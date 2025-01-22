Poşet çaylar milyarlarca mikroplastik saçıyor olabilir

Bir fincan çay içmek, sizi kalp sorunları, kısırlık ve bazı kanser türleri gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkilendirilen milyarlarca mikroplastik parçacığına maruz bırakabilir. Araştırmacılar, naylon-6, polipropilen ve selüloz dahil olmak üzere çeşitli yaygın malzemelerden yapılmış tek kullanımlık çay poşetlerini test etti. Chemosphere dergisinde yayınlanan bulgulara göre, bu malzemelerden yapılan tüm çay poşetleri mikroplastik salınımı yaptı.

En büyük suçlu polipropilen oldu ve çay suyunun mililitresi başına yaklaşık 1,2 milyar mikroplastik parçacığı saldı. Selüloz, mililitre başına yaklaşık 135 milyon parçacık, naylon-6 ise mililitre başına yaklaşık 8,2 milyon parçacık saldı. Cedars-Sinai Hastanesi'nde kardiyoloji profesörü ve direktörü olan Dr. Martha Gulati: "Bu çok fazla ve eğer çok çay içiyorsanız, buna çok fazla maruz kalıyorsunuz. Mikroplastikleri anlamanın en başındayız ama ortaya çıkan verilere dayanarak mümkün olduğunca onlardan kaçınmamızı öneriyorum" açıklamasında bulundu.

Mikroplastikler konusunda ne kadar endişelenmeliyiz?

Mikroplastik ve nanoplastikler günlük hayatınızda fark edemeyeceğiniz kadar küçüktür. Mikroplastikler, 5 mikrometreden daha küçük (bir pirinç tanesinden binlerce kat daha küçük) ve nanoplastikler 1 mikrometreden daha küçüktür. Ayrıca çok yaygındırlar; yediğimiz yiyeceklerde, içtiğimiz suda ve soluduğumuz havada bile bulunabilirler.

Kıdemli araştırma bilimcisi Samantha Bear: "İnsanların genel olarak mikroplastiklere, hele ki çay içindeki mikroplastiklere maruz kalma konusunda ne kadar endişelenmesi gerektiğini bilmek zor" ifadelerini kulandı. Bu bilim alanının hala yeni olduğuna dikkat çeken Bear, şimdiye kadar elde edilen kanıtların çoğunun laboratuvar deneyleri ve hayvan çalışmaları üzerine kurulu olduğunu belirtiyor.

Icahn Tıp Fakültesi Çevre Tıbbı ve Halk Sağlığı Bölümü'nden Profesör Luz Claudio: "Mikroplastiklerin yutulmasının bağırsak mikrobiyomunda ve hormonal sistemde etkiler yaratabileceği, inflamasyona neden olabileceği ya da kanser riskini artırabileceği konusunda artan bir endişe var. Mikroplastiklerin vücuttaki tam etkileri henüz tam olarak anlaşılamasa da, düzenli çay tüketimi yoluyla zaten yüksek olan mikroplastik maruziyetini artırmak istemiyoruz, çünkü bu zamanla vücutta birikime neden olabilir" açıklamasında bulundu.

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Çayda mikroplastik maruziyetini nasıl azaltabilirsiniz?

Çayınızdaki mikroplastikleri tamamen önlemek zor olsa da, maruziyetinizi azaltmak için bazı adımlar atabilirsiniz. Dökme çay (poşetsiz çay), mikro ve nanoplastiklere maruziyeti en aza indirmenin en etkili yollarından biridir. Çay poşetlerini tamamen ortadan kaldırarak, poşetin kendisinden kaynaklanan plastik kontaminasyonu riskini de ortadan kaldırırsınız.

Dökme çayı paslanmaz çelik veya cam süzgeçlerle demleyerek mikroplastik maruziyetini azaltabilirsiniz. Başka bir iyi seçenek ise çayı bir demlikte demleyip yaprakları içeceğinizden süzerek ayırmaktır. Eğer tek kullanımlık çay poşetleri satın almak istiyorsanız, plastik içermeyen poşetleri tercih edin ve organik çayın otomatik olarak risksiz olduğunu varsaymayın.

Organik çay, genellikle çay yapraklarının nasıl yetiştirildiğini ifade eder ancak çay poşetlerinin plastik içermediğini garanti etmez. Maruziyetten kaçınmak için, kâğıt, kenevir veya mısır nişastası gibi bitki bazlı malzemelerden yapılmış plastik içermeyen ya da biyolojik olarak parçalanabilir çay poşetleri sunan markaları tercih edin. Ayrıca, tek kullanımlık bir çay poşetiyle fincanda mikrodalgada su ısıtmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz. Yakın tarihli bir çalışma, demlendikten sonra naylon çay poşetlerinin mikrodalgada ısıtılmasının mikroplastik salınımını artırdığını gösterdi.

Kaynak: Lisa Rapaport. "Tea Bags Can Release Billions of Microplastic Particles". Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/diet-nutrition/tea-bags-can-release-billions-of-microplastic-particles/. (17.01.2025).