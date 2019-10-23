Prp ile saç tedavisi nasıl yapılır?

Sağlıksız beslenme, kronik hastalıklar, stres, endişe, uyku düzeninin bozulması gibi farklı faktörler saç sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar ise aşırı dökülme ve zamanla oluşan hasarlanma gibi sorunlara karşı PRP uygulamasını öneriyor. İşte PRP ile saç tedavisi hakkında bilmeniz gerekenler...

+ Sonra Oku
Saç dökülmelerine kendi hücrelerinizle “dur” deyin

PRP uygulamasının bilinenin aksine, tamamen dökülen ve kökünü kaybeden bölgelerde yeni saç oluşumu sağlamadığını vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya “Uygulama ile güçsüz, kırılmış, hasarlı saçları ve saç üretimi yeteneğini kaybeden saç köklerini uyararak saç dökülmesini durdurabiliyor, saçların daha parlak, canlı görülmesini sağlayabiliyoruz” dedi.

 

PRP uygulamasının saçların canlandırılması ve kayıpların önüne geçilmesinde en etkili tedavi yöntemlerinden biri olduğunu belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya “PRP, kişiden alınan az miktarda kanın özel bir sistem ile ayrıştırılması ve bu sıvının içindeki büyüme faktörlerinin enjeksiyon yoluyla sorunlu bölgeye geri verilmesi işlemidir. Kişinin kendi kanı kullanılmasından dolayı hiçbir alerjik reaksiyon riski oluşturmaz. Bu işlemle saç köküne daha fazla miktarda kan, oksijen, vitamin taşınmasına olanak sağlanır. Salgıladığı büyüme faktörleri ile saç kökü hücrelerini uyarır ve saç üretimini hızlandırır. Böylece saçların daha sağlıklı hale gelmesini sağlar. Özellikle saç dökülmesi olan bölgede uygulandığında dökülmeyi durduran bir işlevi bulunur” ifadelerini kullandı.

 

Sorunun büyüklüğüne göre farklı seanslar uygulanabilir

PRP Uygulaması’nda sorunun büyüklüğüne bağlı olarak birden çok seans uygulanabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Evrim Uçkunkaya “Seanslar, uygulama yapılacak bölgenin büyüklüğüne göre değişse de, en fazla 30 -40 dakika sürüyor. Uygulama sonrasında kişi sosyal hayatına devam ediyor. Bazen yapılan iğnelere bağlı olarak küçük ve geçici morluklar oluşabiliyor. Kan sulandırıcı kullananlar, geçmişinde kanser öyküsü olanlar ile hamilelik ve emzirme dönemini yaşayanlarda uygulama yapılması önermiyorum” şeklinde konuştu.

 

PRP, zayıf düşmüş bölgeyi destekler

PRP uygulamasının cildin savunma mekanizmasını güçlendirici özelliği olduğunun altını çizen Op. Dr. Evrim Uçkunkaya son olarak şunları söyledi: “PRP Uygulaması, sadece sizde olanı size daha güçlü bir şekilde geri verir. Sorunlu olan bölgeyi sadece iyileştirmez, aynı zamanda savunması zayıflamış bölgeyi de destekler. Dolayısıyla bir tek saç problemlerinde değil aynı zamanda ciltte oluşmuş sarkmaların düzeltilmesi, cilt kırışıklıklarının ve cilt lekelerinin giderilmesi, sivilce ve yara izlerinin küçülmesi, çatlakların giderilmesinde de etkilidir.”

 

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDENLERİ NELERDİR?

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Beyaz saçları doğal yollarla kapatın!
Beyaz saçları doğal yollarla kapatın!
5 farklı saç problemi için 5 farklı çözüm
5 farklı saç problemi için 5 farklı çözüm
Sağlıklı saçlar için gerekli vitamin ve minareller
Sağlıklı saçlar için gerekli vitamin ve minareller

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Adet dönemiyle ilgili ilginç gerçekler
    Adet dönemiyle ilgili ilginç gerçekler

    Süresi : 01:41 İzlenme : 5785

  • Kendin yap köşesi: Otantik duvar süsü yapımı
    Kendin yap köşesi: Otantik duvar süsü yapımı

    Süresi : 05:02 İzlenme : 3980

  • Muzun bilinmeyen 10 faydası
    Muzun bilinmeyen 10 faydası

    Süresi : 01:29 İzlenme : 3936

  • Bebek nasıl uyutulur?
    Bebek nasıl uyutulur?

    Süresi : 07:29 İzlenme : 10734

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X