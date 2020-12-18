Portakal reçelli panettone puding

Müjgan Yurtseven'in hazırladığı ılık veya soğuk olarak yanında krema veya dondurma ile servis edebileceğiniz portakal reçelli panettone puding yılbaşı sofralarınıza çok yakışacak!

Portakal reçelli panettone puding
Yaşam
18 Aralık 2020 Cuma

Sizlerle geçen hafta tarifini paylaştığım panettonenin birkaç dilimini bu nefis lezzeti yapmak için ayırmıştım. Panettone puding yılbaşı döneminde artan panettone dilimlerini değerlendirmek için süt, krema, yumurta, esmer şeker ve vanilya ile hazırlanan leziz bir tatlı çeşiti. Panettone yerine brioche veya paskalya çöreğiyle de yapılabilir.


Panettone pudinge bu defa kendi yaptığım portakal reçeli dilimlerini ilave ettim, tadı nasıl diye soracak olursanız tek kelime ile mükemmel bir lezzet diyebilirim. Ilık veya soğuk olarak yanında krema veya dondurma ile servis edebilirsiniz. Hatta buzdolabında bir gün bekletince lezzetinin kat kat artığını belirtmeliyim. Yapılışı da çok pratik olan portakal reçelli panettone pudingi deneyin derim.


Servis: 17*26 cm lik dikdörtgen fırın kabında (6 - 8 kişilik)

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika






Malzemeler:

  • 300 gr panettone

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

  • 150 gr portakal reçeli

  • 3 yumurta

  • 50 gr esmer şeker

  • 300 ml süt

  • 100 ml krema

  • 1 yemek kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

*Fırın kabına tereyağı sürün. Panettoneyi yaklaşık 2 cm kalınlığında olacak gibi dilimlere ayırarak fırın kabına sıralayın. Portakal reçelini panettone dilimlerinin üzerlerine yerleştirin.


*Fırını 160 derece fanlı ayarda ısıtmaya başlayın.


*Yumurta ve esmer şekeri derin bir kaba alarak 2 - 3 dakika el mikseri ile çırpın. Süt, krema ve vanilya özütünü ilave ederek karıştırın. Karışımı Panettone dilimlerinin üzerine akıtın, 5 dakika kadar kenarda bekletin (panettone dilimlerinin sütlü karışımı çekmesi için).


*Isınmış fırında üzeri kızarana kadar 25 - 30 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...




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