklinde biraz açarak ayaklarınızı hafifçe birbirinden ayırın, bu belinizi korur. Bacaklarınızı ve kollarınızı yerden kaldırın. Alnınızı yerden kaldırın ve kollarınızı geri doğru uzatın. Tekrar alnınız yere gelecek şekilde yere inin. Bu hareketi 5 kez yapın.

 

 

2. Yere sırt üstü yatın. Boynunuzun rahat etmesi için başınızın altına bir yükselti koyabilirsiniz. Kollarınızı iki yana açın ve dizlerinizi kendinize doğru çektikten sonra iki bacağınızı da sağ tarafınıza yatırın. Başınızı sola doğru çevirerek omurganızda bir kıvrılma yaratın. 15-20 saniye kadar bu şekilde kaldıktan sonra bacaklarınızı diğer tarafa yatırın, başınızı da diğer tarafa çevirin. Bu hareketleri 5'er defa tekrarlayın.


 

3. Ayakta durun. Ayaklarınızın arasında iki yumruğunuz genişliğinde bir açıklık olsun. Dizlerinizi hafif kırarak ikiye katlanın. Başınızın ağırlığını ve kollarınızı tamamen serbest bırakın. Sonra ağır ağır ilk pozunuza dönün. Yavaşça ayağa kalktığınızda çeneniz göğsünüze bakıyor olmalı ve en son başınızı kaldırıp karşıya bakmalısınız. Bu hareketi 5 kez tekrarlayın.

 

DURUŞ BOZUKLUĞU NEDİR?

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