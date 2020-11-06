Pirpirim aşı tarifi

Gaziantep mutfağından;

Gaziantep mutfağına ait Pirpirim (semizotu) Aşı için tek başına doyurucu ve besleyici yemek & çorba arası bir lezzet diyebiliriz.

Her evde farklı malzemelerle yapılan pirpirim aşının ana malzemeleri taze veya kurutulmuş semizotu, salça, soğan, sarımsak, bulgur veya pirinç. Arzu edilirse kıyma ve nohut ilave ediliyor. Limon, koruk suyu veya sumak ekşisiyle tamamlanıyor. En son nane ve acı pul biber eritilmiş tereyağında kızdırılarak servis ediliyor.

Yemeğin içinde yağ olduğundan üzerine ayrıca tereyağı eklemeden nane, pul biber ve karabiberi servis esnasında serperek kendi yorumladığım haliyle yazdım bu nefis yöresel lezzeti...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

1/2 kg semizotu

150 gr az yağlı dana kıyma

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

1 kapya biber, yemeklik doğranmış

1 yemek kaşığı tereyağı

4 - 5 diş sarımsak, ince doğranmış

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 büyük domates, yemeklik doğranmış

3 su bardağı sıcak su, 600 ml

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı pirinç, yıkanmış

1 çay bardağı mercimek, haşlanmış ölçü

1 çay bardağı nohut, haşlanmış ölçü

1 limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

*Semizotlarını yıkayıp sularından süzdürerek kabaca doğrayın.

*Kıyma ve zeytinyağını orta boy tencereye alarak orta ateşte kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin, doğranmış soğan ve kapya biberi ekleyip soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun.

*Tereyağı, sarımsak ve salçaları ilave ederek karıştırın.

*Doğranmış domates, sıcak su, tuz, pirinç, mercimek ve nohutu ekleyip tencerenin kapağı aralık olarak kaynamaya bırakın. Pirinçlerin pişmesine yakın (yaklaşık 15 dakika) doğranmış semizotunu ekleyip karıştırarak 5 dakika sonra ocağı kapatın (semizotu çabuk piştiğinden bu süre yeterli oluyor). Limon suyunu ilave ederek karıştırın. Üzerine pul biber, kuru nane ve karabiber serperek sıcak olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...