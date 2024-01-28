Portakal marmeladı 

Kahvaltı sofralarında kaymak ile veya kek, kurabiye gibi lezzetlerle değerlendirebileceğiniz nefis portakal marmeladının yapılışı da çok pratik...

Portakal marmeladı 
Yaşam
Giriş: 28 Ocak 2024 23:21
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Tarif defterimden;

Aslında portakallı fındık kurabiyesinde kullanmak için hazırladığım marmeladın birazını kurabiye için ayırdım, kalanı hafta sonu kahvaltı soframızda ilk tükenen lezzet oldu. Unsuz portakal marmelatlı kurabiye tarifimi de ilerleyen günlerde paylaşırım sizlerle...


Servis: 250 gr'lık 2 kavanozda

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 - 20 dakika


Malzemeler:

  • 1 kg portakal, 4 adet
  • 400 gr toz şeker
  • 5 adet karanfil
  • 1 yemek kaşığı limon suyu




Yapılışı:

*Portakalları iyice yıkayıp kurulayın. Kabuklarını rendenin ince tarafıyla rendeleyip kenara ayırın. Kabuğun altındaki beyaz bölümleri soyarak atın (marmelada acılık verdiği için kullanmıyoruz). Dilimleri mümkün olduğunca segmentlerinden ayırın (içteki ince zarlar). Kalanı elinizle sıkarak sularını çıkartın ve çıkan suyuyla birlikte segmentlerinden ayırdığınız portakal içlerini püre haline gelene kadar blenderden geçirin.


*Püre haline getirdiğiniz portakal içleri, rendelenmiş kabuğu, toz şeker ve karanfillerin tepelerindeki tomurcukları büyükçe bir reçel tenceresine aktarın. Kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte koyulaşana kadar 15 dakika pişirin (dip tutmaması için ara sıra karıştırın), limon suyunu ekleyip 3 - 4 dakika sonra ocağı kapatın.


*Marmeladın ilk sıcaklığı geçince sterilize edilmiş cam kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatın. Tüketene kadar serin yerde saklayın.


Kısa notlar;

*Marmelat için ince kabuklu bol sulu portakallardan seçin.


*Marmeladın kıvamı için piştikten sonra bir tatlı kaşığı kadarını küçük bir tabağa alın, yayılmıyorsa olmuş demektir, yayılıyorsa 3 - 4 dakika daha pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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