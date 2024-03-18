Peynirli tepsi böreği 

Müjgan Yurtseven'den, nefis peynirli börek tarifi...

Peynirli tepsi böreği 
Yaşam
Giriş: 18 Mart 2024 10:06
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Tarif defterimden;

Elimdeki parçalanmış baklava yufkalarını değerlendirdiğim peynirli leziz börek. Bu tarz böreklerde 2 - 3 farklı çeşit peynir kullandığımızda böreğin lezzeti kat kat artıyor...


Servis: 28 cm çapında tepside

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 - 50 dakika


Malzemeler:

İç harcı için;

  • 150 gr beyaz peynir
  • 150 gr tulum peyniri
  • 100 gr rendelenmiş taze kaşar peyniri
  • 1 L yumurta
  • 2 sap taze soğan, incecik doğranmış
  • 9 - 10 dal maydanoz, incecik doğranmış
  • 1 çay kaşığı karabiber

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  • 100 gr eritilmiş tereyağı
  • 100 ml sıvı yağ

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  • 750 gr baklava yufkası

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı haşhaş tohumu veya susam




Yapılışı:

*İç harç malzemelerini karıştırıp hazırda bekletin.


*Yağları karıştırın ve tepsiye yağ karışımından sürün. 2 şer adet yufkayı aralarına yağ sürmeden tepsinin kenarlarından taşacak gibi yerleştirin (toplamda 8 adet yufka). Kalan yufkaların yarısını büzüştürerek yağlanmış yufkaların üzerine yerleştirin ve aralara yağ sürün. Peynirli harcı yufkaların üzerine serpiştirin. Peynirli harcın üzerine kalan yufkaları aralara yağ sürerek aynı şekilde yerleştirin (en üst için 2 - 3 yaprak yufka ayırın). Kenarlardaki yufkaları ortaya doğru gelişigüzel kapatın ve ortalara 2- 3 yaprak yufkayı da yerleştirip kasede kalan yağı üzerine sürün.


*Böreğin üzerine haşhaş tohumu serpiştirip 170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar 45 - 50 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







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