Pet şişelerdeki suda 100 kat fazla nanoplastik bulundu

Yapılan yeni araştırmalar, plastik su şişelerinin içinde bulunan suyun, zannedilenden 100 kat fazla nanoplastik içerdiğini ortaya koydu. Bu nanoplastiklerin sağlığa doğrudan etkisi bilinmese de, uzmanlar korunmamız gerektiği konusunda hemfikir.

Pet şişelerdeki suda 100 kat fazla nanoplastik bulundu
Yaşam
Giriş: 12 Ocak 2024 11:00
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Yeni bir araştırma, bir litre şişelenmiş suyun ortalama olarak çeyrek milyon nanoplastik parçacık içerdiğini ortaya koydu.


Columbia Üniversitesi'nden biyofizikçi Wei Min ve çalışma ekibi, şişelenmiş suda bulunan nanoplastik parçacıkların sayısının önceki tahminlerden 10 ila 100 kat daha fazla olduğunu gösteren yeni bir görüntüleme tekniği geliştirdi. Bu küçük plastik parçaların, gıda ve içeceklerde, özellikle plastik borular ve şişeler gibi ambalajlardan sızarak bulunabileceği belirtiliyor.


Bu nanoplastiklerin sağlık üzerindeki etkileri henüz net değil. Bazı çalışmalar, bu parçacıkların kan-beyin bariyerini geçebileceğini, plasentaya girebileceğini ve idrarımızda bulunabileceğini ortaya koysa da, bir doku içinde belirli bir mikroplastik veya nanoplastiğin bulunmasının, mutlaka zarar verdiği anlamına gelmediği ifade ediliyor. İnsan kanında mikroplastiklerin tespit edilmesiyle ilgili bu haber de ilginizi çekebilir.


Mikroplastiklerin, henüz diğer nedenlerle açıklanamayan bazı hastalıkların arkasında yatan neden olabileceğine dair bazı teoriler bulunsa da, çalışmalar henüz kesin sonuçlara varmaktan uzak. Mikroplastik ve nanoplastiklerin zararlı olabileceğine inanan bilim insanları, bu küçük parçacıkların hücrelere daha kolay girebileceği ve bu nedenle mikroplastiklerden daha büyük bir sağlık etkisi olabileceğini düşünüyor.


Maruziyeti azaltmak için alınabilecek önlemler arasında, mümkün olduğunda arıtılmış su içmek ve plastik filtre yerine seramik veya karbon filtreler kullanmak bulunuyor. Ayrıca, cam veya paslanmaz çelikten yapılmış bir şişe kullanmak ve plastik su şişelerini güneş ışığı ve sıcaktan uzak tutarak plastik bozulmasını en aza indirmek öneriliyor. Plastik gıda kapları ve tek kullanımlık alışveriş çantaları gibi diğer plastik ürünlerin kullanımını sınırlamak da maruziyeti azaltmaya yardımcı olabilir. Çevreci mutfak önerileri için tıklayın.



Referanslar: Bottered Water is Full of Plastics (2024) Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/2024/01/11/well/live/bottled-water-nanoplastics.html

"Rapid single-particle chemical imaging of nanoplastics by SRS microscopy" (2024) Şuradan alındı: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2300582121


Anne sütünde ilk kez mikroplastik bulundu!
Anne sütünde ilk kez mikroplastik bulundu!

Poşetin doğada çözünme süresinin 1000 yıl olduğunu biliyor muydunuz?

Denize, sokağa attığınız çöplerin çevreye, doğal yaşama ve sağlığımıza ne kadar zarar verdiğinizin farkında mısınız? Plastikler ve bazı atıklar, doğada binlerce yılda bile yok olmuyor. Peki plastiklerin ve atıkların doğada ne kadar sürede yok olduğunu biliyor musunuz?

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Plastik poşet: 1000 yıl
Plastik tabak: 500 yıl
Strafor: 5000 yıl - 2 milyon yıl
Cam şişe: 4000 yıl
Pet şişe: 400 yıl
Sakız: 5 - 25 yıl
Kaset: 100 - 1000 yıl
Sigara izmariti: 1 - 2 yıl
Bebek bezi: 550 - 450 yıl
Gazete: 6 hafta
Pil: 3000 yıl
Deterjan: 400 yıl
Poliüretan köpükler: 1000 yıl
Kutu teneke: 50 - 200 yıl
Kağıt mendil: 1 ay
Karton süt kutusu: 3 ay
Çakmak: 100 yıl
Olta: 600 yıl


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