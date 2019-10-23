Saç dökülmelerine kendi hücrelerinizle “dur” deyin

Prp ile saç tedavisi nasıl yapılır?

Sağlıksız beslenme, kronik hastalıklar, stres, endişe, uyku düzeninin bozulması gibi farklı faktörler saç sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar ise aşırı dökülme ve zamanla oluşan hasarlanma gibi sorunlara karşı PRP uygulamasını öneriyor. İşte PRP ile saç tedavisi hakkında bilmeniz gerekenler...

PRP uygulamasının bilinenin aksine, tamamen dökülen ve kökünü kaybeden bölgelerde yeni saç oluşumu sağlamadığını vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya “Uygulama ile güçsüz, kırılmış, hasarlı saçları ve saç üretimi yeteneğini kaybeden saç köklerini uyararak saç dökülmesini durdurabiliyor, saçların daha parlak, canlı görülmesini sağlayabiliyoruz” dedi.

PRP uygulamasının saçların canlandırılması ve kayıpların önüne geçilmesinde en etkili tedavi yöntemlerinden biri olduğunu belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya “PRP, kişiden alınan az miktarda kanın özel bir sistem ile ayrıştırılması ve bu sıvının içindeki büyüme faktörlerinin enjeksiyon yoluyla sorunlu bölgeye geri verilmesi işlemidir. Kişinin kendi kanı kullanılmasından dolayı hiçbir alerjik reaksiyon riski oluşturmaz. Bu işlemle saç köküne daha fazla miktarda kan, oksijen, vitamin taşınmasına olanak sağlanır. Salgıladığı büyüme faktörleri ile saç kökü hücrelerini uyarır ve saç üretimini hızlandırır. Böylece saçların daha sağlıklı hale gelmesini sağlar. Özellikle saç dökülmesi olan bölgede uygulandığında dökülmeyi durduran bir işlevi bulunur” ifadelerini kullandı.

Sorunun büyüklüğüne göre farklı seanslar uygulanabilir

PRP Uygulaması’nda sorunun büyüklüğüne bağlı olarak birden çok seans uygulanabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Evrim Uçkunkaya “Seanslar, uygulama yapılacak bölgenin büyüklüğüne göre değişse de, en fazla 30 -40 dakika sürüyor. Uygulama sonrasında kişi sosyal hayatına devam ediyor. Bazen yapılan iğnelere bağlı olarak küçük ve geçici morluklar oluşabiliyor. Kan sulandırıcı kullananlar, geçmişinde kanser öyküsü olanlar ile hamilelik ve emzirme dönemini yaşayanlarda uygulama yapılması önermiyorum” şeklinde konuştu.

PRP, zayıf düşmüş bölgeyi destekler

PRP uygulamasının cildin savunma mekanizmasını güçlendirici özelliği olduğunun altını çizen Op. Dr. Evrim Uçkunkaya son olarak şunları söyledi: “PRP Uygulaması, sadece sizde olanı size daha güçlü bir şekilde geri verir. Sorunlu olan bölgeyi sadece iyileştirmez, aynı zamanda savunması zayıflamış bölgeyi de destekler. Dolayısıyla bir tek saç problemlerinde değil aynı zamanda ciltte oluşmuş sarkmaların düzeltilmesi, cilt kırışıklıklarının ve cilt lekelerinin giderilmesi, sivilce ve yara izlerinin küçülmesi, çatlakların giderilmesinde de etkilidir.”