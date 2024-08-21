Mikroplastikler ve kilo alımı: Plastik şişeler sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Günlük hayatımızın bir parçası olan plastik şişelerin, içerdikleri mikroplastikler nedeniyle dolaylı olarak kilo alımına ve hormonal dengesizliklere neden olabileceği ortaya kondu.

Mikroplastikler ve kilo alımı: Plastik şişeler sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Sağlık
Giriş: 21 Ağustos 2024 10:47
ABONE OL

Günümüzde mikroplastikler, kullandığımız çeşitli plastik ürünler nedeniyle her an hayatımızın bir parçası. Bu küçük plastik parçacıklar, okyanuslardan içme suyumuza kadar her yerde bulunuyor ve yeni yapılan araştırmalar, bu parçacıkların sağlığımız üzerinde tahmin edilenden çok daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor. Forbes’te yayınlanan makaleye göre, özellikle plastik şişelerde bulunan mikroplastikler, hormonal dengesizliklere yol açarak kilo alımına ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.


Mikroplastikler, çapı 5 milimetreden küçük olan plastik parçacıklar olarak tanımlanıyor. Bu parçacıklar, plastik atıkların bozulması sonucu oluşabilir veya zaten küçük boyutlarda çevreye salınabilirler. Plastik şişeler, kesme tahtaları, Teflon kaplı tencereler ve hatta günlük kullandığımız kozmetik ürünler, mikroplastiklerin en yaygın kaynakları arasında yer alıyor.


Forbes’te yer alan habere göre, her bir litre şişelenmiş su, en az 240 bin mikroplastik parçacığı içeriyor. Bu parçacıkların vücuda alındığında hormonlarımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.


İnsan kanında ilk kez mikroplastik bulundu!
İnsan kanında ilk kez mikroplastik bulundu! Bu araştırma, mikroplastik parça...
Mikroplastiklerin sağlığımıza zararları nelerdir? Araştırmacılar, atardamarlardaki...

Mikroplastikler hormonları nasıl etkiler?

Mikroplastiklerin sağlığımız üzerindeki en endişe verici etkilerinden biri, hormonlar üzerindeki olumsuz etkileridir. Forbes makalesinde vurgulandığı gibi, mikroplastikler vücutta östrojeni taklit eden kimyasallar olan ksenoöstrojenler gibi davranabilirler.


Bu durum, özellikle çocuklarda erken ergenlik ve anormal kilo alımı gibi problemlere yol açabilir. Mikroplastiklerin vücuttaki doğal hormon dengesini bozması, yetişkin erkeklerde de kilo alımı, cinsel işlev bozuklukları, kas kütlesinde azalma ve kısırlık gibi sorunlara neden olabilir.


Mikroplastiklerin doğurganlık üzerindeki etkileri de giderek daha fazla dikkat çekiyor. Forbes’te belirtilen araştırmalara göre, mikroplastiklere maruz kalmak sperm sayısını azaltabilir, sperm kalitesini düşürebilir ve testis ağırlığını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, mikroplastiklerin insan plasenta dokusunda ve doğumda bebeğin ilk dışkısı olan mekonyumda tespit edilmesi, fetüsün de bu zararlı maddelere maruz kaldığını gösteriyor.


İlginizi çekebilir: Evinizde mikroplastiklerin nerede bulunduğunu biliyor musunuz?


Mikroplastik maruziyetini azaltmanın yolları

Bu risklere karşı korunmanın en etkili yollarından biri, mikroplastiklere maruziyeti azaltmak. Uzmanlar plastik şişeler yerine cam veya paslanmaz çelik şişeler kullanmak, mikrodalgada plastik kaplar yerine cam kaplar tercih etmek, doğal kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giymek ve parabenler ile ftalatlar içermeyen kozmetik ürünleri kullanmak gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, musluk suyunu süzmek için mikroplastikleri filtreleyen su filtreleri kullanmak da faydalı olabilir.



Kaynak: Christopher Thompson. "Your Plastic Water Bottle May Be Making You Gain Weight: Microplastics". Şuradan alındı: https://www.forbes.com/sites/christopherthompson/2024/08/19/your-plastic-water-bottle-may-be-making-you-gain-weight-microplastics/. (19.08.2024).


Poşetin doğada çözünme süresinin 1000 yıl olduğunu biliyor muydunuz?

Denize, sokağa attığınız çöplerin çevreye, doğal yaşama ve sağlığımıza ne kadar zarar verdiğinizin farkında mısınız? Plastikler ve bazı atıklar, doğada binlerce yılda bile yok olmuyor. Peki plastiklerin ve atıkların doğada ne kadar sürede yok olduğunu biliyor musunuz?

18
Plastik poşet: 1000 yıl
Plastik tabak: 500 yıl
Strafor: 5000 yıl - 2 milyon yıl
Cam şişe: 4000 yıl
Pet şişe: 400 yıl
Sakız: 5 - 25 yıl
Kaset: 100 - 1000 yıl
Sigara izmariti: 1 - 2 yıl
Bebek bezi: 550 - 450 yıl
Gazete: 6 hafta
Pil: 3000 yıl
Deterjan: 400 yıl
Poliüretan köpükler: 1000 yıl
Kutu teneke: 50 - 200 yıl
Kağıt mendil: 1 ay
Karton süt kutusu: 3 ay
Çakmak: 100 yıl
Olta: 600 yıl


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.