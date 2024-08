Mikroplastikler ve kilo alımı: Plastik şişeler sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Günümüzde mikroplastikler, kullandığımız çeşitli plastik ürünler nedeniyle her an hayatımızın bir parçası. Bu küçük plastik parçacıklar, okyanuslardan içme suyumuza kadar her yerde bulunuyor ve yeni yapılan araştırmalar, bu parçacıkların sağlığımız üzerinde tahmin edilenden çok daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor. Forbes’te yayınlanan makaleye göre, özellikle plastik şişelerde bulunan mikroplastikler, hormonal dengesizliklere yol açarak kilo alımına ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Mikroplastikler, çapı 5 milimetreden küçük olan plastik parçacıklar olarak tanımlanıyor. Bu parçacıklar, plastik atıkların bozulması sonucu oluşabilir veya zaten küçük boyutlarda çevreye salınabilirler. Plastik şişeler, kesme tahtaları, Teflon kaplı tencereler ve hatta günlük kullandığımız kozmetik ürünler, mikroplastiklerin en yaygın kaynakları arasında yer alıyor.

Forbes’te yer alan habere göre, her bir litre şişelenmiş su, en az 240 bin mikroplastik parçacığı içeriyor. Bu parçacıkların vücuda alındığında hormonlarımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Mikroplastikler hormonları nasıl etkiler?

Mikroplastiklerin sağlığımız üzerindeki en endişe verici etkilerinden biri, hormonlar üzerindeki olumsuz etkileridir. Forbes makalesinde vurgulandığı gibi, mikroplastikler vücutta östrojeni taklit eden kimyasallar olan ksenoöstrojenler gibi davranabilirler.

Bu durum, özellikle çocuklarda erken ergenlik ve anormal kilo alımı gibi problemlere yol açabilir. Mikroplastiklerin vücuttaki doğal hormon dengesini bozması, yetişkin erkeklerde de kilo alımı, cinsel işlev bozuklukları, kas kütlesinde azalma ve kısırlık gibi sorunlara neden olabilir.

Mikroplastiklerin doğurganlık üzerindeki etkileri de giderek daha fazla dikkat çekiyor. Forbes’te belirtilen araştırmalara göre, mikroplastiklere maruz kalmak sperm sayısını azaltabilir, sperm kalitesini düşürebilir ve testis ağırlığını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, mikroplastiklerin insan plasenta dokusunda ve doğumda bebeğin ilk dışkısı olan mekonyumda tespit edilmesi, fetüsün de bu zararlı maddelere maruz kaldığını gösteriyor.

İlginizi çekebilir: Evinizde mikroplastiklerin nerede bulunduğunu biliyor musunuz?

Mikroplastik maruziyetini azaltmanın yolları

Bu risklere karşı korunmanın en etkili yollarından biri, mikroplastiklere maruziyeti azaltmak. Uzmanlar plastik şişeler yerine cam veya paslanmaz çelik şişeler kullanmak, mikrodalgada plastik kaplar yerine cam kaplar tercih etmek, doğal kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giymek ve parabenler ile ftalatlar içermeyen kozmetik ürünleri kullanmak gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, musluk suyunu süzmek için mikroplastikleri filtreleyen su filtreleri kullanmak da faydalı olabilir.

Kaynak: Christopher Thompson. "Your Plastic Water Bottle May Be Making You Gain Weight: Microplastics". Şuradan alındı: https://www.forbes.com/sites/christopherthompson/2024/08/19/your-plastic-water-bottle-may-be-making-you-gain-weight-microplastics/. (19.08.2024).