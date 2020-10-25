Arkadaşlığınızın bittiğini gösteren 4 işaret

Çocukken tüm arkadaşlıklarımızın ömür boyu süreceğine inanırdık. Zaman ilerledikçe bazı arkadaşlık ilişkileri bunu başarabilirken bazıları ise çoktan bitmiş oluyor ancak biz bunu fark edemiyoruz.

Arkadaşlığınızın bittiğini gösteren 4 işaret
İlişki
25 Ekim 2020 Pazar

Uzun süreli arkadaşlıkların bazıları zamanla büyüyüp olgunlaşırken, diğerleri ise köreliyor, kişilerden birinin ya da iki tarafın da hayal kırıklığına uğramasına neden oluyor. Arkadaşlardan kopmak kafa karıştırıcı ve acı verici olabilir ancak arkadaşlığınızın çoktan bitmiş olduğunu gösteren ve görmezden gelemeyeceğiniz bazı önemli işaretler var.

1- Arkadaşlığınız sizi canlandıracağına tüketiyordur

Bazı arkadaşlıklar zaman içinde tüketici hale gelir. Bu tarz bir arkadaşlık nasıl mı hissettirir? Örneğin, arkadaşınızla beraber plan yaparken karnınıza bir şeyler battığını hissedersiniz. İkiniz birlikteyken konuştuğunuz konuların hepsi ya arkadaşınızla ilgilidir ya da ilginizin olmadığı alanlara odaklıdır.

Yıkıcı bir ilişkide, karşınızdaki kişi işinden ya da eşinden sürekli yakınırken onu desteklemeniz, yani ona duygusal emek vermeniz beklenir. Ayrıca, bu arkadaşınızla zaman geçirdikten sonra yorgun hissedersiniz. Olası bir tartışmadan kaçınırsınız ancak aynı zamanda bıkmış ve sinirli hissedersiniz. Arkadaşlığınız hakkında bu hissettiklerinizi çevrenizdeki diğer insanlara da yansıtırsınız. Arkadaşlığınızın sizden aldıkları size kattıklarından daha fazladır.

2- Arkadaşınızla birlikteyken gerçek kişiliğinizi yansıtamazsınız

İdeal bir arkadaşlıkta, sizinle birlikte arkadaşlığınız da yıllar içinde büyür ve şu anda olduğunuz kişi gibi davranmanıza olanak tanır. Ancak bazı arkadaşlıklar geçmişte takılı kalır ve taraflardan biri ya da ikisi de kendilerinin eski bir versiyonudur.

Bunun gibi bir arkadaşlıkta, artık size komik gelmeyen konular hakkında şaka yapmanız istenebilir. "Popüler çocuk" ya da "sınıfın ineği" gibi artık sizi nitelemeyen lakaplarla çağrılmaya devam edersiniz. Bu tür arkadaşlıklar boğucudur ve gerçekte olduğunuz kişi gibi davranamazsınız.

3- Taraflardan biri arkadaşlık için çabalamayı bırakır

Bazı zamanlar, bir taraf arkadaşlığın sürmesi için çabalamayı bırakır. Bunun gibi arkadaşlık ilişkilerinde tüm planları siz yaparsınız ve bu planların gerçekleşmesini de siz sağlarsınız. Onun evine yakın yerlerde buluşma düzenler ve onun sevdiği restoranlarda yemek yersiniz. Hayatındaki büyük değişimlerle yakından ilgilenirsiniz ancak söz konusu sizin hayatınız olduğunda aynı ilgiliyi göremezsiniz. Daha fazla çaba gösterilmesini istersiniz ancak karşı taraf buna razı olmaz.

Diğer bir seçenekte ise arkadaşlık için çabalmayan tarafın siz olduğunuzu fark edersiniz. Muhtemelen arkadaşlık ilişkinize daha önceki gibi bağlı değilsinizdir ve buluşmak için arkadaşınızın plan yapmasını beklersiniz. İlişkinin devam etmesine izin vermek, ikinizin de nerede durduğu hakkında zor bir konuşma yapmaktan daha kolay gelir.

4- Ortak hiçbir şeyiniz kalmamıştır

Arkadaşlığınızın bitmesinin sebebi ortak hiçbir şeyinizin kalmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Muhtelemen bir zamanlar en yakın arkadaştınız ancak farklı ilgi alanlarına yoğunlaştınız, ya da eğitim hayatınızda farkı taraflara yöneldiniz. Şimdi ise akıcı bir şekilde sohbet etmekte zorlanıyorsunuz. Bunun yerine tartışmalarınız yapmacık oluyor, konuşurken konudan konuya atıyor ya da ufacık da olsa hala ortak ilginizin olduğu o alanda sıkışıp kalıyorsunuz. Her görüşmede kendinizi gergin hissediyor ve artık aranızda bağ kalmadığını fark ediyorsunuz.

Arkadaşlığınız ister çocukluktan, üniversiteden ya da yetişkinlik döneminizden olsun, bir zamanlar derinden kurulan bağları koparmak acı vericidir. Çünkü bu ilişkilerin bir mazisi, eğlenceli anıları ve gelecek için umudu vardır. Ancak bazen, çoktan biten bir ilişkiye tutunmak karşınızdaki kişinin gitmesine izin vermekten ve onun yokluğundan yakınmaktan daha acı verici, yorucu ve hayal kırıklığına uğratıcı olabilir.


İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru


Neden kız arkadaşlara ihtiyacımız var?
Neden kız arkadaşlara ihtiyacımız var?

Kaynak: Psychology Today. Epstein, Sarah. 4 Telltale Signs That You've Outgrown a Friendship. Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/between-the-generations/202010/4-telltale-signs-youve-outgrown-friendship

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